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Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Харьковщины, повреждены дома

харківщина

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли по меньшей мере 14 населенных пунктов Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

В частности, под вражеским огнем находились: Ветеринарное Харьковского района, Бударки и Волчанск Чугуевского района, Двуречная, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово, Куриловка Купянского района и другие населенные пункты.

Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавшие среди гражданского населения за сутки не зафиксированы.

Глава региона также информирует, что идет разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 7,9 га территории и обезвредили 58 взрывоопасных предметов.

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На 18.11.2023 из опасных общин Купянского района эвакуировали 283 детей. Подлежат эвакуации еще 12. Эвакуация продолжается.

Автор: 

обстрел (27057) Харьковщина (5577)


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