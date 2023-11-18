РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10741 посетитель онлайн
Новости Помощь Украине
4 471 88

Порошенко в Галифаксе призвал союзников не медлить с помощью Украины: "Используйте замороженные российские активы"

порошенко,петр

Петр Порошенко на Международном форуме безопасности в Галифаксе призвал западных союзников не задерживать помощь Украине, потому что каждое промедление работает на путина.

Порошенко подчеркнул, что именно Россия больше всего заинтересована в дестабилизации ситуации в мире, поэтому инструкторы ЧВК Вагнера тренировали террористов ХАМАСа перед нападением на Израиль, пишет пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно уверен в причастности россии, и это военное преступление, которое следует немедленно расследовать. Я лично знаю как президент Украины, какой стиль у боевиков Вагнера: они атакуют нас с 2014 года. Они используют такую же тактику, как и ХАМАС в Израиле. Они называют это "мясное наступление", независимо от того, сколько террористов погибнет. Они не дают им никакого шанса вернуться, открыв огонь. И Вагнер поручил тренировать террористов ХАМАС на Ближнем Востоке, включая Сирию, вероятно, и в Газе", – заявил Порошенко. 

Читайте также: Нет вариантов оставить Украину без помощи, это очень важно, - конгрессмен США Маккол

"У нас общий враг, злоумышленник. И это еще одна причина, почему мы должны быть едиными. В следующем году будет 70 выборов для более трех миллиардов человек. Пожалуйста, не допустите, чтобы Украина стала заложником избирательных кампаний. Поскольку мы говорим о ценностях , мы не говорим о политической победе, деньгах или чем-то другом. Вы должны выбрать между деньгами и ценностями", – отметил пятый Президент.

"В украинской войне нет серой зоны, только белая и черная. И если вы хотите сидеть в стороне – вы на темной стороне. Если вы хотите отложить решение – вы на темной стороне. Если вы хотите остановить, приостановить или использовать украинское дело по любой другой причине – вы на стороне путина. Потому что это – промедление, а цена, которую мы платим за промедление, огромна", – предостерегает Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дыра в бюджете Германии поставила на паузу помощь Украине на 8 млрд евро, - Reuters

Он поблагодарил партнеров за помощь и оружие, которое они дают Украине, однако отметил, что это должно происходить вовремя. "Если вы медлите год, это позволяет путину строить линию Суровикина. Если вы медлите полтора года, вы помогаете путину разрабатывать систему противовоздушной обороны. Сегодня, когда мы проводим наступательную операцию в Авдеевке, мы имеем полное господство ВВС россии в воздухе. Поэтому, пожалуйста, не медлите", – призвал Петр Порошенко.

"Позавчера я был на позиции на востоке нашей страны, увидел и даже проехал на американском "Абрамсе". Браво! Нам это было нужно год назад. Но, по крайней мере, сейчас это укрепляет наши возможности. Но, обратите внимание, это совсем другая война. Такого типа войны в мире никогда не было. Это война дронов. Это война систем радиоэлектронной борьбы. А эффективность маленьких и дешевых беспилотников FPV может быть большей, чем у высокоточной артиллерии", – отметил Порошенко.

Смотрите также: Позиция не политика, а военного - Порошенко о статье Залужного для The Economist

"Пожалуйста, сохраняйте единство. Пожалуйста, делайте максимум, что можете. К примеру, вы сказали, что у нас есть дискуссия по бюджету в США. Пожалуйста, используйте деньги, замороженные как российские активы. 300 миллиардов просим немедленно направить на усиление украинского армии. Потому что это - лучшая инвестиция, которую вы можете себе представить", – подчеркнул Петр Порошенко.

Автор: 

помощь (7793) Порошенко Петр (19597) россия (95467) Хамас (183)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+40
... і одяг відповідний цивілізованого чоловіка, політика. Зєрмаківські а-ля мілітарі типу сталін, мао, ин чи фідель викликають дуже нехороші асоціації.
показать весь комментарий
18.11.2023 17:48
+33
Мабуть після невдалих візитів єрмаків вирішили спробувати випустити адекватну особу, до якої є довіра.
Проблема в тому що йому бракує впливу і влади у своїй країні. Та і народєц прохолодно ставиться.
показать весь комментарий
18.11.2023 17:47
+23
ну ти ващє !

дядько живе вдома і має пральну машину та доступ до хімчистки,

а настоящі герої живуть в бункері і мівіну заливають ледь теплою водичкою
показать весь комментарий
18.11.2023 17:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а як його туди ветірінар і попутно інструктор по турізму випустив ?
показать весь комментарий
18.11.2023 17:40 Ответить
До сину,провідати.
показать весь комментарий
18.11.2023 17:46 Ответить
до сину інструктора Данілова ?
показать весь комментарий
18.11.2023 17:51 Ответить
Мабуть після невдалих візитів єрмаків вирішили спробувати випустити адекватну особу, до якої є довіра.
Проблема в тому що йому бракує впливу і влади у своїй країні. Та і народєц прохолодно ставиться.
показать весь комментарий
18.11.2023 17:47 Ответить
В цьому і є трагедія України.Розуміти добре освічених,розвинутих,продуктивних людей нашому народу важко.Йому легше щось просте,з народу,по приколу,просто популістів
показать весь комментарий
18.11.2023 18:50 Ответить
то кучма найкращий президент, то янукович батя, то свій ліліпутін вовочка
показать весь комментарий
18.11.2023 19:30 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2023 17:47 Ответить
слова не ZЄльцмана, а Гетьмана
показать весь комментарий
18.11.2023 18:45 Ответить
вимагай вимагати, бо Україна повинна, НАТО повинне, Захід повинен, економіка повинна, всі крогум повинні, а Ze ніколи нічого не повинен
показать весь комментарий
18.11.2023 17:53 Ответить
він винен і повинен куйлу .Оман з Патрушевим і агентом "козирним", як "свідки зеленого",що це так
показать весь комментарий
18.11.2023 18:51 Ответить
... і одяг відповідний цивілізованого чоловіка, політика. Зєрмаківські а-ля мілітарі типу сталін, мао, ин чи фідель викликають дуже нехороші асоціації.
показать весь комментарий
18.11.2023 17:48 Ответить
ну ти ващє !

дядько живе вдома і має пральну машину та доступ до хімчистки,

а настоящі герої живуть в бункері і мівіну заливають ледь теплою водичкою
показать весь комментарий
18.11.2023 17:55 Ответить
нудить навіть без асоціацій...
показать весь комментарий
18.11.2023 17:56 Ответить
Ох, боюся я, що це все горохом об стіну. Хто хоче допомагати, шукає можливості, хто не хоче - причини.
показать весь комментарий
18.11.2023 17:52 Ответить
хто хоче допомагати - дивиться, кому він допомагає.

особисто ти даси 100 гривень наркоману, який каже, шо хоче їсти ?
показать весь комментарий
18.11.2023 17:58 Ответить
Звісно, ні. Тому ніколи алкашні на опохмел і не давала.
показать весь комментарий
18.11.2023 17:59 Ответить
ну а дітей того алкаша ви б погодували періжками ?
показать весь комментарий
18.11.2023 18:02 Ответить
міг би сказати сайдьомсь пасрєдінє...і на шашлик не кличе, ващє неадекват якийсь
показать весь комментарий
18.11.2023 18:02 Ответить
А как к тєбє прішла мисль зарєгаца на цензорє сєводня?
показать весь комментарий
18.11.2023 18:16 Ответить
партія сказала Надо - комсомол ответил Есть
показать весь комментарий
18.11.2023 18:34 Ответить
Гроші
показать весь комментарий
18.11.2023 18:44 Ответить
...а ще вій тайно збирає майдан
показать весь комментарий
18.11.2023 18:04 Ответить
даже два і третій тоже.
показать весь комментарий
18.11.2023 18:23 Ответить
Та п'ятий вже. Щогрудня ж з 19 року!
показать весь комментарий
18.11.2023 21:30 Ответить
Президент здорового человека.
показать весь комментарий
18.11.2023 18:09 Ответить
Сотні бтр-ів гниють на складах. Нагадайте їм, пане президенте!

https://www.cbc.ca/news/politics/armoured-vehicles-armatec-ukraine-dnd-1.6973154
показать весь комментарий
18.11.2023 18:45 Ответить
Я би сказав так "Пана видно по халявах, а "зе владу" по фуфайці" Слова мудрої української людини
показать весь комментарий
18.11.2023 18:48 Ответить
...Я особисто знаю як президент України, який стиль бойовиків Вагнера, вони...
Джерело:
Зельцман знепритомнів
показать весь комментарий
18.11.2023 18:53 Ответить
Администрация президента США Джо Байдена не обеспечила поставки Украине нужных вооружений, которые помогли бы Киеву одержать победу над агрессором Россией в уходящем году. Победа ВСУ зависит не только от получения обещанных поставок, но и от появления на поле боя высокотехнологичного оружия. Об этом заявил бывший командующий силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Уэсли Кларк.

В интервью «Радио Свобода» он рассказал о том, что Украине не удалось добиться значительного продвижения по причине отсутствия политической воли на Западе, логистической поддержки и технологического прорыва.
показать весь комментарий
18.11.2023 19:20 Ответить
Так, так. Адміністрація президента Байдена не забезпечила... А МАЛА забезпечити? Особливо після того, як її, адміністрацію, послали у дупу, коли вона, адміністрація попереджала про вторгнення ********* в Україну і за півроку до вторгнення, і за тиждень, і напередодні. Дякуйте, що взагалі допомагають. Хоча, звісно, виходячи з власних інтересів.
показать весь комментарий
18.11.2023 21:26 Ответить
Генерал сказав все вірно - не забезпечили . Якщо казали що Україна - повинна перемогти ( а вони на цьому постійно наголошували ) , то мали забезпечити . Без сумнівів .
Бо перемоги на одному лиш голому ентузіазмі - не буває , і вони були повинні це розуміти .
Але Захід і далі - більше переймається тим чи збережеться кацапія , а не тим що буде з Україною .
показать весь комментарий
18.11.2023 21:47 Ответить
Захід Україні аж НІЧОГО не винний. До того ж вони можуть наголошувати, що Україна має перемогти, але НІКОЛИ не говорили про те, як швидко і якою ціною для України. Не треба видавати бажане за існуюче. У Заходу СВОЇ інтереси і свої плани. Як би це цинічно не звучало для нас.
показать весь комментарий
18.11.2023 22:22 Ответить
Ну це ви так вважаєте . А я вважаю що винні .
США змусили нас роззброїтись в 90тих - 2000них , то ж буде справедливим щоб тепер озброювали назад .
показать весь комментарий
18.11.2023 22:36 Ответить
Справедливим? Не смішіть. Та й не змушував нас ніхто. Бо не Сенат США, а саме Верховна рада України 16 липня 1990 року у Декларації про державний суверенітет, ухвалила рішення про без'ядерний статус України. Ухвалила через низку економічних і технологічних причин. А от якихось документів, щоб нас "озброювали назад", на жаль, не існує. "Якщо я комусь винен - надайте мою розписку". Якось так...
показать весь комментарий
18.11.2023 22:46 Ответить
Я не маю наміру тут нікого смішити . Це моє переконання , я його нікому не нав'язую . Вважайте як хочете , я ж залишусь при своїй думці .
Що до декларації - вона була ухвалена під шаленим тиском .. Україні погрожували міжнародною ізоляцією то ж діватись було нікуди .
Достатньо згадати тодішні різкі заяви Клінтона . До речі він заявив що шкодує тепер через те що змусив Україну відмовитися від ЯЗ .
- "Я відчуваю особисту зацікавленість, тому що я змусив їх (Україну - ред.) погодитися відмовитися від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія зробила б цей трюк (напад - ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", - сказав він.https://suspilne.media/435846-klinton-zaaviv-so-skodue-pro-te-so-perekonav-ukrainu-vidmovitisa-vid-adernoi-zbroi/ https://suspilne.media/

І ще одне , я не мав на увазі лише ЯЗ . Крім того , США змусили нас утилізувати літаки , танки , велику купу *********** , ракет рсзв , та багато іншого .
показать весь комментарий
18.11.2023 23:08 Ответить
Клінтон став Президентом США у 1993 році. Яким чином він міг змусити Україну записати відмову від ядерної зброї у Декларації від 1990 року? Переконання штука гарна. І, навіть, похвальна. Але є ще такі штуки, як логіка і хронологія подій. Так само і з намірами.
Щодо стратегічних бомбардувальників, то вони є часткою "ядерної тріади" і, природно, що вони підлягали ліквідації разом зі СТРАТЕГІЧНОЮ ядерною зброєю. Щодо звичайних озброєнь, то Україна радісно продавала "надлишки" аж до 14 року. Самостійно і добровільно. Відповідно скорочувалась і чисельність ЗСУ. Є відповідні документи перегляньте їх.
показать весь комментарий
18.11.2023 23:19 Ответить
Та не Клінтон .. Погрози почалися ще за Буша старшого , тому й довелося прийняти саме таку декларацію ,, з без'ядерним статусом . А Клінтон вже продовжив тиск .

Я ще раз кажу , я з самого початку мав на увазі звичайні озброєння , це вже ви з'їхали на ядерну тему .
показать весь комментарий
18.11.2023 23:48 Ответить
"... Достатньо згадати тодішні різкі заяви Клінтона ." - це ж Ваше.
У відповідь на моє "...Верховна рада України 16 липня 1990 року у Декларації про державний суверенітет, ухвалила рішення про без'ядерний статус України."
То хто і куди "з'їхав"? Стосовно "звичайних озброєнь", я відписався у попередньому дописі. Повторювати нема сенсу.
показать весь комментарий
18.11.2023 23:57 Ответить
Тодішні - тому що я мав на увазі період коли яз готували до передачі кацапам , Клінтон тоді прилітав у Київ і був сердитий за затримки з передачею ядерних боєголовок . Він навіть з аеропорту не вийшов , викликав Кравчука туди , нагнув - по матушкє , і полетів геть .
Остаточно Україна втратила без'ядерний статус аж у 1996 р .
показать весь комментарий
19.11.2023 00:05 Ответить
Ще раз. ВРУ прописала У Декларації про державний суверенітет України без'ядерний статус у 1990 році. ВРУ! У 1990! Які претензії до наслідків цього рішення у 1996 році? Окрім, звісно, власних переконань.
показать весь комментарий
19.11.2023 00:10 Ответить
Ще раз - Я НЕ МАВ НА УВАЗІ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ . Навіщо ви постійно перескакуєте на цю тему . ?
показать весь комментарий
19.11.2023 00:13 Ответить
Ще раз. "... Достатньо згадати тодішні різкі заяви Клінтона ." - це ж Ваше.
У відповідь на моє "...Верховна рада України 16 липня 1990 року у Декларації про державний суверенітет, ухвалила рішення про без'ядерний статус України."

Яким чином ви "не мали на увазі ядерну зброю" у відповіді на пост про БЕЗ'ЯДЕРНИЙ статус України?
показать весь комментарий
19.11.2023 00:23 Ответить
Відповів тому що ви запитали , і все . Якби не запитали , я б про неї і не згадав би .
Стосовно снарядів , мене не хвилює те - які вони були по 30 чи 100 років. Розмова була про те що США тиснули на Україну з метою їх утилізації . Мова була про сам ФАКТ тиску з метою знищення нашої зброї . І там не тільки снаряди .
показать весь комментарий
19.11.2023 00:32 Ответить
ФІНАНУВАВ і це - факт. Щодо тиску - фактів нема. Є ваша упевненість. Бо директор заводу прямо заявив, що без допомоги США утилізація затягнулася б на 70 років.
показать весь комментарий
19.11.2023 08:51 Ответить
Моя впевненість не виникла на порожньому місці , в мене є багато підстав так стверджувати . Це по перше .
А по друге - я не збираюсь вам тут щось доводити , і наводити десятки інших прикладів тиску на Україну з боку США . Вважайте як хочете , а моя думка залишається незмінною - США нам винні .
Розмову закінчено .
показать весь комментарий
19.11.2023 09:08 Ответить
Тобто доказів нема. Є тільки впевненість і безапеляційність. Небезпечний стан речей. Бережіть себе.
показать весь комментарий
19.11.2023 09:20 Ответить
Ви читати вмієте ? Я ж написав - докази є , але я не хочу вам щось тут доводити . Не маю бажання . Ну що не зрозуміло . ?
показать весь комментарий
19.11.2023 09:29 Ответить
Не зрозуміло лише те, чому ви не використовуєте ядерні ракети, які, за вашими словами, лежать у вас у погребі.
показать весь комментарий
19.11.2023 10:33 Ответить
Підростете - зрозумієте .
показать весь комментарий
19.11.2023 11:11 Ответить
Ви, схоже, вже "переросли і всохли". Та то таке. Бережіть залишки.
показать весь комментарий
19.11.2023 12:32 Ответить
Знаєте що з своїми порадами робити , і куди їх пхати , чи нагадати . ?
То ж починайте , не гайте часу .
показать весь комментарий
19.11.2023 12:46 Ответить
Ось що я мав на увазі ( Обама - конгресмен приїхав в Україну контролювати утилізацію *********** . ) Це схоже на добровільний продаж снарядів ?
..
показать весь комментарий
18.11.2023 23:55 Ответить
Дата фото?
показать весь комментарий
18.11.2023 23:58 Ответить
2005 .
показать весь комментарий
19.11.2023 00:08 Ответить
2005 ДКЗХВ. Утилізація снарядів віком понад 30 років. Зараз би тим снарядам було 50. Навряд чи хтось притомний ними б стріляв. До того ж невідомо, які у тих снарядах були заряди. Можливо й ядерні. Калібр дозволяє, розробки у 1970-х існували.
показать весь комментарий
19.11.2023 00:21 Ответить
Ядерні? ви серйозно? Самому не смішно?
показать весь комментарий
19.11.2023 08:48 Ответить
Хіба що з вас.
показать весь комментарий
19.11.2023 09:04 Ответить
А мала! Якщо хотіла повернути світовий авторитет США. А вийшло навпаки. Ще більше залізли в дупу.
показать весь комментарий
18.11.2023 21:50 Ответить
Хотіли, чи не хотіли і який виглядає авторитет у ЇХНІХ очах - це їхнє розуміння. Але Захід Україні не винен аж нічого. Їм вигідно - вони постачають нам зброю. Таку і стільки, яку і скільки вважають за потрібне. Перестане бути вигідно і стане "какааааяраааазница"- доведеться Україні відбиватися асфальтом, у який закатали ракетну програму і Держоборонзамовлення 20 і 21 років.
показать весь комментарий
18.11.2023 22:28 Ответить
Мені насрати, як вони бачать свій авторитет у СВОЇХ очах! А в очах усього світу авторитет США упав нижче плінтуса. І це проблема для всього світу.
показать весь комментарий
19.11.2023 08:51 Ответить
А їм, відповідно, насрати на те, як це бачите ви. Це, якщо доступною вам мовою.
показать весь комментарий
19.11.2023 08:59 Ответить
Викликайте лікаря - марите.
показать весь комментарий
19.11.2023 09:05 Ответить
Від дзеркала відійдіть.
показать весь комментарий
22.11.2023 15:34 Ответить
Тоді читайте в'ю Ігната. Про ракети і можливі наслідки їхньої достатньої кількості у України. Прочитаєте - тоді й будете мандіти. Це, якщо доступною вам мовою. А за гундявками - вам до улюбленого найзЕличнвшого. І за новими методичками також.
показать весь комментарий
19.11.2023 09:03 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/7586 Петро Порошенко переповідає фронтову бувальшину, яку розповів Олексій Петров (він же Кіт) в соєму телеграмі. Бідкається, що не може переказати так гарно, як це розповів сам автор. Тому слово - Шаленому коту:

https://t.me/Shaleniy_Kit/5893 Шалений Кіт

Того вечора прилетіло бойове завдання із неабиякою зірочкою. Доставити воду і акумуляторні батареї у визначену точку на карті. Мої кошенята навіть трохи обурились.
- Командир! Ну ми що, доставка «Глово»? Нам би розібрати групу під@рів на складові частини. А тут вода?
- Що поробиш дорогі мої? Асвабадителей сьогодні будуть крошити хлопці із сусіднього взводу. А у нас трохи інше завдання.

Хлопці фиркнули, мовляв «ніякого бойового героїзму», але почали готуватись до виїзду. Є завдання, треба виконувати. Думали, як скинути пляшки води і щоби вони не луснули. Придумали. А скільки пляшок? Скільки там хлопців? Хз… Чекаємо того, хто привезе акумулятори до радіостанції. Через годину почули звук автівки яка підʼїхала до нашої хати. Я не знаю, скільки років тому хлопцю із напроч втомленими очима. Але точно не більше тридцяти. «АПС» в кобурі. Ідеально підігнане і добряче поюзане тактичне спорядження. Одразу видно, що хлопець, який приблизно вдвічі молодший за мене, з війною на ти.

- Мені потрібен Кіт.
- Я слухаю. Ви напевне Каспер? (Псевдо змінений).
- Так. Я до вас.
- Вже попередили. Скільки там ваших бійців?
- Троє!
- ****… Скіііііількііі? Всього троє?
- Так. Їх відрізали. Вони тримають позицію вже третю добу. До них йшла група… Не змогли дійти…. Хлопцям би воду та батареї до рацій.

Мої кошенята постояли поруч. Послухали. Одразу ж змінили настрій на обличчях та увімкнули мозок на увесь.

- Зробимо друже. Не турбуйся. Правда, якщо нас не зібʼють на шляху до цілі.
- Розумію. Але сподіваюсь, що все буде добре. Я вам воду привіз.
- Знущається? Це ми тобі можемо води навалити половину пікапу.
- Дякую… У них вже батареї сідають.
- Нуууу… Зроби ось це! - і даю деякі поради.
- Хм! Ну головааааа! - хлопець сміється!
- Та яка там голова?! Просто так сталось, що колись я був начальником звʼязку батальйону.

Через дві години дрон збили. Але це вже було на зворотньому шляху. А перед цим мої «кошенята» доставили бійцям які сиділи в окопі чотири пластикових посилки. Три з водою, одна з батареями. Хтось напевне скаже: «А який сенс був гоняти дрон вартістю майже мільйон, щоби доставити воду?». Я розумію, що ціну трьох пляшок води і одного дрону, навіть порівнювати не можна. Але… Якщо в цю просту формулу додати вартість життя українського солдата, то одразу все стає зрозумілим. Посилки впали не точно, трохи віднесло вітром. Але коли прийшло повідомлення, що першу пляшку з водою знайшли, якось на душі стало спокійно.

https://t.me/PresidentPoroshenko Петро Порошенко. Ми вибачаємось. Але то був дрон, який ви нам подарували. Свою місію він виконав. Нажаль не встиг відправити до пекла жодного окупанта, але врятував життя нашім бійцям!

Допомогти армії просто:
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
показать весь комментарий
18.11.2023 19:24 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/7586 Петро Порошенко коментує і запевняє: "Скажете, майже мільйон гривень за дрон - завелика ціна, щоб доставляти ним воду? Аж ніяк. Для порятунку життя українського воїна - немає ціни.
Олексію, не приймаю вибачень за втрачений дрон. Привезу ще, тільки би вони і далі рятували наших хлопців".
показать весь комментарий
18.11.2023 19:26 Ответить
https://t.me/Sharp_Ukraine/18313 Олег Шарп :

Під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі Петро Порошенко зустрівся з Пенні Пріцкер - головним представником Байдена з відновлення України і, водночас, одним з двох уповноважених Білим домом контролерів за використанням американських грошей.

Треба усвідомлювати, що призначення Пенні Пріцкер свідчить про те, що для Байдена ця тема не втратила вагу, а навпаки потребує додаткового залучення. Саме тому він обрав займатися Україною одну з найбільш довірених і авторитетних постатей у демократичній команді.
показать весь комментарий
18.11.2023 19:44 Ответить
Порох прав. СЛАВА УКРАИНЕ!
показать весь комментарий
18.11.2023 21:05 Ответить
С 2014 года ЧВК «Вагнер» действовала на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%C2%BB#cite_note-14 [14] , а затем - на территориях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%C2%BB#cite_note-15 [15] и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Африки . ЧВК имела на вооружении тяжёлую технику, артиллерию и военную авиациюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%C2%BB#cite_note-%D0%A0%D0%A1-16 [16] .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%C2%BB
показать весь комментарий
18.11.2023 23:13 Ответить
Як же бракує країні розумної голови. Якось зе казав, що народ отримає президента, за яким потім будут всі плакати. Так от це, було вичавлено з його фантазі і призначалось Пороху. Після зе, всі будуть плакати ,хіба що від радості, коли цей цирк закінчиться.
показать весь комментарий
18.11.2023 21:27 Ответить
Справжній Президент країни - ЗАВЖДИ Президент своєї країни!
показать весь комментарий
18.11.2023 21:50 Ответить
 
 