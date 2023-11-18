Венгрия заблокировала обсуждение нового пакета санкций ЕС против России, - Йозвяк

Послы стран Европейского Союза впервые обсудили новый пакет санкций против России.

Об этом сообщил редактор Radio Free Europe/Radio Liberty по вопросам Европы Рикард Йозвяк 17 ноября в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обсуждали, по всей вероятности, один из самых слабых пакетов санкций.

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"Сегодня послы ЕС впервые обсуждали новый и, вероятно, самый слабый по состоянию на сегодняшний день пакет санкций ЕС в отношении России. Было много комментариев, и Венгрия полностью заблокировала весь пакет. Посмотрим, будет ли договоренность раньше Нового года", – написал Йозвяк.