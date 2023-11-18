Порошенко в Галифаксе призвал союзников не медлить с помощью Украины: "Используйте замороженные российские активы"

Петр Порошенко на Международном форуме безопасности в Галифаксе призвал западных союзников не задерживать помощь Украине, потому что каждое промедление работает на путина.

Порошенко подчеркнул, что именно Россия больше всего заинтересована в дестабилизации ситуации в мире, поэтому инструкторы ЧВК Вагнера тренировали террористов ХАМАСа перед нападением на Израиль, пишет пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно уверен в причастности россии, и это военное преступление, которое следует немедленно расследовать. Я лично знаю как президент Украины, какой стиль у боевиков Вагнера: они атакуют нас с 2014 года. Они используют такую же тактику, как и ХАМАС в Израиле. Они называют это "мясное наступление", независимо от того, сколько террористов погибнет. Они не дают им никакого шанса вернуться, открыв огонь. И Вагнер поручил тренировать террористов ХАМАС на Ближнем Востоке, включая Сирию, вероятно, и в Газе", – заявил Порошенко.

Читайте также: Нет вариантов оставить Украину без помощи, это очень важно, - конгрессмен США Маккол

"У нас общий враг, злоумышленник. И это еще одна причина, почему мы должны быть едиными. В следующем году будет 70 выборов для более трех миллиардов человек. Пожалуйста, не допустите, чтобы Украина стала заложником избирательных кампаний. Поскольку мы говорим о ценностях , мы не говорим о политической победе, деньгах или чем-то другом. Вы должны выбрать между деньгами и ценностями", – отметил пятый Президент.

"В украинской войне нет серой зоны, только белая и черная. И если вы хотите сидеть в стороне – вы на темной стороне. Если вы хотите отложить решение – вы на темной стороне. Если вы хотите остановить, приостановить или использовать украинское дело по любой другой причине – вы на стороне путина. Потому что это – промедление, а цена, которую мы платим за промедление, огромна", – предостерегает Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дыра в бюджете Германии поставила на паузу помощь Украине на 8 млрд евро, - Reuters

Он поблагодарил партнеров за помощь и оружие, которое они дают Украине, однако отметил, что это должно происходить вовремя. "Если вы медлите год, это позволяет путину строить линию Суровикина. Если вы медлите полтора года, вы помогаете путину разрабатывать систему противовоздушной обороны. Сегодня, когда мы проводим наступательную операцию в Авдеевке, мы имеем полное господство ВВС россии в воздухе. Поэтому, пожалуйста, не медлите", – призвал Петр Порошенко.

"Позавчера я был на позиции на востоке нашей страны, увидел и даже проехал на американском "Абрамсе". Браво! Нам это было нужно год назад. Но, по крайней мере, сейчас это укрепляет наши возможности. Но, обратите внимание, это совсем другая война. Такого типа войны в мире никогда не было. Это война дронов. Это война систем радиоэлектронной борьбы. А эффективность маленьких и дешевых беспилотников FPV может быть большей, чем у высокоточной артиллерии", – отметил Порошенко.

Смотрите также: Позиция не политика, а военного - Порошенко о статье Залужного для The Economist

"Пожалуйста, сохраняйте единство. Пожалуйста, делайте максимум, что можете. К примеру, вы сказали, что у нас есть дискуссия по бюджету в США. Пожалуйста, используйте деньги, замороженные как российские активы. 300 миллиардов просим немедленно направить на усиление украинского армии. Потому что это - лучшая инвестиция, которую вы можете себе представить", – подчеркнул Петр Порошенко.