Атака дронами на Київ: усі повітряні цілі уражені на підступах до столиці, - КМВА

У ніч на 18 листопада ворог намагався атакувати українську столицю із використанням дронів-камікадзе типу "Shahed".

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Друга атака ворожих безпілотників по Києву за цей місяць. Дрони противника (за попередніми даними - баражуючі боєприпаси типу "Shahed") були запущені з південного напрямку. Аби дістатися столиці, БпЛА рашистів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км. На атаку Києва беспілотники заходили з північного напрямку. Але складні маневри ворога не стали на заваді нашій протиповітряній обороні. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі - майже десяток - були уражені на підступах до Києва. (остаточні підсумкові дані щодо типу та кількості оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, в місті без жертв та руйнувань (дані оперативних зведень будуть уточнюватися).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія запустила по Україні групу ударних дронів, - Повітряні сили

Раніше повідомлялося, що вночі 18 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу "шахедів".