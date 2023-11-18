Уночі росіяни завдали удару по нафтобазі на Одещині, - Міненерго

Уночі 18 листопада внаслідок ворожого удару в Одеській області було пошкоджено нафтобазу, також в низці областей пошкоджені мережі електропередач через ворожі атаки та технологічні порушення.

Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає Цензор.НЕТ.

"У Запорізькій та Одеській областях внаслідок ворожих ударів пошкоджені мережі, через бойові дії та технологічні порушення без світла 416 населених пунктів.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ

Уночі внаслідок ворожого удару було пошкоджено енергетичний об’єкт - нафтобазу. Внаслідок удару також пошкоджено електромережі. Без світла 1 550 споживачів. Також через технологічні порушення без світла залишилися понад 1,7 тисячі споживачів. Тривають роботи з підключення.

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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

Через падіння дрона було відключено повітряну ЛЕП, споживачі не знеструмлювалися. Загалом в області через обстріли без світла залишаються 63 населених пункти.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

Внаслідок обстрілів було знеструмлено 12 населених пунктів, без світла залишилися майже 21 тисяча абонентів. Енергетики заживили 21 населений пункт, включно з тими, які були знеструмлені раніше, та повернули світло 24,7 тис. абонентам. Загалом в області залишаються без світла 113 населених пунктів.

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ЧЕРНІГІВЩИНА

Через технічні причини знеструмлено 6 населених пунктів та 1 частково, без світла 2266 абонентів.

ДНІПРОПЕТРОВЩИНА

Внаслідок бойових дій в одному з районів області сталося пошкодження газопроводу, є відключені споживачі", - йдеться у повідомленні.