Доба на Херсонщині: рашисти поцілили у житлові квартали та будинок культури
Війська РФ продовжують обстрілювати територію Херсонської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, минулої доби противник здійснив 101 обстріл, випустивши 577 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, СПГ, АГС, БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 26 снарядів.
"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будинок культури у Бериславському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення", - йдеться у повідомленні.
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cavingos cavingos
показати весь коментар18.11.2023 10:54 Відповісти Мені подобається 0
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