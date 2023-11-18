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Новини Війна
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Атака дронами на Київ: усі повітряні цілі уражені на підступах до столиці, - КМВА

shahed,шахед

У ніч на 18 листопада ворог намагався атакувати українську столицю із використанням дронів-камікадзе типу "Shahed".

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Друга атака ворожих безпілотників по Києву за цей місяць. Дрони противника (за попередніми даними - баражуючі боєприпаси типу "Shahed") були запущені з південного напрямку. Аби дістатися столиці, БпЛА рашистів подолали складний маршрут протяжністю ледь не 1000 км. На атаку Києва беспілотники заходили з північного напрямку. Але складні маневри ворога не стали на заваді нашій протиповітряній обороні. Силами та засобами ППО усі повітряні цілі - майже десяток - були уражені на підступах до Києва. (остаточні підсумкові дані щодо типу та кількості оприлюднять Повітряні Сили)", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, в місті без жертв та руйнувань (дані оперативних зведень будуть уточнюватися).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія запустила по Україні групу ударних дронів, - Повітряні сили

Раніше повідомлялося, що вночі 18 листопада у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу "шахедів".

Автор: 

Київ (19445) дрони (4668) Повітряні атаки на Київ (755)


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Топ коментарі
+14
Велика подяка за збиття ворожих дронів силам та засобам ППО 👍🏼👍🏼👍🏼
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18.11.2023 07:31
+9
Єдине, що напружує- дрони пролетіли через всю країну з півдня на північ, знову повернули на південь і потім були збиті ППО. Потрібні рлс у повітрі.
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18.11.2023 07:38
+9
Дрони на невеликій швидкості і з мопедним звуком пролітають по території України більше 1000 км. і залишаються не збитими. На підльоті до Києва збиваються, бо великі дядьки із США і ЄС дали нам чим збивати і ще один "барига" за свої кошти відремонтував радянські С-300. А інші регіони залишаються не зовсім захищенними, якщо "шахеди" летять таку велику відстань. А це наслідки ******** військової політики Найвєлічайшого Лідора **********, коли замість систем ППО ПРО під час війни тисячами закупалися асфальтоукрадчики, а замість ракет - тисячами бітумовозки і катки. Ну і чим не мудра політики 73%?
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18.11.2023 08:11
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Найвеличнійший, усе збив, поки всі спали! Дякую, дуже дякую...
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18.11.2023 07:23 Відповісти
Велика подяка за збиття ворожих дронів силам та засобам ППО 👍🏼👍🏼👍🏼
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18.11.2023 07:31 Відповісти
Єдине, що напружує- дрони пролетіли через всю країну з півдня на північ, знову повернули на південь і потім були збиті ППО. Потрібні рлс у повітрі.
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18.11.2023 07:38 Відповісти
Електронна розвідка у кацапів не спить і хліб даром не їсть. Зграя дронів летіла по маршруту, який не був прикритий нашими РЛС та хоча би якимись вогневими засобами ППО. На наші війська ППО не треба гавкати, бо вони при тій наявності засобів, які в них є, роблять що можуть.
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18.11.2023 08:08 Відповісти
Дирижабль- РЛС?
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18.11.2023 08:39 Відповісти
Дрони на невеликій швидкості і з мопедним звуком пролітають по території України більше 1000 км. і залишаються не збитими. На підльоті до Києва збиваються, бо великі дядьки із США і ЄС дали нам чим збивати і ще один "барига" за свої кошти відремонтував радянські С-300. А інші регіони залишаються не зовсім захищенними, якщо "шахеди" летять таку велику відстань. А це наслідки ******** військової політики Найвєлічайшого Лідора **********, коли замість систем ППО ПРО під час війни тисячами закупалися асфальтоукрадчики, а замість ракет - тисячами бітумовозки і катки. Ну і чим не мудра політики 73%?
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18.11.2023 08:11 Відповісти
76% мопедов сбито
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18.11.2023 08:17 Відповісти
Так, тут мова йде, що "мопеди" пролітають 1000 кілометрів і залишаються не збитими.
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18.11.2023 09:16 Відповісти
Навіщо мене заманювати, краще хай покажуть ті, що обіцяли це зробити, ті, що витратили кошти на інше.
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18.11.2023 09:35 Відповісти
Шановний пане, Ви не знаєте чим і де я займався і не потрібно мене тут соромити. Я був там, де міні потрібно було бути, а після захворювпання сиджу вдома на шиї дружини і лікуюся сам, без допомоги держави. Свої обов'язки по Конституції я виконав. Тут головне в іншому, що я не обіцяв шашлики і не рвався до влади, обливаючи брудом всіх, хто стоїть поруч. Прийшов на брехні і продовжив свою справу популіста, весь наш бюджет зарив в асфальт і саме головне, що продовжує це робити сьогодні. За ці гроші можна було зробити своєї зброї мкксимум і захистити українців від нападу кацапів. Приклад захисту держави і своїх виборців мають в першу чергу показати пікалови, "Лисі", Юзики, кефіри, тамбовські вовки, піськограї, які були улюбленцями наріду, не злазили з екранів телебачення і ганьбили цю бідну Україну.
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18.11.2023 09:49 Відповісти
Над бункером усе ок. Тому воно і патякало учора, що не хрен зупиняти підприємства під час тривоги. В бункері взагалі ничого не нагадує про війну. Нехай би пару тижнів побував на Харківщині, Одещині, Херсонщині, Дніпропетровщині...
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18.11.2023 08:54 Відповісти
вони ж вибирають маршрути щоб уникнути ппо
все не прикриєш
але якщоб можно було ях у швейцарії купувати автоматичну зброю, може б люди їх і збивали також
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18.11.2023 09:38 Відповісти
"ще один "барига" за свої кошти відремонтував радянські С-300"

Вже С300? А було С125 Печора. Чи ви чули дзвін, та не в курсі, звідки він?
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18.11.2023 13:21 Відповісти
ЗСУ знищили 29 із 38 шахідів, якими кацапи атакували вночі
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18.11.2023 08:13 Відповісти
в Румынию
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18.11.2023 08:18 Відповісти
будим смотреть по сообщениям
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18.11.2023 08:19 Відповісти
было зафиксировано пуски 38 ударных беспилотников. 9 не долетели
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18.11.2023 08:20 Відповісти
По 9 просто ще не повідомили. Брехня і маніпуляції вже не проходять.
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18.11.2023 09:19 Відповісти
Запоріжжя і Одещина ж влучання
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18.11.2023 08:50 Відповісти
Розвідка,Організація та взаємодія, злагодженість та ТРЕНОВАНІСТЬ розрахунків, дають РЕЗУЛЬТАТИ!! Класика з часу повітряних атак Гітлером на Британію у 2 Світовій!
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18.11.2023 09:14 Відповісти
Дякуємо, рідненькі. Бог у поміч
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18.11.2023 10:12 Відповісти
 
 