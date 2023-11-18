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Россияне обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине: повреждены дома. ФОТО

харківщина

Российские военные обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 18 ноября около 11:40 российские военнослужащие произвели обстрел пгт Казачья Лопань Харьковского района.

Получили повреждения жилые дома и хозяйственные постройки.

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Россияне обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине: повреждены дома 01
Россияне обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине: повреждены дома 02
Россияне обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине: повреждены дома 03
Россияне обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине: повреждены дома 04
Россияне обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине: повреждены дома 05
Россияне обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине: повреждены дома 06

Автор: 

обстрел (27057) Харьковщина (5577)


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Будьте ви прокляті , кляті москалі на віки вічні 😡
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18.11.2023 15:11 Ответить
 
 