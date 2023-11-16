Китай готов быть партнером и другом США, - Си Цзиньпин
Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что мирное сосуществование является основной нормой международных отношений, которую КНР и Соединенные Штаты должны соблюдать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов", – заявил лидер КНР.
По его словам, фундаментальными принципами, которых Китай придерживается в отношениях с США, являются взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество.
Си Цзиньпин объяснил, что взаимное уважение предполагает понимание и уважительное отношение обеих стран к уникальным путям развития и социальных систем друг друга, сформированных их собственной историей, культурой, географическим расположением и другими факторами.
"Эти два пути разные, но оба являются выбором людей, оба ведут к общим ценностям всего человечества и оба следует уважать", - сказал лидер КНР.
Мирное сосуществование, по его словам, является основной нормой международных отношений, которую Китай и Соединенные Штаты должны соблюдать.
"Рассматривать Китай, настаивающий на мирном развитии, как угрозу,… значит сбиться с пути. Китай никогда… не вмешивается во внутренние дела США и не намерен бросать им вызов. Китай рад видеть преуспевающие Соединенные Штаты, и так же США… должны приветствовать мирный, стабильный и преуспевающий Китай", - подытожил Си Цзиньпин.
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1. Ми підтримували та і далі будемо підтримувати рф у війні з Україною.
2. Ми ніколи не допустемо повного програшу рф, та повної Перемоги України.
3. Ні США, ні хто другий у світі не змінять нашу « взвешенную» позіцію.
4. Наша « позиція» (Сі) та цей візіт показав що Китай «подвигае (мягко атакує ) США як мірового Лідера та вперто претендує на роль «вирішетеля судеб усіх країн» на планеті Земля.
5. Перші «результати» цього візіту Сі свідчать що США НЕ отримала ніякоі діпломатичноі перемоги.
Навпаки, позіція Салівана-Байдена зазнала « поразки».
Потім весь світ пам'ятає як т. Пу домінував над Байденом і як США покинули своїх союзників в Афганістані - на користь ТАЛІБАНю
Розберися у темі ,а потім фантазуй.
Які задачі ставила США в Афганістані ? Чи були вони виконані ? Чому пішли
А Афган і є Талібан. Не всім потрібна демократія , он як в мордорі
Ще тільки сьогодні
Переговори Байдена та Сі Цзіньпіна не змінять позицію КНР щодо війни в Україні, - МЗС Китаю Джерело:
Потім слова Байдена про диктатора
І ось
Китай готовий бути партнером і другом США, - Сі Цзіньпін Джерело:
Це вам не вскукареки з Ze-шапіто , чи сартирна дипломатія х@йла
https://uainfo.org/blognews/1700141313-rosiyu-ostatochno-vilucheno-z-pereliku-tih-hto-realno-vplivae.html
https://uainfo.org/
Росію остаточно вилучено з переліку тих, хто реально впливає на глобальні процеси: Подоляк - про зустріч Байдена та Сі