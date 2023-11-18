Ночью на Хмельнитчине работала ПВО
Во время ночной воздушной тревоги на Хмельнитчине работали силы ПВО.
Об этом сообщил в фейсбуке заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
"По состоянию на данный момент сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельнитчиной!" - говорится в сообщении.
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Mitr Nedoverov
показать весь комментарий18.11.2023 10:47 Ответить Мне нравится 0
valeriy svan
показать весь комментарий18.11.2023 11:26 Ответить Мне нравится 0
Mitr Nedoverov
показать весь комментарий18.11.2023 11:59 Ответить Мне нравится 0
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