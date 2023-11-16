Китай готов быть партнером и другом США, - Си Цзиньпин

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что мирное сосуществование является основной нормой международных отношений, которую КНР и Соединенные Штаты должны соблюдать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов", – заявил лидер КНР.

По его словам, фундаментальными принципами, которых Китай придерживается в отношениях с США, являются взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество.

Си Цзиньпин объяснил, что взаимное уважение предполагает понимание и уважительное отношение обеих стран к уникальным путям развития и социальных систем друг друга, сформированных их собственной историей, культурой, географическим расположением и другими факторами.

Читайте также: Встреча Байдена и Си Цзиньпина станет новой отправной точкой в отношениях Пекина и Вашингтона, - МИД Китая

"Эти два пути разные, но оба являются выбором людей, оба ведут к общим ценностям всего человечества и оба следует уважать", - сказал лидер КНР.

Мирное сосуществование, по его словам, является основной нормой международных отношений, которую Китай и Соединенные Штаты должны соблюдать.

"Рассматривать Китай, настаивающий на мирном развитии, как угрозу,… значит сбиться с пути. Китай никогда… не вмешивается во внутренние дела США и не намерен бросать им вызов. Китай рад видеть преуспевающие Соединенные Штаты, и так же США… должны приветствовать мирный, стабильный и преуспевающий Китай", - подытожил Си Цзиньпин.