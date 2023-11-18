РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10741 посетитель онлайн
Новости Санкции против России
4 177 11

Канада расследует возможную продажу России своей системы противодействия дронам

technologies,skycope

Министр обороны Канады Билл Блэр сообщил, что правоохранители и разведывательные службы проверят информацию о возможной продаже системы противодействия беспилотникам канадской компании Skycope Technologies Российскому технологическому университету (МИРЭА).

Об этом Блэр сказал в пятницу, выступая на открытии Международного форума безопасности в Галифаксе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Европейскую правду".

Министр указал, что у него вызывают "значительную обеспокоенность" сообщения о возможной продаже из Канады в Россию подсанкционных технологий, хотя ситуация со Skycope Technologies еще нуждается в проверке.

"Это вопрос, который будут расследовать наши правоохранительные органы и службы национальной безопасности и разведки. И если нарушение санкций, которые мы ввели, действительно имело место, существуют юридические процедуры, которые могут быть применены", – добавил он.

Читайте также: Канада отменила санкции против российского миллиардера Бойко

Блэр уточнил, что не может комментировать, о каких именно процедурах может идти речь, до проведения расследования, "но я хочу заверить вас, что мы относимся к этому вопросу очень серьезно".

В четверг российский портал "Агентство", связанный с российским расследовательским медиа "Проект", сообщил о приобретении "МИРЭА" радара-детектора для обнаружения беспилотников SkyEye канадской компании Skycope Technologies за 4,5 миллиона рублей (50 тысяч долларов).

Российский технологический университет, согласно данным сайта о государственных закупках России, объявил тендер на SkyEye 11 мая, а получил его уже 7 июня. Продукция Skycope Technologies должна подпадать под санкции Канады против России.

Также читайте: США ввели новые экспортные ограничения против компаний из россии

В Skycope накануне заявили, что не продавали свою продукцию российским клиентам и считают, что информация о закупке может быть фейком или РФ похитила их технологии.

Радар-детектор SkyEye может распознавать более 330 моделей дронов на расстоянии до 35 километров на открытой местности и до 10 километров в городе.

Автор: 

Канада (2077) россия (95467) санкции (11282) дроны (3887)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
яскравий приклад як працюють санкції)
показать весь комментарий
18.11.2023 18:47
+4
сумно але гроші керуют світом і поки у Московії гроші вона буде мати і західну зброю і західних політиків. у нас немаае грошей а ті що дают наша влада розпихуе по кішеням. все це відбиваеться на армії і в цілому на війні
показать весь комментарий
18.11.2023 19:59
+4
отак технології і попадають до русні, потім транзитом до китаю, а вже потім передові бпла "узкій глаз" в зворотньому напрямку до ****** прямують. таж схема з іраном. ну таке, але де наші табуни мопєдів які вже в 10й раз зелепуки поставили і налагодили на конвеєр?
показать весь комментарий
18.11.2023 23:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
яскравий приклад як працюють санкції)
показать весь комментарий
18.11.2023 18:47 Ответить
Шо є то є
показать весь комментарий
18.11.2023 18:49 Ответить
Тільки добре перевірте таке блюзнірство. Іншого слова й не підібрати.
показать весь комментарий
18.11.2023 19:01 Ответить
это уже похоже на анекдот. у них наверное ещё и посольство раши и консульства раши работают....
показать весь комментарий
18.11.2023 19:17 Ответить
Так, а де вони нє работають, крім України?
показать весь комментарий
18.11.2023 19:45 Ответить
сумно але гроші керуют світом і поки у Московії гроші вона буде мати і західну зброю і західних політиків. у нас немаае грошей а ті що дают наша влада розпихуе по кішеням. все це відбиваеться на армії і в цілому на війні
показать весь комментарий
18.11.2023 19:59 Ответить
Треба, на такі випадки, мати протиугонну систему - маленький бах.
показать весь комментарий
18.11.2023 20:42 Ответить
Гроші не пахнуть. Бізнес- є бізнес.
показать весь комментарий
18.11.2023 22:35 Ответить
отак технології і попадають до русні, потім транзитом до китаю, а вже потім передові бпла "узкій глаз" в зворотньому напрямку до ****** прямують. таж схема з іраном. ну таке, але де наші табуни мопєдів які вже в 10й раз зелепуки поставили і налагодили на конвеєр?
показать весь комментарий
18.11.2023 23:01 Ответить
показать весь комментарий
18.11.2023 23:18 Ответить
 
 