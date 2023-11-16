Бундесвер начал вывод своих Patriot из границы Польши и Украины

Германская армия начала выводить свои зенитно-ракетные установки Patriot из Люблинского воеводства Польши (граничащего с Украиной), которые были развернуты в январе этого года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Бундесвер начал снимать с позиций готовности к применению ракеты Patriot, расположенные в Грубешевском, Томашевском и Замойском уездах Люблинского воеводства. В городе Замость состоялась торжественная церемония завершения миссии германских военных.

Во время церемонии германский генерал Бернд Шютт назвал миссию "важной и удачной", а также сильным знаком солидарности между странами НАТО в условиях кризиса и войны вблизи границ Альянса.

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Полный вывод германских ракет Patriot завершится в декабре.

Германские системы Patriot были развернуты после того, как на территории Польши упала ракета.