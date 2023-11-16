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Китай готов быть партнером и другом США, - Си Цзиньпин

байден,сі,цзіньпін

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что мирное сосуществование является основной нормой международных отношений, которую КНР и Соединенные Штаты должны соблюдать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов", – заявил лидер КНР.

По его словам, фундаментальными принципами, которых Китай придерживается в отношениях с США, являются взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество.

Си Цзиньпин объяснил, что взаимное уважение предполагает понимание и уважительное отношение обеих стран к уникальным путям развития и социальных систем друг друга, сформированных их собственной историей, культурой, географическим расположением и другими факторами.

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"Эти два пути разные, но оба являются выбором людей, оба ведут к общим ценностям всего человечества и оба следует уважать", - сказал лидер КНР.

Мирное сосуществование, по его словам, является основной нормой международных отношений, которую Китай и Соединенные Штаты должны соблюдать.

"Рассматривать Китай, настаивающий на мирном развитии, как угрозу,… значит сбиться с пути. Китай никогда… не вмешивается во внутренние дела США и не намерен бросать им вызов. Китай рад видеть преуспевающие Соединенные Штаты, и так же США… должны приветствовать мирный, стабильный и преуспевающий Китай", - подытожил Си Цзиньпин.

Автор: 

Китай (3069) США (27336) Си Цзиньпин (302)


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Топ комментарии
+18
Таких партнерів треба за кілометр тримати бо смердить піздьожом комунізмом і кітайсями.
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16.11.2023 14:37 Ответить
+10
Зараз в запарєбрікє начнуцца фєєрфєркі із скрєпних лапатних пєрдаков...
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16.11.2023 14:38 Ответить
+10
Було б добре, в контексті мирного розвитку, замочити одних рі#орів, які кидаються на сусідів...
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16.11.2023 14:43 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Таких партнерів треба за кілометр тримати бо смердить піздьожом комунізмом і кітайсями.
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16.11.2023 14:37 Ответить
Зараз в запарєбрікє начнуцца фєєрфєркі із скрєпних лапатних пєрдаков...
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16.11.2023 14:38 Ответить
Було б добре, в контексті мирного розвитку, замочити одних рі#орів, які кидаються на сусідів...
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16.11.2023 14:43 Ответить
Що Сі мае на увазі?

1. Ми підтримували та і далі будемо підтримувати рф у війні з Україною.

2. Ми ніколи не допустемо повного програшу рф, та повної Перемоги України.

3. Ні США, ні хто другий у світі не змінять нашу « взвешенную» позіцію.

4. Наша « позиція» (Сі) та цей візіт показав що Китай «подвигае (мягко атакує ) США як мірового Лідера та вперто претендує на роль «вирішетеля судеб усіх країн» на планеті Земля.

5. Перші «результати» цього візіту Сі свідчать що США НЕ отримала ніякоі діпломатичноі перемоги.
Навпаки, позіція Салівана-Байдена зазнала « поразки».
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16.11.2023 17:07 Ответить
Хто ж тобі повірить з твоїми думками про завоювання всієї Азії!!! Сі *******!!!!
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16.11.2023 14:47 Ответить
Ти там знаешь...
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16.11.2023 15:10 Ответить
Будемо мирно дружити, ви тільки не втручайтесь, коли Тайвань будемо окуповувати.
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16.11.2023 14:51 Ответить
"НЕ верю"
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16.11.2023 14:55 Ответить
Нетаньяху теж з ****** дружбу і партнерство водив, а он як вийшло.
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16.11.2023 15:02 Ответить
слова за которыми ничего не стоит
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16.11.2023 15:06 Ответить
Так. Китайська дипломатія - вона така: лити красиві слова у вуха, але думати про своє при цьому. Хутіну Сі теж гарні слова говорив і перемоги на виборі бажав
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16.11.2023 16:11 Ответить
Что то мне ето напомнило как зеки из Магадана бежали и брали с собой пухлого друга в качестве бычка. Вот с Китаем типо такая же дружба
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16.11.2023 15:09 Ответить
В США плинність президентських кадрів: Байден вже добуває свою зміну... А т. Сі і т. Пу вічні - "А Лєнін такой молодой і юний октябрь впєрєді".

Потім весь світ пам'ятає як т. Пу домінував над Байденом і як США покинули своїх союзників в Афганістані - на користь ТАЛІБАНю
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16.11.2023 15:22 Ответить
Фантазер.

Розберися у темі ,а потім фантазуй.

Які задачі ставила США в Афганістані ? Чи були вони виконані ? Чому пішли

А Афган і є Талібан. Не всім потрібна демократія , он як в мордорі
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16.11.2023 15:28 Ответить
Мало хто помітив , але схоже старий Джо грає з Китаєм батогом і пряником

Ще тільки сьогодні

Переговори Байдена та Сі Цзіньпіна не змінять позицію КНР щодо війни в Україні, - МЗС Китаю Джерело:

Потім слова Байдена про диктатора

І ось

Китай готовий бути партнером і другом США, - Сі Цзіньпін Джерело:

Це вам не вскукареки з Ze-шапіто , чи сартирна дипломатія х@йла
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16.11.2023 15:26 Ответить
Харашо. Дві наддержави найшли спільну мову.
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16.11.2023 15:36 Ответить
Китай ненадежный, лучше его больше не кормить
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16.11.2023 15:51 Ответить
чайник хитрый , без технологий США они в жо
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16.11.2023 15:54 Ответить
Це були цитати з женьмінь жебао?
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16.11.2023 16:04 Ответить
Китайські "куйвінбіни- " хочуть пісюн куйла з'їсти і на "гамериканську" табуретку сісти ,
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16.11.2023 16:06 Ответить
Как и ожидалось - встреча закончилась НИЧЕМ. Китайский диктатор НЕ ОТКАЗАЛСЯ от спонсорства международного терроризма, поэтому США и дальше будут противодействовать агрессивному экспансионизму КНР. Раз китайский диктатор не понимает по-хорошему и хочет войны - будет ему война. Американский дед пытался его уговорить по-хорошему, но не смог...
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16.11.2023 16:26 Ответить
И вам это известно от…
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16.11.2023 18:34 Ответить
"С такими друзьями и врагов не нужно." (С)
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16.11.2023 16:40 Ответить
История доказывает, что коммунисты в целом не слишком отличаются от религиозных фанатиков (хамас, как пример). Поэтому они хорошо находят общий язык. Их объединяет презрение к человеческой жизни, террористические методы, экспансия своей идеологии и влияния, а главное - ненависть к западной цивилизации и ее ценностям. Они никогда не были склонны договариваться. Они либо нападали и побеждали, либо проигрывали в войне и их принуждали к миру.
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16.11.2023 17:02 Ответить
Тобто ... - Китай прямує до Раю? -Відбудеться, такий, як і в Росії, - одна їжа, одна шкура, один шлях. Я правильно висловив думку Сі? У БОГА дві хлібні вісі, є рисова і є пшенична, а в Біблії дві книги - Одна ЗАКОН, інша тюремний ЗАКОН, кожен вибирає те, чим є сам. То де воскресати будемо Сі? В РАЮ, чи в печері? Третього немає, бо нема в Бібілії третьої книги, та й світ ділиться... - або туди, або сюди. АРХ М
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16.11.2023 17:41 Ответить
ПРОЧИТАЙТЕ ПЕРЛЫ НАШЕЙ ШОУ ВЛАСТИ


https://uainfo.org/blognews/1700141313-rosiyu-ostatochno-vilucheno-z-pereliku-tih-hto-realno-vplivae.html

https://uainfo.org/
Росію остаточно вилучено з переліку тих, хто реально впливає на глобальні процеси: Подоляк - про зустріч Байдена та Сі
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16.11.2023 17:57 Ответить
Он сказал ровно то, что от него хотели услышать, а большего и не требовали (но каждый остался при своем мнении)!
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16.11.2023 18:30 Ответить
А всего-то потребовалось несколько предприятий вывести оттуда во Вьетнам))) И уже китаец хочет в дружбу и уже присоединение Тайваня -'только мирным путём '.
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16.11.2023 18:33 Ответить
Щось занадто вітієвато. Кажи прямо, Пиня, будеш рашку бомбить чи ні?
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16.11.2023 21:13 Ответить
 
 