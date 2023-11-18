Россияне усилили изъятие гражданской техники на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Российские оккупанты из-за значительных потерь техники пополняют свои запасы путем грабежа жителей оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Силы обороны Украины наносят значительные потери в технике российским оккупационным войскам, ежедневно уничтожается от 20 до 30 автомобилей.

"Оккупанты решили восполнить свои потери путем грабежа жителей ВОТ Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Соответствующее решение было закреплено распоряжением правительства РФ от 31.07.2023 №2059-р. Согласно этому распоряжению кремля все предприятия, которые были "национализированы" оккупантами, обязаны бесплатно передавать общероссийскому псевдообщественному движению "Народный фронт "За россию" технику по договору пожертвования. Среди такой техники: мопеды, мотоциклы, мотороллеры, легковые автомобили, автобусы, грузовые автомобили, прицепы (полуприцепы) к транспортным средствам, тракторы для сельского и лесного хозяйства, гусеничные бульдозеры и автогрейдеры.

Данная псевдообщественная организация - пропагандистский проект кремля, выступающий прокладкой и имеющий цель демонстрировать "всенародную поддержку" военных действий. Ее задача – имитировать добровольную передачу материальных средств в оккупационные войска как с территории РФ, так и с ВОТ. Примечательно, что в перечень техники попали даже такие средства, как мопеды, мотоциклы, мотороллеры, которые часто можно заметить в последнее время на фронтовых видео защитников Украины", - говорится в сообщении.

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Учитывая, что указанные средства крайне редко находятся на балансе предприятий, оккупанты прибегают к их изъятию из гаражных кооперативов и частных домовладений, которые ранее российские оккупационные администрации признали "бесхозным имуществом". Также транспортные средства изымают у граждан, которым инкриминируют сотрудничество с Силами обороны Украины или у тех, чье движимое имущество было арестовано российскими силовыми органами.

В Центре нацсопротивления отмечают, что такое массовое изъятие техники организовано с целью обеспечения потребностей оккупационных администраций РФ и инженерного оборудования позиций российских оккупационных войск на юге и востоке Украины. Россияне все чаще используют двухколесную технику для перемещения личного состава, чтобы уберечься от поражения украинской артиллерией и FPV-дронами. Также использование гражданской техники позволяет российской пропаганде выдавать уничтожение такого транспорта за нападение на гражданское население.

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