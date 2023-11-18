Порошенко у Галіфаксі закликав союзників не зволікати з допомогою Україні: "Використовуйте заморожені російські активи"
Петро Порошенко на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі закликав західних союзників не затримувати допомогу Україні, бо кожне зволікання працює на путіна.
Порошенко наголосив, що саме росія найбільше зацікавлена у дестабілізації ситуації у світі, тому інструктори ПВК Вагнера тренували терористів ХАМАСу перед нападом на Ізраїль, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.
"Я абсолютно впевнений у причетності росії, і це військовий злочин, який слід негайно розслідувати. Я особисто знаю як президент України, який стиль бойовиків Вагнера, вони атакують нас з 2014 року. Вони використовують таку ж тактику, як ХАМАС в Ізраїлі. Вони називають це "м’ясний наступ", незалежно від того, скільки терористів загине. Вони не дають їм жодного шансу повернутися, відкривши вогонь. І Вагнер доручив тренувати терористів ХАМАС на Близькому Сході, включаючи Сирію, ймовірно, і у Газі", – заявив Порошенко.
"У нас спільний ворог, зловмисник. І це ще одна причина, чому ми повинні бути єдиними. У наступному році буде 70 виборів для понад трьох мільярдів людей. Будь ласка, не допустіть, щоб Україна стала заручником виборчих кампаній. Оскільки ми говоримо про цінності, ми не говоримо про політичну перемогу, гроші чи щось інше. Ви повинні обрати між грошима і цінностями", – зазначив пʼятий Президент.
"В українській війні немає сірої зони, лише біла і чорна. І якщо ви хочете сидіти осторонь – ви на темному боці. Якщо ви хочете відкласти рішення – ви на темному боці. Якщо ви хочете зупинити, призупинити або використати українську справу з будь-якої іншої причини – ви на боці путіна. Тому що це – зволікання, а ціна, яку ми платимо за зволікання, величезна", – застерігає Порошенко.
Він подякував партнерам за допомогу і зброю, яку вони надають Україні, однак зауважив, що це має відбуватися вчасно. "Якщо ви зволікаєте рік, це дозволяє путіну будувати лінію Суровікіна. Якщо ви зволікаєте на півтора року, ви допомагаєте путіну розробляти систему протиповітряної оборони. Сьогодні, коли ми проводимо наступальну операцію в Авдіівці, ми маємо повне панування ВПС росії в повітрі. Тому, будь ласка, не зволікайте", – закликав Петро Порошенко.
"Позавчора я був на позиції на сході нашої країни, побачив і навіть проїхав на американському "Абрамс". Браво! Нам це було потрібно рік тому. Але принаймні зараз це зміцнює нашу спроможність. Але зверніть увагу, це зовсім інша війна. Такого типу війни у світі ніколи не було. Це війна дронів. Це війна систем радіоелектронної боротьби. А ефективність маленьких і дешевих безпілотників FPV може бути більшою, ніж велика високоточна артилерія", – зазначив Порошенко.
"Будь ласка, зберігайте єдність. Будь ласка, робіть максимум, що можете. Наприклад, ви сказали, що у нас є дискусія щодо бюджету в США. Будь ласка, використовуйте гроші, заморожені як російські активи. 300 мільярдів просимо негайно направити на посилення української армії. Тому що це найкраща інвестиція, яку ви можете собі уявити", – наголосив Петро Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Проблема в тому що йому бракує впливу і влади у своїй країні. Та і народєц прохолодно ставиться.
дядько живе вдома і має пральну машину та доступ до хімчистки,
а настоящі герої живуть в бункері і мівіну заливають ледь теплою водичкою
особисто ти даси 100 гривень наркоману, який каже, шо хоче їсти ?
https://www.cbc.ca/news/politics/armoured-vehicles-armatec-ukraine-dnd-1.6973154
Джерело:
Зельцман знепритомнів
В интервью «Радио Свобода» он рассказал о том, что Украине не удалось добиться значительного продвижения по причине отсутствия политической воли на Западе, логистической поддержки и технологического прорыва.
Бо перемоги на одному лиш голому ентузіазмі - не буває , і вони були повинні це розуміти .
Але Захід і далі - більше переймається тим чи збережеться кацапія , а не тим що буде з Україною .
США змусили нас роззброїтись в 90тих - 2000них , то ж буде справедливим щоб тепер озброювали назад .
Що до декларації - вона була ухвалена під шаленим тиском .. Україні погрожували міжнародною ізоляцією то ж діватись було нікуди .
Достатньо згадати тодішні різкі заяви Клінтона . До речі він заявив що шкодує тепер через те що змусив Україну відмовитися від ЯЗ .
- "Я відчуваю особисту зацікавленість, тому що я змусив їх (Україну - ред.) погодитися відмовитися від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія зробила б цей трюк (напад - ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", - сказав він.https://suspilne.media/435846-klinton-zaaviv-so-skodue-pro-te-so-perekonav-ukrainu-vidmovitisa-vid-adernoi-zbroi/ https://suspilne.media/
І ще одне , я не мав на увазі лише ЯЗ . Крім того , США змусили нас утилізувати літаки , танки , велику купу *********** , ракет рсзв , та багато іншого .
Щодо стратегічних бомбардувальників, то вони є часткою "ядерної тріади" і, природно, що вони підлягали ліквідації разом зі СТРАТЕГІЧНОЮ ядерною зброєю. Щодо звичайних озброєнь, то Україна радісно продавала "надлишки" аж до 14 року. Самостійно і добровільно. Відповідно скорочувалась і чисельність ЗСУ. Є відповідні документи перегляньте їх.
Я ще раз кажу , я з самого початку мав на увазі звичайні озброєння , це вже ви з'їхали на ядерну тему .
У відповідь на моє "...Верховна рада України 16 липня 1990 року у Декларації про державний суверенітет, ухвалила рішення про без'ядерний статус України."
То хто і куди "з'їхав"? Стосовно "звичайних озброєнь", я відписався у попередньому дописі. Повторювати нема сенсу.
Остаточно Україна втратила без'ядерний статус аж у 1996 р .
У відповідь на моє "...Верховна рада України 16 липня 1990 року у Декларації про державний суверенітет, ухвалила рішення про без'ядерний статус України."
Яким чином ви "не мали на увазі ядерну зброю" у відповіді на пост про БЕЗ'ЯДЕРНИЙ статус України?
Стосовно снарядів , мене не хвилює те - які вони були по 30 чи 100 років. Розмова була про те що США тиснули на Україну з метою їх утилізації . Мова була про сам ФАКТ тиску з метою знищення нашої зброї . І там не тільки снаряди .
А по друге - я не збираюсь вам тут щось доводити , і наводити десятки інших прикладів тиску на Україну з боку США . Вважайте як хочете , а моя думка залишається незмінною - США нам винні .
Розмову закінчено .
То ж починайте , не гайте часу .
..
https://t.me/Shaleniy_Kit/5893 Шалений Кіт
Того вечора прилетіло бойове завдання із неабиякою зірочкою. Доставити воду і акумуляторні батареї у визначену точку на карті. Мої кошенята навіть трохи обурились.
- Командир! Ну ми що, доставка «Глово»? Нам би розібрати групу під@рів на складові частини. А тут вода?
- Що поробиш дорогі мої? Асвабадителей сьогодні будуть крошити хлопці із сусіднього взводу. А у нас трохи інше завдання.
Хлопці фиркнули, мовляв «ніякого бойового героїзму», але почали готуватись до виїзду. Є завдання, треба виконувати. Думали, як скинути пляшки води і щоби вони не луснули. Придумали. А скільки пляшок? Скільки там хлопців? Хз… Чекаємо того, хто привезе акумулятори до радіостанції. Через годину почули звук автівки яка підʼїхала до нашої хати. Я не знаю, скільки років тому хлопцю із напроч втомленими очима. Але точно не більше тридцяти. «АПС» в кобурі. Ідеально підігнане і добряче поюзане тактичне спорядження. Одразу видно, що хлопець, який приблизно вдвічі молодший за мене, з війною на ти.
- Мені потрібен Кіт.
- Я слухаю. Ви напевне Каспер? (Псевдо змінений).
- Так. Я до вас.
- Вже попередили. Скільки там ваших бійців?
- Троє!
- ****… Скіііііількііі? Всього троє?
- Так. Їх відрізали. Вони тримають позицію вже третю добу. До них йшла група… Не змогли дійти…. Хлопцям би воду та батареї до рацій.
Мої кошенята постояли поруч. Послухали. Одразу ж змінили настрій на обличчях та увімкнули мозок на увесь.
- Зробимо друже. Не турбуйся. Правда, якщо нас не зібʼють на шляху до цілі.
- Розумію. Але сподіваюсь, що все буде добре. Я вам воду привіз.
- Знущається? Це ми тобі можемо води навалити половину пікапу.
- Дякую… У них вже батареї сідають.
- Нуууу… Зроби ось це! - і даю деякі поради.
- Хм! Ну головааааа! - хлопець сміється!
- Та яка там голова?! Просто так сталось, що колись я був начальником звʼязку батальйону.
Через дві години дрон збили. Але це вже було на зворотньому шляху. А перед цим мої «кошенята» доставили бійцям які сиділи в окопі чотири пластикових посилки. Три з водою, одна з батареями. Хтось напевне скаже: «А який сенс був гоняти дрон вартістю майже мільйон, щоби доставити воду?». Я розумію, що ціну трьох пляшок води і одного дрону, навіть порівнювати не можна. Але… Якщо в цю просту формулу додати вартість життя українського солдата, то одразу все стає зрозумілим. Посилки впали не точно, трохи віднесло вітром. Але коли прийшло повідомлення, що першу пляшку з водою знайшли, якось на душі стало спокійно.
https://t.me/PresidentPoroshenko Петро Порошенко. Ми вибачаємось. Але то був дрон, який ви нам подарували. Свою місію він виконав. Нажаль не встиг відправити до пекла жодного окупанта, але врятував життя нашім бійцям!
Допомогти армії просто:
💳 ПРИВАТ24 - 5169330520686400
Олексію, не приймаю вибачень за втрачений дрон. Привезу ще, тільки би вони і далі рятували наших хлопців".
Під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі Петро Порошенко зустрівся з Пенні Пріцкер - головним представником Байдена з відновлення України і, водночас, одним з двох уповноважених Білим домом контролерів за використанням американських грошей.
Треба усвідомлювати, що призначення Пенні Пріцкер свідчить про те, що для Байдена ця тема не втратила вагу, а навпаки потребує додаткового залучення. Саме тому він обрав займатися Україною одну з найбільш довірених і авторитетних постатей у демократичній команді.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%C2%BB