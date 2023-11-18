РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11330 посетителей онлайн
Новости
2 227 3

Ночью на Хмельнитчине работала ПВО

шахед

Во время ночной воздушной тревоги на Хмельнитчине работали силы ПВО.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на данный момент сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельнитчиной!" - говорится в сообщении.

Читайте также: Нужно больше систем ПВО, чтобы "встречать" российские "шахеды" на маршрутах к западным границам, - Воздушные силы

Автор: 

ПВО (2736) Хмельнитчина (896) дроны (3887)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
неужели в США нет РЭБ, чтобы ставить помехи навигационным системам дронов, чтобы они просто падали на землю?
показать весь комментарий
18.11.2023 10:47 Ответить
https://youtu.be/ZxdGUEccWZo?si=0VdXbj5pstA4r0aV
показать весь комментарий
18.11.2023 11:26 Ответить
антенны датчиков спутниковой навигации для защиты от спуфинга делают направленными в верхнюю полусферу (в космос), поэтому важно для повышения эффективности подобных систем размещать их также в верхней полусфере относительно дронов и ракет.
показать весь комментарий
18.11.2023 11:59 Ответить
 
 