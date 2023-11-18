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Вночі на Хмельниччині працювала ППО

шахед

Під час нічної повітряної тривоги в Хмельницькій області працювали сили ППО.

Про це повідомив у фейсбуці заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на цей час повідомлень до відповідних служб про постраждалих або пошкодження інфраструктури не надходило. Дякуємо ЗСУ за оборону неба над Хмельниччиною!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки рф на Хмельниччину: Уламками пошкоджено авто та продовольчі склади

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ППО (3176) Хмельниччина (914) дрони (4668)


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неужели в США нет РЭБ, чтобы ставить помехи навигационным системам дронов, чтобы они просто падали на землю?
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18.11.2023 10:47 Відповісти
https://youtu.be/ZxdGUEccWZo?si=0VdXbj5pstA4r0aV
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18.11.2023 11:26 Відповісти
антенны датчиков спутниковой навигации для защиты от спуфинга делают направленными в верхнюю полусферу (в космос), поэтому важно для повышения эффективности подобных систем размещать их также в верхней полусфере относительно дронов и ракет.
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18.11.2023 11:59 Відповісти
 
 