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Венгрия заблокировала обсуждение нового пакета санкций ЕС против России, - Йозвяк
Послы стран Европейского Союза впервые обсудили новый пакет санкций против России.
Об этом сообщил редактор Radio Free Europe/Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк 17 ноября в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, обсуждали, по всей вероятности, один из самых слабых пакетов санкций.
"Сегодня послы ЕС впервые обсуждали новый и, вероятно, самый слабый по состоянию на сегодняшний день пакет санкций ЕС в отношении России. Было много комментариев, и Венгрия полностью заблокировала весь пакет. Посмотрим, будет ли договоренность раньше Нового года", – написал Йозвяк.
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А если вспомнить про уже нескрываемое нытье про дыры в бюджетах, то полное молчаливое одобрение.
любий союз послав би їх накуй
пару лямів людей відправити додому і вини швидко наведуть з цими орбанами та сіяйрами порядок
Станція в Пакші, побудована в 1980-ті роки, працює на російському ядерному паливі, забезпечуючи третину електроенергії, яка споживається в Угорщині. Нині на АЕС діють чотири енергоблоки з реакторами ВВЕР-440. Ще у 2014 році прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан домовився з путіним про будівництво нових енергоблоків. Москва надала кредит на понад десять мільярдів євро, який покриває понад 80 відсотків витрат будівництва.
Закони України під лупою вичитують і якщо якась закарлючка не там поставлена то починається вонь на всю Європу.
Хамите.Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств, иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность).Знаменито.Мрачный. (По отношению ко всему. Например: «Мрачный Петя пришёл», «Мрачная погода», «Мрачный случай», «Мрачный кот» и т. д.).Мрак.Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: «жуткая встреча»).Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения).Не учите меня жить.Как ребёнка. («Я его бью, как ребёнка» - при игре в карты. «Я его срезала, как ребёнка» - как видно, в разговоре с ответственным съёмщиком).Кр-р-расота!Толстый и красивый. (Употребляется как характеристика неодушевлённых и одушевлённых предметов).Поедем на извозчике. (Говорится мужу).Поедем на таксо (Знакомым мужского пола).У вас вся спина белая (шутка).Подумаешь!Уля. (Ласкательное окончание имен. Например: Мишуля, Зинуля).Ого! (Ирония, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворённость).
Оставшиеся в крайне незначительном количестве слова служили передаточным звеном между Эллочкой и приказчиками универсальных магазинов|."
Журналісти-розслідувачі з'ясували, що син керівника Служби зовнішньої розвідки Росії (СВР) Сергія Наришкіна живе у Будапешті в розкішній квартирі, володіння якої приписують компанії, близькій до Антала Рогана, голови відомства прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
B плані енергетичної безпеки Угорщина дуже залежить від Росії. За останні вісім років Угорщина не спромоглася диверсифікувати свої джерела отримання енергоносіїв, і тепер це має неприємні наслідки.
Найголовніший інтерес Угорщини полягає у тому, щоб "Газпром" не зупинив їй постачання.
Банк, штаб-квартира якого була перенесена з Москви до Будапешта в 2019 році, відіграє важливу роль у російсько-угорських відносинах. Заступник голови банку Ласлоцькі, у свою чергу, є архітектором і керівником угорської економічної політики в Росії та республіках Центральної Азії.
По друге венгри це не Українці, вони відпору такого не дадуть, тим більше
По третє одна справа тупі п'яні кацапські військові, а інша справа ЗСУ, до мужності і хоробрості яких далеко будь-якому військовому формуванні у світі!
Ну і на останок скажу, що всі країни які підтримували рашку, чи то економічно чи політично чи замовчуванням, або прийняттям громадян пі.дерації до себе як ні в чому не бувало, будуть покарані рівно-пропорційно їхнім гріхам перед Україною, тому з цього випливає, що заберемо тільки рашку, адже угорці на нас не нападали, та і звичайний народ угорщини, розуміє, що з ним буде у разі агресії, тому б навіть якщо піда.рососійське керівництво у лиці орбана віддасть наказ, вони не поведуться!
а єс нічого не може зробити,
чи не дуже і хоче
Вони ж просилися…
- И ей заеду, мне все равно. Плохо, брат, ты старого Водичку знаешь. Раз в Забеглицах, на "Розовом острове", одна этакая харя не хотела со мной танцевать, - у меня, дескать, рожа опухла. И вправду, рожа у меня тогда опухла, потому что я аккурат пришел с танцульки из Гостивара, но посуди сам, такое оскорбление от этакой шлюхи! "Извольте и вы, многоуважаемая барышня, говорю, получить, чтобы вам обидно не было". Как я дал ей разок, она повалила в саду стол, за которым сидела вместе с папашей, мамашей и двумя братцами, - только кружки полетели.
- Не беспокойся, товарищ, - тихо сказал Водичка, когда подходили к лестнице. - Я его ка-ак хрясну... - и еще тише прибавил: - Вот увидишь, с этой мадьярской рожей не будет много работы.
"фух, я думав ти вже ніколи не заветуєш"
І будуть казати Європа погана не дає зброю
Але треба врахувати ті факти що є не всі в ЄС друзі і не всі вороги
Там немає однодумців щодо України, розбіжності
Тому і такі проблеми
фразу: "Угорщини більше немає"😡
зе!поцу, закрутили яйки!
догрався, падло! його цілий рік попереджали, що треб щось робити, а не гундосити на всяких форумах.
настав час відповідати.
орбан, це не позиція відбитого шовініста, це інструмент європейців, карати дегенератів.
чи ви не знаєте, що всі наші снаряди виробляються в угорщині? чи ви не знаєте, хто перший поставив нам піхотну зброю?
такотож....
Бабло Раші,Газ Раші,ядерне паливо Раші, ТО ЯКОГО ЧОРТА ЦЯ НЕВОЛОЧ В ЄВРОПІ!!!
імпотентні ООН і ЄС.Або признати путєна-"прєзідєнтом Міра".