Ночью на Хмельнитчине работала ПВО

Во время ночной воздушной тревоги на Хмельнитчине работали силы ПВО.

Об этом сообщил в фейсбуке заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на данный момент сообщений в соответствующие службы о пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало. Спасибо ВСУ за оборону неба над Хмельнитчиной!" - говорится в сообщении.

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