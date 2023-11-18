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Новини Допомога Україні
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Порошенко у Галіфаксі закликав союзників не зволікати з допомогою Україні: "Використовуйте заморожені російські активи"

порошенко,петро

Петро Порошенко на Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі закликав західних союзників не затримувати допомогу Україні, бо кожне зволікання працює на путіна.

Порошенко наголосив, що саме росія найбільше зацікавлена у дестабілізації ситуації у світі, тому інструктори ПВК Вагнера тренували терористів ХАМАСу перед нападом на Ізраїль, пише пресслужба "ЄС", передає Цензор.НЕТ.

"Я абсолютно впевнений у причетності росії, і це військовий злочин, який слід негайно розслідувати. Я особисто знаю як президент України, який стиль бойовиків Вагнера, вони атакують нас з 2014 року. Вони використовують таку ж тактику, як ХАМАС в Ізраїлі. Вони називають це "м’ясний наступ", незалежно від того, скільки терористів загине. Вони не дають їм жодного шансу повернутися, відкривши вогонь. І Вагнер доручив тренувати терористів ХАМАС на Близькому Сході, включаючи Сирію, ймовірно, і у Газі", – заявив Порошенко.

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"У нас спільний ворог, зловмисник. І це ще одна причина, чому ми повинні бути єдиними. У наступному році буде 70 виборів для понад трьох мільярдів людей. Будь ласка, не допустіть, щоб Україна стала заручником виборчих кампаній. Оскільки ми говоримо про цінності, ми не говоримо про політичну перемогу, гроші чи щось інше. Ви повинні обрати між грошима і цінностями", – зазначив пʼятий Президент.

"В українській війні немає сірої зони, лише біла і чорна. І якщо ви хочете сидіти осторонь – ви на темному боці. Якщо ви хочете відкласти рішення – ви на темному боці. Якщо ви хочете зупинити, призупинити або використати українську справу з будь-якої іншої причини – ви на боці путіна. Тому що це – зволікання, а ціна, яку ми платимо за зволікання, величезна", – застерігає Порошенко.

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Він подякував партнерам за допомогу і зброю, яку вони надають Україні, однак зауважив, що це має відбуватися вчасно. "Якщо ви зволікаєте рік, це дозволяє путіну будувати лінію Суровікіна. Якщо ви зволікаєте на півтора року, ви допомагаєте путіну розробляти систему протиповітряної оборони. Сьогодні, коли ми проводимо наступальну операцію в Авдіівці, ми маємо повне панування ВПС росії в повітрі. Тому, будь ласка, не зволікайте", – закликав Петро Порошенко.

"Позавчора я був на позиції на сході нашої країни, побачив і навіть проїхав на американському "Абрамс". Браво! Нам це було потрібно рік тому. Але принаймні зараз це зміцнює нашу спроможність. Але зверніть увагу, це зовсім інша війна. Такого типу війни у світі ніколи не було. Це війна дронів. Це війна систем радіоелектронної боротьби. А ефективність маленьких і дешевих безпілотників FPV може бути більшою, ніж велика високоточна артилерія", – зазначив Порошенко.

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"Будь ласка, зберігайте єдність. Будь ласка, робіть максимум, що можете. Наприклад, ви сказали, що у нас є дискусія щодо бюджету в США. Будь ласка, використовуйте гроші, заморожені як російські активи. 300 мільярдів просимо негайно направити на посилення української армії. Тому що це найкраща інвестиція, яку ви можете собі уявити", – наголосив Петро Порошенко.

Автор: 

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Топ коментарі
+40
... і одяг відповідний цивілізованого чоловіка, політика. Зєрмаківські а-ля мілітарі типу сталін, мао, ин чи фідель викликають дуже нехороші асоціації.
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18.11.2023 17:48
+33
Мабуть після невдалих візитів єрмаків вирішили спробувати випустити адекватну особу, до якої є довіра.
Проблема в тому що йому бракує впливу і влади у своїй країні. Та і народєц прохолодно ставиться.
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18.11.2023 17:47
+23
ну ти ващє !

дядько живе вдома і має пральну машину та доступ до хімчистки,

а настоящі герої живуть в бункері і мівіну заливають ледь теплою водичкою
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18.11.2023 17:55
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а як його туди ветірінар і попутно інструктор по турізму випустив ?
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18.11.2023 17:40 Відповісти
До сину,провідати.
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18.11.2023 17:46 Відповісти
до сину інструктора Данілова ?
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18.11.2023 17:51 Відповісти
Мабуть після невдалих візитів єрмаків вирішили спробувати випустити адекватну особу, до якої є довіра.
Проблема в тому що йому бракує впливу і влади у своїй країні. Та і народєц прохолодно ставиться.
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18.11.2023 17:47 Відповісти
В цьому і є трагедія України.Розуміти добре освічених,розвинутих,продуктивних людей нашому народу важко.Йому легше щось просте,з народу,по приколу,просто популістів
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18.11.2023 18:50 Відповісти
то кучма найкращий президент, то янукович батя, то свій ліліпутін вовочка
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18.11.2023 19:30 Відповісти
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18.11.2023 17:47 Відповісти
слова не ZЄльцмана, а Гетьмана
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18.11.2023 18:45 Відповісти
вимагай вимагати, бо Україна повинна, НАТО повинне, Захід повинен, економіка повинна, всі крогум повинні, а Ze ніколи нічого не повинен
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18.11.2023 17:53 Відповісти
він винен і повинен куйлу .Оман з Патрушевим і агентом "козирним", як "свідки зеленого",що це так
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18.11.2023 18:51 Відповісти
... і одяг відповідний цивілізованого чоловіка, політика. Зєрмаківські а-ля мілітарі типу сталін, мао, ин чи фідель викликають дуже нехороші асоціації.
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18.11.2023 17:48 Відповісти
ну ти ващє !

дядько живе вдома і має пральну машину та доступ до хімчистки,

а настоящі герої живуть в бункері і мівіну заливають ледь теплою водичкою
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18.11.2023 17:55 Відповісти
нудить навіть без асоціацій...
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18.11.2023 17:56 Відповісти
Ох, боюся я, що це все горохом об стіну. Хто хоче допомагати, шукає можливості, хто не хоче - причини.
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18.11.2023 17:52 Відповісти
хто хоче допомагати - дивиться, кому він допомагає.

особисто ти даси 100 гривень наркоману, який каже, шо хоче їсти ?
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18.11.2023 17:58 Відповісти
Звісно, ні. Тому ніколи алкашні на опохмел і не давала.
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18.11.2023 17:59 Відповісти
ну а дітей того алкаша ви б погодували періжками ?
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18.11.2023 18:02 Відповісти
міг би сказати сайдьомсь пасрєдінє...і на шашлик не кличе, ващє неадекват якийсь
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18.11.2023 18:02 Відповісти
А как к тєбє прішла мисль зарєгаца на цензорє сєводня?
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18.11.2023 18:16 Відповісти
партія сказала Надо - комсомол ответил Есть
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18.11.2023 18:34 Відповісти
Гроші
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18.11.2023 18:44 Відповісти
...а ще вій тайно збирає майдан
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18.11.2023 18:04 Відповісти
даже два і третій тоже.
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18.11.2023 18:23 Відповісти
Та п'ятий вже. Щогрудня ж з 19 року!
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18.11.2023 21:30 Відповісти
Президент здорового человека.
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18.11.2023 18:09 Відповісти
Сотні бтр-ів гниють на складах. Нагадайте їм, пане президенте!

https://www.cbc.ca/news/politics/armoured-vehicles-armatec-ukraine-dnd-1.6973154
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18.11.2023 18:45 Відповісти
Я би сказав так "Пана видно по халявах, а "зе владу" по фуфайці" Слова мудрої української людини
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18.11.2023 18:48 Відповісти
...Я особисто знаю як президент України, який стиль бойовиків Вагнера, вони...
Джерело:
Зельцман знепритомнів
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18.11.2023 18:53 Відповісти
Администрация президента США Джо Байдена не обеспечила поставки Украине нужных вооружений, которые помогли бы Киеву одержать победу над агрессором Россией в уходящем году. Победа ВСУ зависит не только от получения обещанных поставок, но и от появления на поле боя высокотехнологичного оружия. Об этом заявил бывший командующий силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Уэсли Кларк.

В интервью «Радио Свобода» он рассказал о том, что Украине не удалось добиться значительного продвижения по причине отсутствия политической воли на Западе, логистической поддержки и технологического прорыва.
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18.11.2023 19:20 Відповісти
Так, так. Адміністрація президента Байдена не забезпечила... А МАЛА забезпечити? Особливо після того, як її, адміністрацію, послали у дупу, коли вона, адміністрація попереджала про вторгнення ********* в Україну і за півроку до вторгнення, і за тиждень, і напередодні. Дякуйте, що взагалі допомагають. Хоча, звісно, виходячи з власних інтересів.
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18.11.2023 21:26 Відповісти
Генерал сказав все вірно - не забезпечили . Якщо казали що Україна - повинна перемогти ( а вони на цьому постійно наголошували ) , то мали забезпечити . Без сумнівів .
Бо перемоги на одному лиш голому ентузіазмі - не буває , і вони були повинні це розуміти .
Але Захід і далі - більше переймається тим чи збережеться кацапія , а не тим що буде з Україною .
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18.11.2023 21:47 Відповісти
Захід Україні аж НІЧОГО не винний. До того ж вони можуть наголошувати, що Україна має перемогти, але НІКОЛИ не говорили про те, як швидко і якою ціною для України. Не треба видавати бажане за існуюче. У Заходу СВОЇ інтереси і свої плани. Як би це цинічно не звучало для нас.
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18.11.2023 22:22 Відповісти
Ну це ви так вважаєте . А я вважаю що винні .
США змусили нас роззброїтись в 90тих - 2000них , то ж буде справедливим щоб тепер озброювали назад .
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18.11.2023 22:36 Відповісти
Справедливим? Не смішіть. Та й не змушував нас ніхто. Бо не Сенат США, а саме Верховна рада України 16 липня 1990 року у Декларації про державний суверенітет, ухвалила рішення про без'ядерний статус України. Ухвалила через низку економічних і технологічних причин. А от якихось документів, щоб нас "озброювали назад", на жаль, не існує. "Якщо я комусь винен - надайте мою розписку". Якось так...
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18.11.2023 22:46 Відповісти
Я не маю наміру тут нікого смішити . Це моє переконання , я його нікому не нав'язую . Вважайте як хочете , я ж залишусь при своїй думці .
Що до декларації - вона була ухвалена під шаленим тиском .. Україні погрожували міжнародною ізоляцією то ж діватись було нікуди .
Достатньо згадати тодішні різкі заяви Клінтона . До речі він заявив що шкодує тепер через те що змусив Україну відмовитися від ЯЗ .
- "Я відчуваю особисту зацікавленість, тому що я змусив їх (Україну - ред.) погодитися відмовитися від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія зробила б цей трюк (напад - ред.), якби Україна все ще мала свою зброю", - сказав він.https://suspilne.media/435846-klinton-zaaviv-so-skodue-pro-te-so-perekonav-ukrainu-vidmovitisa-vid-adernoi-zbroi/ https://suspilne.media/

І ще одне , я не мав на увазі лише ЯЗ . Крім того , США змусили нас утилізувати літаки , танки , велику купу *********** , ракет рсзв , та багато іншого .
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18.11.2023 23:08 Відповісти
Клінтон став Президентом США у 1993 році. Яким чином він міг змусити Україну записати відмову від ядерної зброї у Декларації від 1990 року? Переконання штука гарна. І, навіть, похвальна. Але є ще такі штуки, як логіка і хронологія подій. Так само і з намірами.
Щодо стратегічних бомбардувальників, то вони є часткою "ядерної тріади" і, природно, що вони підлягали ліквідації разом зі СТРАТЕГІЧНОЮ ядерною зброєю. Щодо звичайних озброєнь, то Україна радісно продавала "надлишки" аж до 14 року. Самостійно і добровільно. Відповідно скорочувалась і чисельність ЗСУ. Є відповідні документи перегляньте їх.
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18.11.2023 23:19 Відповісти
Та не Клінтон .. Погрози почалися ще за Буша старшого , тому й довелося прийняти саме таку декларацію ,, з без'ядерним статусом . А Клінтон вже продовжив тиск .

Я ще раз кажу , я з самого початку мав на увазі звичайні озброєння , це вже ви з'їхали на ядерну тему .
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18.11.2023 23:48 Відповісти
"... Достатньо згадати тодішні різкі заяви Клінтона ." - це ж Ваше.
У відповідь на моє "...Верховна рада України 16 липня 1990 року у Декларації про державний суверенітет, ухвалила рішення про без'ядерний статус України."
То хто і куди "з'їхав"? Стосовно "звичайних озброєнь", я відписався у попередньому дописі. Повторювати нема сенсу.
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18.11.2023 23:57 Відповісти
Тодішні - тому що я мав на увазі період коли яз готували до передачі кацапам , Клінтон тоді прилітав у Київ і був сердитий за затримки з передачею ядерних боєголовок . Він навіть з аеропорту не вийшов , викликав Кравчука туди , нагнув - по матушкє , і полетів геть .
Остаточно Україна втратила без'ядерний статус аж у 1996 р .
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19.11.2023 00:05 Відповісти
Ще раз. ВРУ прописала У Декларації про державний суверенітет України без'ядерний статус у 1990 році. ВРУ! У 1990! Які претензії до наслідків цього рішення у 1996 році? Окрім, звісно, власних переконань.
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19.11.2023 00:10 Відповісти
Ще раз - Я НЕ МАВ НА УВАЗІ ЯДЕРНУ ЗБРОЮ . Навіщо ви постійно перескакуєте на цю тему . ?
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19.11.2023 00:13 Відповісти
Ще раз. "... Достатньо згадати тодішні різкі заяви Клінтона ." - це ж Ваше.
У відповідь на моє "...Верховна рада України 16 липня 1990 року у Декларації про державний суверенітет, ухвалила рішення про без'ядерний статус України."

Яким чином ви "не мали на увазі ядерну зброю" у відповіді на пост про БЕЗ'ЯДЕРНИЙ статус України?
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19.11.2023 00:23 Відповісти
Відповів тому що ви запитали , і все . Якби не запитали , я б про неї і не згадав би .
Стосовно снарядів , мене не хвилює те - які вони були по 30 чи 100 років. Розмова була про те що США тиснули на Україну з метою їх утилізації . Мова була про сам ФАКТ тиску з метою знищення нашої зброї . І там не тільки снаряди .
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19.11.2023 00:32 Відповісти
ФІНАНУВАВ і це - факт. Щодо тиску - фактів нема. Є ваша упевненість. Бо директор заводу прямо заявив, що без допомоги США утилізація затягнулася б на 70 років.
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19.11.2023 08:51 Відповісти
Моя впевненість не виникла на порожньому місці , в мене є багато підстав так стверджувати . Це по перше .
А по друге - я не збираюсь вам тут щось доводити , і наводити десятки інших прикладів тиску на Україну з боку США . Вважайте як хочете , а моя думка залишається незмінною - США нам винні .
Розмову закінчено .
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19.11.2023 09:08 Відповісти
Тобто доказів нема. Є тільки впевненість і безапеляційність. Небезпечний стан речей. Бережіть себе.
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19.11.2023 09:20 Відповісти
Ви читати вмієте ? Я ж написав - докази є , але я не хочу вам щось тут доводити . Не маю бажання . Ну що не зрозуміло . ?
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19.11.2023 09:29 Відповісти
Не зрозуміло лише те, чому ви не використовуєте ядерні ракети, які, за вашими словами, лежать у вас у погребі.
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19.11.2023 10:33 Відповісти
Підростете - зрозумієте .
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19.11.2023 11:11 Відповісти
Ви, схоже, вже "переросли і всохли". Та то таке. Бережіть залишки.
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19.11.2023 12:32 Відповісти
Знаєте що з своїми порадами робити , і куди їх пхати , чи нагадати . ?
То ж починайте , не гайте часу .
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19.11.2023 12:46 Відповісти
Ось що я мав на увазі ( Обама - конгресмен приїхав в Україну контролювати утилізацію *********** . ) Це схоже на добровільний продаж снарядів ?
..
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18.11.2023 23:55 Відповісти
Дата фото?
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18.11.2023 23:58 Відповісти
2005 .
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19.11.2023 00:08 Відповісти
2005 ДКЗХВ. Утилізація снарядів віком понад 30 років. Зараз би тим снарядам було 50. Навряд чи хтось притомний ними б стріляв. До того ж невідомо, які у тих снарядах були заряди. Можливо й ядерні. Калібр дозволяє, розробки у 1970-х існували.
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19.11.2023 00:21 Відповісти
Ядерні? ви серйозно? Самому не смішно?
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19.11.2023 08:48 Відповісти
Хіба що з вас.
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19.11.2023 09:04 Відповісти
А мала! Якщо хотіла повернути світовий авторитет США. А вийшло навпаки. Ще більше залізли в дупу.
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18.11.2023 21:50 Відповісти
Хотіли, чи не хотіли і який виглядає авторитет у ЇХНІХ очах - це їхнє розуміння. Але Захід Україні не винен аж нічого. Їм вигідно - вони постачають нам зброю. Таку і стільки, яку і скільки вважають за потрібне. Перестане бути вигідно і стане "какааааяраааазница"- доведеться Україні відбиватися асфальтом, у який закатали ракетну програму і Держоборонзамовлення 20 і 21 років.
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18.11.2023 22:28 Відповісти
Мені насрати, як вони бачать свій авторитет у СВОЇХ очах! А в очах усього світу авторитет США упав нижче плінтуса. І це проблема для всього світу.
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19.11.2023 08:51 Відповісти
А їм, відповідно, насрати на те, як це бачите ви. Це, якщо доступною вам мовою.
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19.11.2023 08:59 Відповісти
Викликайте лікаря - марите.
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19.11.2023 09:05 Відповісти
Від дзеркала відійдіть.
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22.11.2023 15:34 Відповісти
Тоді читайте в'ю Ігната. Про ракети і можливі наслідки їхньої достатньої кількості у України. Прочитаєте - тоді й будете мандіти. Це, якщо доступною вам мовою. А за гундявками - вам до улюбленого найзЕличнвшого. І за новими методичками також.
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19.11.2023 09:03 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/7586 Петро Порошенко переповідає фронтову бувальшину, яку розповів Олексій Петров (він же Кіт) в соєму телеграмі. Бідкається, що не може переказати так гарно, як це розповів сам автор. Тому слово - Шаленому коту:

https://t.me/Shaleniy_Kit/5893 Шалений Кіт

Того вечора прилетіло бойове завдання із неабиякою зірочкою. Доставити воду і акумуляторні батареї у визначену точку на карті. Мої кошенята навіть трохи обурились.
- Командир! Ну ми що, доставка «Глово»? Нам би розібрати групу під@рів на складові частини. А тут вода?
- Що поробиш дорогі мої? Асвабадителей сьогодні будуть крошити хлопці із сусіднього взводу. А у нас трохи інше завдання.

Хлопці фиркнули, мовляв «ніякого бойового героїзму», але почали готуватись до виїзду. Є завдання, треба виконувати. Думали, як скинути пляшки води і щоби вони не луснули. Придумали. А скільки пляшок? Скільки там хлопців? Хз… Чекаємо того, хто привезе акумулятори до радіостанції. Через годину почули звук автівки яка підʼїхала до нашої хати. Я не знаю, скільки років тому хлопцю із напроч втомленими очима. Але точно не більше тридцяти. «АПС» в кобурі. Ідеально підігнане і добряче поюзане тактичне спорядження. Одразу видно, що хлопець, який приблизно вдвічі молодший за мене, з війною на ти.

- Мені потрібен Кіт.
- Я слухаю. Ви напевне Каспер? (Псевдо змінений).
- Так. Я до вас.
- Вже попередили. Скільки там ваших бійців?
- Троє!
- ****… Скіііііількііі? Всього троє?
- Так. Їх відрізали. Вони тримають позицію вже третю добу. До них йшла група… Не змогли дійти…. Хлопцям би воду та батареї до рацій.

Мої кошенята постояли поруч. Послухали. Одразу ж змінили настрій на обличчях та увімкнули мозок на увесь.

- Зробимо друже. Не турбуйся. Правда, якщо нас не зібʼють на шляху до цілі.
- Розумію. Але сподіваюсь, що все буде добре. Я вам воду привіз.
- Знущається? Це ми тобі можемо води навалити половину пікапу.
- Дякую… У них вже батареї сідають.
- Нуууу… Зроби ось це! - і даю деякі поради.
- Хм! Ну головааааа! - хлопець сміється!
- Та яка там голова?! Просто так сталось, що колись я був начальником звʼязку батальйону.

Через дві години дрон збили. Але це вже було на зворотньому шляху. А перед цим мої «кошенята» доставили бійцям які сиділи в окопі чотири пластикових посилки. Три з водою, одна з батареями. Хтось напевне скаже: «А який сенс був гоняти дрон вартістю майже мільйон, щоби доставити воду?». Я розумію, що ціну трьох пляшок води і одного дрону, навіть порівнювати не можна. Але… Якщо в цю просту формулу додати вартість життя українського солдата, то одразу все стає зрозумілим. Посилки впали не точно, трохи віднесло вітром. Але коли прийшло повідомлення, що першу пляшку з водою знайшли, якось на душі стало спокійно.

https://t.me/PresidentPoroshenko Петро Порошенко. Ми вибачаємось. Але то був дрон, який ви нам подарували. Свою місію він виконав. Нажаль не встиг відправити до пекла жодного окупанта, але врятував життя нашім бійцям!

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18.11.2023 19:24 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/7586 Петро Порошенко коментує і запевняє: "Скажете, майже мільйон гривень за дрон - завелика ціна, щоб доставляти ним воду? Аж ніяк. Для порятунку життя українського воїна - немає ціни.
Олексію, не приймаю вибачень за втрачений дрон. Привезу ще, тільки би вони і далі рятували наших хлопців".
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18.11.2023 19:26 Відповісти
https://t.me/Sharp_Ukraine/18313 Олег Шарп :

Під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі Петро Порошенко зустрівся з Пенні Пріцкер - головним представником Байдена з відновлення України і, водночас, одним з двох уповноважених Білим домом контролерів за використанням американських грошей.

Треба усвідомлювати, що призначення Пенні Пріцкер свідчить про те, що для Байдена ця тема не втратила вагу, а навпаки потребує додаткового залучення. Саме тому він обрав займатися Україною одну з найбільш довірених і авторитетних постатей у демократичній команді.
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18.11.2023 19:44 Відповісти
Порох прав. СЛАВА УКРАИНЕ!
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18.11.2023 21:05 Відповісти
С 2014 года ЧВК «Вагнер» действовала на территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%C2%BB#cite_note-14 [14] , а затем - на территориях https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%C2%BB#cite_note-15 [15] и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Африки . ЧВК имела на вооружении тяжёлую технику, артиллерию и военную авиациюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%C2%BB#cite_note-%D0%A0%D0%A1-16 [16] .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%92%D0%9A_%C2%AB%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%80%C2%BB
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18.11.2023 23:13 Відповісти
Як же бракує країні розумної голови. Якось зе казав, що народ отримає президента, за яким потім будут всі плакати. Так от це, було вичавлено з його фантазі і призначалось Пороху. Після зе, всі будуть плакати ,хіба що від радості, коли цей цирк закінчиться.
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18.11.2023 21:27 Відповісти
Справжній Президент країни - ЗАВЖДИ Президент своєї країни!
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18.11.2023 21:50 Відповісти
 
 