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Сутки на Херсонщине: рашисты ударили в жилые кварталы и дом культуры

херсон

Войска РФ продолжают обстреливать территорию Херсонской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, за прошедшие сутки противник совершил 101 обстрел, выпустив 577 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, СПГ, АГС, БПЛА и авиации.

По городу Херсон враг выпустил 26 снарядов.

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"Российские военные ударили в жилые кварталы населенных пунктов области и дом культуры в Бериславском районе. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 - получили ранения", - говорится в сообщении.

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обстрел (27057) Херсон (2808) Херсонская область (4745)


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Вова, шо таи по Херсону? Почему попличники из твоего балагана, по приезду в Херсон, ночуют в Николаеве?
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18.11.2023 10:54 Ответить
 
 