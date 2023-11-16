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Бундесвер начал вывод своих Patriot из границы Польши и Украины

patriot

Германская армия начала выводить свои зенитно-ракетные установки Patriot из Люблинского воеводства Польши (граничащего с Украиной), которые были развернуты в январе этого года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Бундесвер начал снимать с позиций готовности к применению ракеты Patriot, расположенные в Грубешевском, Томашевском и Замойском уездах Люблинского воеводства. В городе Замость состоялась торжественная церемония завершения миссии германских военных.

Во время церемонии германский генерал Бернд Шютт назвал миссию "важной и удачной", а также сильным знаком солидарности между странами НАТО в условиях кризиса и войны вблизи границ Альянса.

Также смотрите: Украина получит третий дивизион Patriot, - Воздушные силы. ВИДЕО

Полный вывод германских ракет Patriot завершится в декабре.

Германские системы Patriot были развернуты после того, как на территории Польши упала ракета.

Автор: 

Германия (7102) Польша (8543) Patriot (301)


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Топ комментарии
+3
генерал Бернд Шютт назвав місію "важливою і вдалою"
не зважаючи на три пропущених.
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16.11.2023 13:19 Ответить
+3
А шо такоє? Вже загрози нЬЄт?
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16.11.2023 13:26 Ответить
+2
а саечку за испуг?
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16.11.2023 13:29 Ответить
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генерал Бернд Шютт назвав місію "важливою і вдалою"
не зважаючи на три пропущених.
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16.11.2023 13:19 Ответить
А шо такоє? Вже загрози нЬЄт?
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16.11.2023 13:26 Ответить
А там уже за глаза от пересiчних вопрос, о мирном соглашении, решен (НАТО - на неоккупированных территориях).
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16.11.2023 13:45 Ответить
тобі тільки дойшло....фінансування сша нема - значить війни точно не буде.вже все порішали.
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16.11.2023 13:56 Ответить
и слава богу
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16.11.2023 13:58 Ответить
а саечку за испуг?
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16.11.2023 13:29 Ответить
Блазні.
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16.11.2023 13:32 Ответить
Молодці німці🇩🇪🇺🇦. З країною-гієною треба поступати так само, як вона поступає з іншими. Якщо країна ЄС вважає, що договори між ЄС і Україною для них не указ, то чому захищати безпеку цих тварин? Хай перевізники і фермери дістають сачки і сітки, і ловлять піторські ракети руками.
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16.11.2023 14:09 Ответить
после отвода начнут асфальт ложить и к шашлыкам готовиться ?
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16.11.2023 16:24 Ответить
Я щось пропустила? Війна вже скінчилась?
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17.11.2023 11:33 Ответить
 
 