Вночі на Хмельниччині працювала ППО

Під час нічної повітряної тривоги в Хмельницькій області працювали сили ППО.

Про це повідомив у фейсбуці заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило. Дякуємо ЗСУ за оборону неба над Хмельниччиною!", - йдеться у повідомленні.

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