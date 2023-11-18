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Знищено 29 із 38 ударних безпілотників "Shahed", - Повітряні сили

ппо

Із 20-ї години 17-го по 04 годину 18 листопада 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків (Курська область, Приморсько-Ахтарськ - РФ) ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, усього зафіксовано пуски 38 ударних безпілотників "Shahed-136/131".

За даними Повітряних сил, "Шахеди" атакували у кілька хвиль, групами, у різних регіонах України, в зонах відповідальності усіх повітряних командувань Повітряних Сил.

"До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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В результаті протиповітряного бою знищено 29 ударних БпЛА "Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

знищення (7199) дрони (4668) Повітряні сили (2623)


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Топ коментарі
+9
А ти зайди в місцеве управління СБУ там до твої дупи швидко пристикують шланг від будівельного компрессора от і буде тобі така зістиковка, що не тільки цифри зійдутьсяЮ а навіть дебет з кредитом у тебе зійдуться, а от оченята точно з орбіт повилазять
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18.11.2023 08:27
+5
В тебе шикаррррний словниковий запас Дупа це синонім до тієї частини твого тіла на якому ти носиш шапку-вушанку, а твоя домашня дуня кокошник Ще ти тією ж частиною тіла поглинаєш щі, ву компроме, енциклопедисте наш До речі, перед "якщо" ставиться кома,- це вставне словосполучення... а в цьому я таки точно не помиляюсь,- йди вчи пунктуацію і купи собі "Тлумачний словник", а лінь купувати, то Гугольтобівпомощь
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18.11.2023 08:44
+3
Вітьок,а тобі навіщо знать,треба отчитаться.
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18.11.2023 08:13
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Вітьок,а тобі навіщо знать,треба отчитаться.
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18.11.2023 08:13 Відповісти
А ти зайди в місцеве управління СБУ там до твої дупи швидко пристикують шланг від будівельного компрессора от і буде тобі така зістиковка, що не тільки цифри зійдутьсяЮ а навіть дебет з кредитом у тебе зійдуться, а от оченята точно з орбіт повилазять
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18.11.2023 08:27 Відповісти
В тебе шикаррррний словниковий запас Дупа це синонім до тієї частини твого тіла на якому ти носиш шапку-вушанку, а твоя домашня дуня кокошник Ще ти тією ж частиною тіла поглинаєш щі, ву компроме, енциклопедисте наш До речі, перед "якщо" ставиться кома,- це вставне словосполучення... а в цьому я таки точно не помиляюсь,- йди вчи пунктуацію і купи собі "Тлумачний словник", а лінь купувати, то Гугольтобівпомощь
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18.11.2023 08:44 Відповісти
Що за дурні запитання?
Якась кількість падає відразу після старту, на якійсь відмовляють електронні блоки, чи рульові машинки і вони летять куди попало. І взагалі це апарати майже кустарного виробництва, точність у них не можна порівнювати, наприклад, з Шторм Шедов.
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18.11.2023 08:14 Відповісти
9 уразили цілі скоріше за все, і ти прекрасно це розумієш, для чого з себе дурачка корчити?
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18.11.2023 09:03 Відповісти
Та й так ясно- прилетіли в те, в що летіли...
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18.11.2023 09:57 Відповісти
Ворог атакував вночі південні регіони безпілотними літальними апаратами типу "Shahed-131/136".
💥 Силами протиповітряної оборони знищено 8: Миколаївська область - 6,
по 1 на Херсонщині та Одещині.
‼️ На жаль, https://t.me/SJTF_Odes/2861 в Одеському районі відбулось влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.
Пошкоджено адмінбудівлю. Спалахнула пожежа, яку оперативно локалізовано. Один цивільний співробітник отримав поранення, його госпіталізовано .
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18.11.2023 08:29 Відповісти
ЖДУНИ московитів *****, працюють не тільки на території України, а і в мережах, як зараз!! Питають-винюхують, уточнюють… вислужуються перед конченим рабом китайським!
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18.11.2023 09:09 Відповісти
Дякуємо нашим ППО. З Богом, рідненькі
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18.11.2023 10:10 Відповісти
прикрутите пулеметы на легкую авиацию
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18.11.2023 10:56 Відповісти
Шахед можна знешкоджувати: 1) до його складання, шляхом знищення, або блокування постачання (санкції) матеріалів, комплектуючих Шахедів у ланцюжках постачань, знищення підприємств - виробників Шахедів, інфраструктури виробництва Шахедів, разом з персоналом та готовою продукцією (спецоперації, диверсії, удари ракетами та БПЛА); 2) на стартових позиціях та в місцях базування - разом з ПУ та бойовими розрахунками; 3) на траєкторії польоту, шляхом пошкодження обстрілом стрілецько-гарматною чи ракетною зброєю з різних носіїв та засобів, HEL-засобами (бойовими лазерами високої енергії 7,5 кВт - 100 кВт), влучно і вчасно кинутою 3л -банкою з огірками, або з водою, дією засобами РЕБ - активними завадами, векторним спуфінгом бортових супутникових навігаційних підсистем; 5) маскуванням, хибними цілями та пасивним фізичним захистом цілей атак, контррозвідувальними операціями по знешкодженню агентів-навідників та їх посібників.
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18.11.2023 12:21 Відповісти
...їхніх посіпак, а не їх посібників.
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18.11.2023 13:30 Відповісти
Згоден, їх обох
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18.11.2023 15:18 Відповісти
не вижу 6-го способа - перехват в воздухе.
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18.11.2023 12:51 Відповісти
Перехват это маневр. А дальше "воздушное хулиганство"? Таран? Так можно. Но лучше работает кинетическое воздействие на Шахед специально предназначенными для этого средствами "шляхом пошкодження обстрілом стрілецько-гарматною чи ракетною зброєю з різних носіїв та засобів".
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18.11.2023 15:16 Відповісти
шахеды летят по неповторяемым траекториям у нас нет возможностей по перекрытию территории стационарными средствами, поэтому повышение мобильности стрелково-пушечных средств нужно осуществлять размещением его на авиационной техники.
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18.11.2023 15:52 Відповісти
Варто робити все, що можемо і ще більше.
Легкомоторна авіація, яка має на борту пілота та оператора зброї, засоби прицілювання НБ/TВ, надійний зв'язок з КП, засоби запобігання "френдли файр", дійсно може бути складовою високомобільної ППО, орієнтованої на перехоплення Шахедогераней.
Але легкомоторні літаки матимуть високий ризик бути знищеними вогнем власної ППО через відсутність в мобільних вогневих груп систем розпізнавання "свій-чужий", особливо вночі, через деяку схожість легкомоторної авіації з Шахедогеранями.
Спеціалізовані БПЛА - винищувачі, у тому числі і баражуючі ЗЕНІТНІ ********** (БЗБ камікадзе), IMHO, більше підходять для мобільної "протишахедної "ППО, ніж пілотовані легкомоторні винищувачі.
https://glavcom.ua/techno/devices/ukrajina-otrimala-sistemi-perekhopljuvachi-droniv-904807.html
Coyote Block 2
https://defence-ua.com/minds_and_ideas/jakscho_ssha_spravdi_dajut_nam_zenitni_droni_coyote_dlja_znischennja_shahediv_to_naskilki_tse_efektivno-11551.html

Найбільш перспективними засобами знищення оперативно-тактичних БПЛА є НЕL (високоенергетичні лазери). Китай виробляє і продає HEL - засоби ППО з 2016 року. Близько десяти країн вже мають HEL у складі ППО.
https://www.newsru.co.il/world/13oct2023/us_laser_117.html
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18.11.2023 19:46 Відповісти
Такий дрон-камікадзе здатний ефективно знищувати Шахедогерані. Було б доцільно виробляти складові частини FS-LIDS в Україні у кооперації з виробником США.
https://www.youtube.com/watch?v=RrRScxnDfrk&t=39s&ab_channel=RTX
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18.11.2023 20:10 Відповісти
из всех перечисленных вами возможностей наиболее близким по времени реализации остаются именно легкомоторные перехватчики на базе уже готовых самолетов. на карте liveuamap.com можно увидеть широкую сеть аэродромов и площадок для сельхозавиации в качестве мест возможного её базирования.
проблемы френдли фаера могут решаться самыми простыми средствами, например наличием на борту ярких источников света определенной условленной комбинации, хорошо видимых и различимых в темноте, и в перспективе системой "свой-чужой".
зенитные БПЛА так или иначе требуют собственной системы управления и также ограничены по маневру, как и обычные ЗРК.
создание БПЛА с высоко-энергетическими лазерами имеет ряд ограничений связанных с бортовыми источниками питания лазеров. это будут очень громоздкие ЛА.
Любые ХЕЛ ПВО это уже оружие последнего рубежа, из-за ограничений по дальности применения и погодных ограничений и требований по источнику питания.
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18.11.2023 20:22 Відповісти
Я не против легкомоторных истребителей Шахедов. Необходим боевой опыт. Дроны быстро совершенствуются, и нельзя исключать, что в составе ударных групп (роев) Шахедов для их защиты будут применяться и камикадзе- истребители.
Пока что Шахеды по своим летным характеристикам (кроме дальности) не дотягивают до истребителей WW1.
https://www.youtube.com/watch?v=-MwgBHGUcMg&ab_channel=%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%AF

https://en.wikipedia.org/wiki/Fokker_D.VII
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18.11.2023 22:53 Відповісти
полностью автоматический дрон-истребитель сопровождения ударных дронов типа шахед на дальность около 1000 км - это не реализуемая на данном этапе инженерная задача.
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18.11.2023 23:12 Відповісти
Шахед может быть приспособлен для транспортирования дрона - камикадзе (истребителя) путем подвешивания к планеру с автоматическим отделением для локальной атаки цели, угрожающей Шахеду.
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19.11.2023 00:47 Відповісти
По ходу кацапам і ракет не треба, достатньо дешевих шахедів.
А цікаво, де наші шахеди ?
Стільки шуму було про помсту і тд. Не чую щоб кацап боявся в кущі з окопу вийти.
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18.11.2023 20:08 Відповісти
Якраз в окопах, бліндажах та на дорогах кацапам від атак дронами - пекло. Щоправда, дронів фронту треба давати більше. Зараз оператори дронів діють, як снайпери.

https://t.me/Tsaplienko/43090

Інша справа - Шахедогерані. Наша відповідь ще попереду.
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18.11.2023 20:18 Відповісти
 
 