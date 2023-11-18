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Новости Война
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Ночью россияне нанесли удар по нефтебазе в Одесской области, - Минэнерго

гсчс,одесщина

Ночью 18 ноября в результате вражеского удара в Одесской области была повреждена нефтебаза, также в ряде областей повреждены сети электропередач из-за вражеских атак и технологических нарушений.

Об этом сообщает Министерство энергетики, передает Цензор.НЕТ.

"В Запорожской и Одесской областях в результате вражеских ударов повреждены сети, из-за боевых действий и технологических нарушений без света остались 416 населенных пунктов.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

Ночью в результате вражеского удара был поврежден энергетический объект - нефтебаза. В результате удара также повреждены электросети. Без света - 1 550 потребителей. Также из-за технологических нарушений без света остались более 1,7 тысяч потребителей. Продолжаются работы по подключению.

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из-за падения дрона была отключена воздушная ЛЭП, потребители не обесточивались. Всего в области из-за обстрелов без света остаются 63 населенных пункта.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В результате обстрелов было обесточено 12 населенных пунктов, без света осталась почти 21 тысяча абонентов. Энергетики заживили 21 населенный пункт, включая обесточенные ранее, и вернули свет 24,7 тыс. абонентам. В общей сложности в области остаются без света 113 населенных пунктов.

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ЧЕРНИГОВЩИНА

По техническим причинам обесточены 6 населенных пунктов и 1 - частично, без света - 2 266 абонентов.

ДНЕПРОПЕТРОВЩИНА

В результате боевых действий в одном из районов области произошло повреждение газопровода, есть отключенные потребители", - говорится в сообщении.

Автор: 

обстрел (27057) Минэнерго (363)


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Хотелось бы в ответ прочитать, что обесточилось и сгорело на территории параши, как об этом недавно нём Боневтик. Или он только с миллиардом деревьев воюет?
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18.11.2023 17:58 Ответить
Щоб посадити мільярд дерев, потрібно їх спочатку вирубати, ну щоб було де їх садити. А краще посадити мільярд чиновників разом з їх сім'ями та родичами.
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18.11.2023 18:11 Ответить
Зранку усе ціле,по обіді таки руйнування і досить значимі. Що марафон уранці не хотів слухати,що ППО Усі давали на захист усіх міст. Нічому не учиться Україна, важко,але це так.
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18.11.2023 18:12 Ответить
Чому конкретно Україна не вчиться? І що таке Україна, як сб'єкт навчання. Ви не блонді часом?
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18.11.2023 19:50 Ответить
А образи доречні? Чи ви часом не з зеболота?
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19.11.2023 07:26 Ответить
 
 