Уничтожены 29 из 38 ударных беспилотников "Shahed", - Воздушные силы

С 20:00 17-го по 04:00 18 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений (Курская область, Приморско-Ахтарск - РФ) ударными БпЛА типа "Shahed".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников "Shahed-136/131".

По данным Воздушных сил, "Шахеды" атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных сил.

"К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.