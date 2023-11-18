Порошенко у Галіфаксі закликав союзників не зволікати з допомогою Україні: "Використовуйте заморожені російські активи"

Петро Порошенко на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі закликав західних союзників не затримувати допомогу Україні, бо кожне зволікання працює на путіна.

Порошенко наголосив, що саме росія найбільше зацікавлена у дестабілізації ситуації у світі, тому інструктори ПВК Вагнера тренували терористів ХАМАСу перед нападом на Ізраїль, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно впевнений у причетності росії, і це військовий злочин, який слід негайно розслідувати. Я особисто знаю як президент України, який стиль бойовиків Вагнера, вони атакують нас з 2014 року. Вони використовують таку ж тактику, як ХАМАС в Ізраїлі. Вони називають це "м’ясний наступ", незалежно від того, скільки терористів загине. Вони не дають їм жодного шансу повернутися, відкривши вогонь. І Вагнер доручив тренувати терористів ХАМАС на Близькому Сході, включаючи Сирію, ймовірно, і у Газі", – заявив Порошенко.

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"У нас спільний ворог, зловмисник. І це ще одна причина, чому ми повинні бути єдиними. У наступному році буде 70 виборів для понад трьох мільярдів людей. Будь ласка, не допустіть, щоб Україна стала заручником виборчих кампаній. Оскільки ми говоримо про цінності, ми не говоримо про політичну перемогу, гроші чи щось інше. Ви повинні обрати між грошима і цінностями", – зазначив пʼятий Президент.

"В українській війні немає сірої зони, лише біла і чорна. І якщо ви хочете сидіти осторонь – ви на темному боці. Якщо ви хочете відкласти рішення – ви на темному боці. Якщо ви хочете зупинити, призупинити або використати українську справу з будь-якої іншої причини – ви на боці путіна. Тому що це – зволікання, а ціна, яку ми платимо за зволікання, величезна", – застерігає Порошенко.

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Він подякував партнерам за допомогу і зброю, яку вони надають Україні, однак зауважив, що це має відбуватися вчасно. "Якщо ви зволікаєте рік, це дозволяє путіну будувати лінію Суровікіна. Якщо ви зволікаєте на півтора року, ви допомагаєте путіну розробляти систему протиповітряної оборони. Сьогодні, коли ми проводимо наступальну операцію в Авдіівці, ми маємо повне панування ВПС росії в повітрі. Тому, будь ласка, не зволікайте", – закликав Петро Порошенко.

"Позавчора я був на позиції на сході нашої країни, побачив і навіть проїхав на американському "Абрамс". Браво! Нам це було потрібно рік тому. Але принаймні зараз це зміцнює нашу спроможність. Але зверніть увагу, це зовсім інша війна. Такого типу війни у світі ніколи не було. Це війна дронів. Це війна систем радіоелектронної боротьби. А ефективність маленьких і дешевих безпілотників FPV може бути більшою, ніж велика високоточна артилерія", – зазначив Порошенко.

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"Будь ласка, зберігайте єдність. Будь ласка, робіть максимум, що можете. Наприклад, ви сказали, що у нас є дискусія щодо бюджету в США. Будь ласка, використовуйте гроші, заморожені як російські активи. 300 мільярдів просимо негайно направити на посилення української армії. Тому що це найкраща інвестиція, яку ви можете собі уявити", – наголосив Петро Порошенко.