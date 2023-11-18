Росіяни посилили вилучення цивільної техніки на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Російські окупанти через значні втрати техніки поповнюють свої запаси шляхом грабунку мешканців окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Сили оборони України завдають значних втрат у техніці російським окупаційним військам, щодня знищуються від 20 до 30 автомобілів.

"Окупанти вирішили поповнити свої втрати шляхом грабунку мешканців ТОТ Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Відповідне рішення було закріплено розпорядженням уряду рф від 31.07.2023 №2059-р. Відповідно до цього розпорядження кремля усі підприємства, які були "націоналізовані" окупантами, зобов’язані безплатно передавати загальноросійському псевдогромадському руху "Народный фронт "За россию"" техніку за договором пожертви. Серед такої техніки: мопеди, мотоцикли, моторолери, легкові автомобілі, автобуси, вантажні автомобілі, причепи (напівпричепи) до транспортних засобів, трактори для сільського та лісового господарства, гусеничні бульдозери та автогрейдери.

Дана псевдогромадська організація - пропагандистський проєкт кремля, що виступає прокладкою та має на меті демонструвати "всенародну підтримку" воєнних дій. Її завдання - імітувати добровільну передачу матеріальних засобів до окупаційних військ як з території рф, так і з ТОТ. Помітно, що у перелік техніки потрапили навіть такі засоби, як мопеди, мотоцикли, моторолери, які доволі часто можна помітити останнім часом на фронтових відео захисників України", - йдеться в повідомленні.

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З огляду на те, що зазначені засоби вкрай рідко перебувають на балансі підприємств, окупанти вдаються до їхнього вилучення з гаражних кооперативів та приватних домоволодінь, які раніше російські окупаційні адміністрації визнали "безгосподарним майном". Також транспортні засоби вилучають у громадян, яким інкримінують співпрацю із Силами оборони України або ж у тих, чиє рухоме майно було арештовано російськими силовими органами.

У Центрі нацспротиву зауважують, що таке масове вилучення техніки організовано з метою забезпечення потреб окупаційних адміністрацій РФ та інженерного обладнання позицій російських окупаційних військ на ТОТ півдня і сходу України. Росіяни дедалі частіше використовують двоколісну техніку для переміщення особового складу, щоб вберегтися від ураження української артилерії та FPV-дронів. Також використання цивільної техніки дозволяє російській пропаганді видавати знищення такого транспорту за напад на цивільне населення.

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