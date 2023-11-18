Уничтожены 29 из 38 ударных беспилотников "Shahed", - Воздушные силы
С 20:00 17-го по 04:00 18 ноября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного и юго-восточного направлений (Курская область, Приморско-Ахтарск - РФ) ударными БпЛА типа "Shahed".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, всего зафиксированы пуски 38 ударных беспилотников "Shahed-136/131".
По данным Воздушных сил, "Шахеды" атаковали в несколько волн, группами, в разных регионах Украины, в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных сил.
"К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя уничтожены 29 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.
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Якась кількість падає відразу після старту, на якійсь відмовляють електронні блоки, чи рульові машинки і вони летять куди попало. І взагалі це апарати майже кустарного виробництва, точність у них не можна порівнювати, наприклад, з Шторм Шедов.
💥 Силами протиповітряної оборони знищено 8: Миколаївська область - 6,
по 1 на Херсонщині та Одещині.
‼️ На жаль, https://t.me/SJTF_Odes/2861 в Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.
Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано .
Легкомоторна авіація, яка має на борту пілота та оператора зброї, засоби прицілювання НБ/TВ, надійний зв'язок з КП, засоби запобігання "френдли файр", дійсно може бути складовою високомобільної ППО, орієнтованої на перехоплення Шахедогераней.
Але легкомоторні літаки матимуть високий ризик бути знищеними вогнем власної ППО через відсутність в мобільних вогневих груп систем розпізнавання "свій-чужий", особливо вночі, через деяку схожість легкомоторної авіації з Шахедогеранями.
Спеціалізовані БПЛА - винищувачі, у тому числі і баражуючі ЗЕНІТНІ ********** (БЗБ камікадзе), IMHO, більше підходять для мобільної "протишахедної "ППО, ніж пілотовані легкомоторні винищувачі.
https://glavcom.ua/techno/devices/ukrajina-otrimala-sistemi-perekhopljuvachi-droniv-904807.html
Coyote Block 2
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/jakscho_ssha_spravdi_dajut_nam_zenitni_droni_coyote_dlja_znischennja_shahediv_to_naskilki_tse_efektivno-11551.html
Найбільш перспективними засобами знищення оперативно-тактичних БПЛА є НЕL (високоенергетичні лазери). Китай виробляє і продає HEL - засоби ППО з 2016 року. Близько десяти країн вже мають HEL у складі ППО.
https://www.newsru.co.il/world/13oct2023/us_laser_117.html
https://www.youtube.com/watch?v=RrRScxnDfrk&t=39s&ab_channel=RTX
проблемы френдли фаера могут решаться самыми простыми средствами, например наличием на борту ярких источников света определенной условленной комбинации, хорошо видимых и различимых в темноте, и в перспективе системой "свой-чужой".
зенитные БПЛА так или иначе требуют собственной системы управления и также ограничены по маневру, как и обычные ЗРК.
создание БПЛА с высоко-энергетическими лазерами имеет ряд ограничений связанных с бортовыми источниками питания лазеров. это будут очень громоздкие ЛА.
Любые ХЕЛ ПВО это уже оружие последнего рубежа, из-за ограничений по дальности применения и погодных ограничений и требований по источнику питания.
Пока что Шахеды по своим летным характеристикам (кроме дальности) не дотягивают до истребителей WW1.
https://www.youtube.com/watch?v=-MwgBHGUcMg&ab_channel=%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%AF
https://en.wikipedia.org/wiki/Fokker_D.VII
А цікаво, де наші шахеди ?
Стільки шуму було про помсту і тд. Не чую щоб кацап боявся в кущі з окопу вийти.
https://t.me/Tsaplienko/43090
Інша справа - Шахедогерані. Наша відповідь ще попереду.