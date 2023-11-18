Ночью россияне нанесли удар по нефтебазе в Одесской области, - Минэнерго

Ночью 18 ноября в результате вражеского удара в Одесской области была повреждена нефтебаза, также в ряде областей повреждены сети электропередач из-за вражеских атак и технологических нарушений.

Об этом сообщает Министерство энергетики, передает Цензор.НЕТ.

"В Запорожской и Одесской областях в результате вражеских ударов повреждены сети, из-за боевых действий и технологических нарушений без света остались 416 населенных пунктов.

ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ

Ночью в результате вражеского удара был поврежден энергетический объект - нефтебаза. В результате удара также повреждены электросети. Без света - 1 550 потребителей. Также из-за технологических нарушений без света остались более 1,7 тысяч потребителей. Продолжаются работы по подключению.

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Из-за падения дрона была отключена воздушная ЛЭП, потребители не обесточивались. Всего в области из-за обстрелов без света остаются 63 населенных пункта.

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

В результате обстрелов было обесточено 12 населенных пунктов, без света осталась почти 21 тысяча абонентов. Энергетики заживили 21 населенный пункт, включая обесточенные ранее, и вернули свет 24,7 тыс. абонентам. В общей сложности в области остаются без света 113 населенных пунктов.

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ЧЕРНИГОВЩИНА

По техническим причинам обесточены 6 населенных пунктов и 1 - частично, без света - 2 266 абонентов.

ДНЕПРОПЕТРОВЩИНА

В результате боевых действий в одном из районов области произошло повреждение газопровода, есть отключенные потребители", - говорится в сообщении.