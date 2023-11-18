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Новости Санкции против России
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Венгрия заблокировала обсуждение нового пакета санкций ЕС против России, - Йозвяк

угорщина

Послы стран Европейского Союза впервые обсудили новый пакет санкций против России.

Об этом сообщил редактор Radio Free Europe/Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк 17 ноября в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обсуждали, по всей вероятности, один из самых слабых пакетов санкций.

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"Сегодня послы ЕС впервые обсуждали новый и, вероятно, самый слабый по состоянию на сегодняшний день пакет санкций ЕС в отношении России. Было много комментариев, и Венгрия полностью заблокировала весь пакет. Посмотрим, будет ли договоренность раньше Нового года", – написал Йозвяк.

Автор: 

Венгрия (1941) санкции (11282) Евросоюз (17113) Йозвяк Рикард (134)


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Топ комментарии
+47
Мабуть імпотенти ЄС так хочуть вводити ті санкції. Вже який рік уральська циганва нагло блокує багато рішення, сцить їм в очі і управи на них не можуть знайти. За цей час можна було вже 100 раз змінити і статут ЄС, і систему голосування.
Закони України під лупою вичитують і якщо якась закарлючка не там поставлена то починається вонь на всю Європу.
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18.11.2023 00:19
+44
Здається, що ЄС не проти блокування
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18.11.2023 00:00
+36
Щось угорські щури зовсім осміліли
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18.11.2023 00:06
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"Європейський Союз зможе обійти будь-яке угорське вето та надати Україні 50 мільярдів євро", - пише Reuters із посиланням на свої джерела в європейській адміністрації. Жодна з інших 26 держав Європейського Союзу не дозволить собі бути заручником Орбана. Звичайно, це буде складно, але гроші все одно будуть перераховуватися, навіть у найгіршому випадку, на підставі двосторонніх або багатосторонніх договорів між Україною та європейськими державами.
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18.11.2023 00:00 Ответить
Здається, що ЄС не проти блокування
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18.11.2023 00:00 Ответить
Вам не здається
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18.11.2023 01:50 Ответить
Я это лет 600 назад писал. Что это отведенная роль для Венгрии,блокировать ненужные большинству решения по Украине, так как имеется типа офигенный повод угорцам быть недовольными из-за общины.
А если вспомнить про уже нескрываемое нытье про дыры в бюджетах, то полное молчаливое одобрение.
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18.11.2023 06:07 Ответить
мадяти вже стільки ************ в ЄС що
любий союз послав би їх накуй
пару лямів людей відправити додому і вини швидко наведуть з цими орбанами та сіяйрами порядок
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18.11.2023 08:16 Ответить
не проти чи за???
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19.11.2023 00:24 Ответить
Щось угорські щури зовсім осміліли
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18.11.2023 00:06 Ответить
Риторика дуже схожа на соловьйова.
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18.11.2023 09:56 Ответить
Влада Угорщини та російське державне агентство "Росатом" узгодили графік будівництва угорської атомної електростанції "Пакш-2". Відповідну угоду 14 листопада, підписав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто та керівник "Росатома" Олексій Ліхачов.

Станція в Пакші, побудована в 1980-ті роки, працює на російському ядерному паливі, забезпечуючи третину електроенергії, яка споживається в Угорщині. Нині на АЕС діють чотири енергоблоки з реакторами ВВЕР-440. Ще у 2014 році прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовився з путіним про будівництво нових енергоблоків. Москва надала кредит на понад десять мільярдів євро, який покриває понад 80 відсотків витрат будівництва.
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18.11.2023 00:12 Ответить
Путлер рассчитывается с венгрией атомными электростанциями, это в Евросоюзе не видят . Импотенты.
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18.11.2023 20:52 Ответить
Мабуть імпотенти ЄС так хочуть вводити ті санкції. Вже який рік уральська циганва нагло блокує багато рішення, сцить їм в очі і управи на них не можуть знайти. За цей час можна було вже 100 раз змінити і статут ЄС, і систему голосування.
Закони України під лупою вичитують і якщо якась закарлючка не там поставлена то починається вонь на всю Європу.
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18.11.2023 00:19 Ответить
Садається враження, що Європою керують ******.
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18.11.2023 00:24 Ответить
"Садається враження", що Чайці пора спати.
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18.11.2023 01:02 Ответить
Садаеться враження, мовляв, шоб ти з`в, щобы не пи.дiв... на 3- , та застрелься... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ... ЗЫ... прiсь ейбочки, зебiла ввiмкнув, той також слабак, може тiльки з дiвчатами воювати(Звiробiй, Федина, Фарiон...) АТУ такого...
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18.11.2023 08:49 Ответить
"Словарь Вильяма Шекспира, по подсчёту исследователей, составляет 12000 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка:

Хамите.Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств, иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность).Знаменито.Мрачный. (По отношению ко всему. Например: «Мрачный Петя пришёл», «Мрачная погода», «Мрачный случай», «Мрачный кот» и т. д.).Мрак.Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: «жуткая встреча»).Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения).Не учите меня жить.Как ребёнка. («Я его бью, как ребёнка» - при игре в карты. «Я его срезала, как ребёнка» - как видно, в разговоре с ответственным съёмщиком).Кр-р-расота!Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика неодушевлённых и одушевлённых предметов).Поедем на извозчике. (Говорится мужу).Поедем на таксо (Знакомым мужского пола).У вас вся спина белая (шутка).Подумаешь!Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля).Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворённость).

Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов|."
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18.11.2023 18:46 Ответить
Угорщина, єдина у Євросоюзі, дуже легковажно ставиться до всього, що стосується російських спецслужб. Угорщина - єдина країна ЄС, яка не вислала російських дипломатів після вторгнення Росії до України. Навпаки, відтоді їхня кількість навіть зросла. За даними угорського МЗС, у середньому у Будапешті перебувало від 45 до 48 російських дипломатів, зараз їх 56.

Журналісти-розслідувачі з'ясували, що син керівника Служби зовнішньої розвідки Росії (СВР) Сергія Наришкіна живе у Будапешті в розкішній квартирі, володіння якої приписують компанії, близькій до Антала Рогана, голови відомства прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

B плані енергетичної безпеки Угорщина дуже залежить від Росії. За останні вісім років Угорщина не спромоглася диверсифікувати свої джерела отримання енергоносіїв, і тепер це має неприємні наслідки.

Найголовніший інтерес Угорщини полягає у тому, щоб "Газпром" не зупинив їй постачання.
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18.11.2023 00:24 Ответить
А хіба Угорщина має з рашкою спільний кордон? Постачання газу, при бажанні, можна припинити хоч через годину.
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18.11.2023 01:58 Ответить
Російсько-угорський Міжнародний інвестиційний банк в Угорщині найчастіше називають "шпигунським банком", оскільки в його керівництві - вихідці з російської ФСБ, а голова банку Микола Косов походить із сім'ї офіцерів КДБ. Його батько колись був резидентом КДБ у Будапешті, а матір російське інформаційне агентство ТАСС назвало "однією з найвидатніших розвідниць XX століття". Самого Косова, який зробив кар'єру в МЗС РФ, також підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Банк, штаб-квартира якого була перенесена з Москви до Будапешта в 2019 році, відіграє важливу роль у російсько-угорських відносинах. Заступник голови банку Ласлоцькі, у свою чергу, є архітектором і керівником угорської економічної політики в Росії та республіках Центральної Азії.
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18.11.2023 02:18 Ответить
Дістали нашу країну ці прокляті йовбаки 😡
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18.11.2023 00:27 Ответить
пора перекрити їм Дружбу
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18.11.2023 00:30 Ответить
******* мабуть забули слово - БУМеранг, а вспомнять коли вiн прилетить їм прямо в сраку.
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18.11.2023 00:48 Ответить
Доречі, лише у цьому пакеті є санкції проти постачання РФ прецезіонних станків, які використовують саме для вироблення зброї...через майже 2 роки...
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18.11.2023 01:49 Ответить
цікаво чи за нашими західними кордонами розуміють ,що якщо українські сили опору закінчаться то до зброї доведеться їм ставати,я бачу, що уроки першої та другої світової не вивчені, значить все повториться..
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18.11.2023 02:18 Ответить
Мнений много на эту тему. Ещё вот. Это нам так хочется или как то так. Рф не станет нападать на ЕС, пургу гнать будут скабеевскую и прочую муру. Для дурачков, мнительных, пугливых итд. Рынок ЕС для кацапов золотое дно. Ну вот же вчера или позавчера прошли цифры и в западных сми тоже. 550 лярдов кацапия заработала только на продаже нефти газа за 2 последних года. Вдумайтесь в эту сумму. Там есть часть денег от Индии и Китая. Но больше половины рынок ЕС. Они будут воевать с нами хоть 10 лет. Но подлость тут иная. ЕС тоже не нужна наша победа, в том смысле, какую мы хотим. Мы---третий лишний в этой системе двусмысленных ценностей. Финансово мы уже абсолютно зависимы от Запада. Выборы скоро везде. Будет не до нас. Это же ясно. А венгры просто сосут двух. И получается. Пора принимать иные нам решения. Они уже ясны.
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18.11.2023 19:30 Ответить
А потрібна лише одна офіційна заява від НАТО, щоб спустити Орбана на грішну землю: що гарантії блоку не поширюватимуться на Угорщину у випадку, якщо Україна захоче з'ясувати з Будапештом стосунки (навіть у випадку повної окупації країни).
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18.11.2023 01:55 Ответить
Только надо будет у НАТО и ЕС для этого попросить оружие..
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18.11.2023 06:14 Ответить
По перше Україна більша за Угорщину в 6 разів, навіть без тимчасово окупованих територій, країна у якісь 90 тисяч км проти 600.
По друге венгри це не Українці, вони відпору такого не дадуть, тим більше
По третє одна справа тупі п'яні кацапські військові, а інша справа ЗСУ, до мужності і хоробрості яких далеко будь-якому військовому формуванні у світі!
Ну і на останок скажу, що всі країни які підтримували рашку, чи то економічно чи політично чи замовчуванням, або прийняттям громадян пі.дерації до себе як ні в чому не бувало, будуть покарані рівно-пропорційно їхнім гріхам перед Україною, тому з цього випливає, що заберемо тільки рашку, адже угорці на нас не нападали, та і звичайний народ угорщини, розуміє, що з ним буде у разі агресії, тому б навіть якщо піда.рососійське керівництво у лиці орбана віддасть наказ, вони не поведуться!
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18.11.2023 07:40 Ответить
от тобі і організація - якісь під@ри відверто допомагають фашистам і терористам,

а єс нічого не може зробити,
чи не дуже і хоче
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18.11.2023 02:08 Ответить
У російському Санкт-Петербурзі https://focus.ua/uk/world/603852-cenzura-oskopila-u-rpc-pribrali-z-rozshifrovki-promovi-patriarha-kirila-slova-pro-voroga-v-kremli парафіяни церкви "Місія Світло Христа" марширували під пісню про балістичні ракети й надзвукові літаки РФ. Відео з виступом опублікували на Telegram-каналі https://t.me/logos_l/1383 Logos .Як ідеться на https://msh.spb.ru/o-nas/o-tserkvi сайті церкви "Місія Світло Христа", установу було засновано 2015 року. Головним пастором є Ольга Голікова, доктор богослов'я Інтернаціонального Університету Грейса.
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18.11.2023 02:12 Ответить
Це мова про 12 пакет?
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18.11.2023 05:24 Ответить
Та в тому ЄС(та і не тільки, НАТО теж не далеко втікло) якісь садомазохісти. Мадяри їм сцуть і серуть на голови і ...нічого. Вони що, балдіють від цього?
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18.11.2023 05:27 Ответить
Швидше за все, це така гра ЄС та НАТО. Ці ****** явно за якісь преференції згодились виконувати роль *******. Якби це було не так, проблему вирішили б за годину, вишвирнувши ту венгрію нах звідусіль. Але повний штиль. Все колись спливе.
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18.11.2023 06:51 Ответить
...такі собі "многоходовочки"? Такий варіант теж можливий...
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18.11.2023 06:58 Ответить
Я розумію європейську "лояльність до секс-меншинств", алеж це вже занадто...
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18.11.2023 07:01 Ответить
А тим часом купівля ЗАХОДОМ кацапських вуглеводородів б'є усі рекорди! Пекельні санкції, блд...Історія Захід нічому не вчить! ****** хоч відверто на стороні русні і проти України.
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18.11.2023 07:46 Ответить
Знову мовне питання на Закарпатті?
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18.11.2023 09:00 Ответить
Ні. "Звонкая монєта" від пуйла у кишенях продажних політиків ЄС.
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18.11.2023 09:16 Ответить
А рюзьги газ в Угорщину через Украину продолжает идти! Ау, Военный Вождь, прими радикальное решение о перекрытии газа ... хорош гундосить о Майдане-3!
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18.11.2023 09:06 Ответить
Так санкції ж Україна призупинила з їх банку КГБешного!?
Вони ж просилися…
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18.11.2023 09:10 Ответить
а з бандюками так завжди: йдеш на поступки, а вони тобі нові умови...
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18.11.2023 11:08 Ответить
Дуже прикро, що ЄС починає складувати лапки перед пуйлом.
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18.11.2023 09:14 Ответить
-- Плохо, брат, ты мадьяров знаешь, сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну... - Послушай, Водичка,-- серьезно сказал Швейк,-- дело не в мадьяре, а в его жене.

- И ей заеду, мне все равно. Плохо, брат, ты старого Водичку знаешь. Раз в Забеглицах, на "Розовом острове", одна этакая харя не хотела со мной танцевать, - у меня, дескать, рожа опухла. И вправду, рожа у меня тогда опухла, потому что я аккурат пришел с танцульки из Гостивара, но посуди сам, такое оскорбление от этакой шлюхи! "Извольте и вы, многоуважаемая барышня, говорю, получить, чтобы вам обидно не было". Как я дал ей разок, она повалила в саду стол, за которым сидела вместе с папашей, мамашей и двумя братцами, - только кружки полетели.

- Не беспокойся, товарищ, - тихо сказал Водичка, когда подходили к лестнице. - Я его ка-ак хрясну... - и еще тише прибавил: - Вот увидишь, с этой мадьярской рожей не будет много работы.
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18.11.2023 09:44 Ответить
То треба додати Угорщину до цього пакету
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18.11.2023 09:47 Ответить
мадяры они и есть мадяры.
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18.11.2023 09:54 Ответить
Відчуття, що ЄС зітхнув з полегшенням на вето Угорщини:

"фух, я думав ти вже ніколи не заветуєш"
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18.11.2023 11:06 Ответить
Угорщина ворог тому таке і відбувається
І будуть казати Європа погана не дає зброю
Але треба врахувати ті факти що є не всі в ЄС друзі і не всі вороги
Там немає однодумців щодо України, розбіжності
Тому і такі проблеми
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18.11.2023 11:08 Ответить
Мадяри блакують санкцій проти РФ, + дебати про вступ в ЄС, далі НАТО, блокує військові вантажі, РФ буде будувати АЕС, і що ви думаєте, що купка неосвічених мадярів дрочить ЄС і НАТО не отримавши у них дозволу, тоді ви дебіли, зараз ще підтягнуться поляки, словаки, німці і США.
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18.11.2023 11:45 Ответить
Венгрия-это самая полезная для Евросоюза страна. На неё всегда можно списать нежелание что-то делать.
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18.11.2023 11:47 Ответить
****** ******!
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18.11.2023 12:06 Ответить
Мадьяри вже так довго і системно блокують всю допомогу Україні що складається таке враження що ЄС це потрібно. Якби вони цього не хотіли, то воно б вже давно знайшли як поставити цих циган в стойло.
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18.11.2023 12:22 Ответить
Продажному Орбану слід нагадати радянську
фразу: "Угорщини більше немає"😡
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18.11.2023 12:51 Ответить
От даремно київські князі свого часу пропустили це кодло, що тікало з уралу в тодішню Європу...
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18.11.2023 13:29 Ответить
А МЫ ИМ УПРОЩАЕМ !!! ОНИ ПРЕДАТЕЛИ !!!
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18.11.2023 13:54 Ответить
тобто, ніхто з вас, коментарів, ******** європи, не бачить очевидне?
зе!поцу, закрутили яйки!
догрався, падло! його цілий рік попереджали, що треб щось робити, а не гундосити на всяких форумах.
настав час відповідати.
орбан, це не позиція відбитого шовініста, це інструмент європейців, карати дегенератів.
чи ви не знаєте, що всі наші снаряди виробляються в угорщині? чи ви не знаєте, хто перший поставив нам піхотну зброю?
такотож....
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18.11.2023 14:41 Ответить
Сумно що Цигано Мадярська Держава в розмірі Київської області і населенням 9,7 мільйона, шантажує Європу!!!
Бабло Раші,Газ Раші,ядерне паливо Раші, ТО ЯКОГО ЧОРТА ЦЯ НЕВОЛОЧ В ЄВРОПІ!!!
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18.11.2023 17:28 Ответить
Усі рішення ООН блокує одне кацапське *****,а усі рішення ЄС блокує друге мадьярське.Два уйобка шантажують увесь світ.Треба ,мабуть, або з ****** і Уйобиком щось робити,або розпускати
імпотентні ООН і ЄС.Або признати путєна-"прєзідєнтом Міра".
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19.11.2023 05:33 Ответить
Надо же! Венгрия свою радлычесть не скрывает,и гадит всему ЕС,и НАТО! Интересно,в ЕС не хотят спросить венгров,а на хххр "вы нужны в ЕС,и НАТО? Чем не самая " стоковая страна"!?
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19.11.2023 07:49 Ответить
Цікаво, що ідіотські правила щодо обмеження викиду СО2 ЄС нав'язує всім її країнам без попередніх консультацій, а тут одна країна легко блокує рішення ЄС.
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19.11.2023 08:14 Ответить
 
 