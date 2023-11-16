Бундесвер начал вывод своих Patriot из границы Польши и Украины
Германская армия начала выводить свои зенитно-ракетные установки Patriot из Люблинского воеводства Польши (граничащего с Украиной), которые были развернуты в январе этого года.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.
Бундесвер начал снимать с позиций готовности к применению ракеты Patriot, расположенные в Грубешевском, Томашевском и Замойском уездах Люблинского воеводства. В городе Замость состоялась торжественная церемония завершения миссии германских военных.
Во время церемонии германский генерал Бернд Шютт назвал миссию "важной и удачной", а также сильным знаком солидарности между странами НАТО в условиях кризиса и войны вблизи границ Альянса.
Полный вывод германских ракет Patriot завершится в декабре.
Германские системы Patriot были развернуты после того, как на территории Польши упала ракета.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не зважаючи на три пропущених.