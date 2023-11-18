Знищено 29 із 38 ударних безпілотників "Shahed", - Повітряні сили

Із 20-ї години 17-го по 04 годину 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ - РФ) ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників "Shahed -136/131".

За даними Повітряних сил, "Шахеди" атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.

"До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.