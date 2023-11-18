Доба на Херсонщині: рашисти поцілили у житлові квартали та будинок культури

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Херсонської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, минулої доби противник здійснив 101 обстріл, випустивши 577 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, СПГ, АГС, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 26 снарядів.

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"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будинок культури у Бериславському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення", - йдеться у повідомленні.