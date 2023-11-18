Канада расследует возможную продажу России своей системы противодействия дронам

Министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что правоохранители и разведывательные службы проверят информацию о возможной продаже системы противодействия беспилотникам канадской компании Skycope Technologies Российскому технологическому университету (МИРЭА).

Об этом Блэр сказал в пятницу, выступая на открытии Международного форума безопасности в Галифаксе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Европейскую правду".

Министр указал, что у него вызывают "значительную обеспокоенность" сообщения о возможной продаже из Канады в Россию подсанкционных технологий, хотя ситуация со Skycope Technologies еще нуждается в проверке.

"Это вопрос, который будут расследовать наши правоохранительные органы и службы национальной безопасности и разведки. И если нарушение санкций, которые мы ввели, действительно имело место, существуют юридические процедуры, которые могут быть применены", – добавил он.

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Блэр уточнил, что не может комментировать, о каких именно процедурах может идти речь, до проведения расследования, "но я хочу заверить вас, что мы относимся к этому вопросу очень серьезно".

В четверг российский портал "Агентство", связанный с российским расследовательским медиа "Проект", сообщил о приобретении "МИРЭА" радара-детектора для обнаружения беспилотников SkyEye канадской компании Skycope Technologies за 4,5 миллиона рублей (50 тысяч долларов).

Российский технологический университет, согласно данным сайта о государственных закупках России, объявил тендер на SkyEye 11 мая, а получил его уже 7 июня. Продукция Skycope Technologies должна подпадать под санкции Канады против России.

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В Skycope накануне заявили, что не продавали свою продукцию российским клиентам и считают, что информация о закупке может быть фейком или РФ похитила их технологии.

Радар-детектор SkyEye может распознавать более 330 моделей дронов на расстоянии до 35 километров на открытой местности и до 10 километров в городе.