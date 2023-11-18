Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Харківщини, пошкоджено будинки

Минулої доби російські окупанти обстріляли щонайменше 14 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під ворожим вогнем перебували: Ветеринарне Харківського району, Бударки та Вовчанськ Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове, Курилівка Куп'янського району та інші населені пункти.

Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

Очільник регіону також інформує, що триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7,9 га території та знешкодили 58 вибухонебезпечних предметів.

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Станом на 18.11.2023 із небезпечних громад Куп’янського району евакуювали 283 дітей. Підлягають евакуації ще 12. Евакуація триває.