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Новини Санкції проти Росії
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Канада розслідує можливий продаж Росії своєї системи протидії дронам

technologies,skycope

Міністр оборони Канади Білл Блер повідомив, що правоохоронці й розвідувальні служби перевірять інформацію про можливий продаж системи протидії безпілотникам канадської компанії Skycope Technologies Російському технологічному університету ("МИРЭА").

Про це Блер сказав у п’ятницю, виступаючи на відкритті Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Міністр вказав, що в нього викликають "значне занепокоєння" повідомлення про ймовірний продаж із Канади до Росії підсанкційних технологій, хоча ситуація зі Skycope Technologies ще потребує перевірки.

"Це питання, яке будуть розслідувати наші правоохоронні органи й служби національної безпеки та розвідки. І якщо порушення санкцій, які ми запровадили справді мало місце, існують юридичні процедури, які можуть бути застосовані", – додав він.

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Блер уточнив, що не може коментувати, про які саме процедури може йтись, до проведення розслідування, "але я хочу запевнити вас, що ми ставимося до цього питання дуже серйозно".

У четвер російський портал "Агентство", пов’язаний із російським розслідувальним медіа "Проект", повідомив про придбання "МИРЭА" радара-детектора для виявлення безпілотників SkyEye канадської компанії Skycope Technologies за 4,5 мільйона рублів (50 тисяч доларів).

Російський технологічний університет, згідно з даними сайту про державні закупівлі Росії, оголосив тендер на SkyEye 11 травня, а отримав її вже 7 червня. Продукція Skycope Technologies має підпадати під санкції Канади проти Росії.

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У Skycope напередодні заявили, що не продавали свою продукцію російським клієнтам і вважають, що інформація про закупівлю може бути фейком або ж РФ викрала їхні технології.

Радар-детектор SkyEye може розпізнавати понад 330 моделей дронів на відстані до 35 кілометрів на відкритій місцевості та до 10 кілометрів у місті.

Автор: 

Канада (2190) росія (65073) санкції (11810) дрони (4668)


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Топ коментарі
+6
яскравий приклад як працюють санкції)
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18.11.2023 18:47
+4
сумно але гроші керуют світом і поки у Московії гроші вона буде мати і західну зброю і західних політиків. у нас немаае грошей а ті що дают наша влада розпихуе по кішеням. все це відбиваеться на армії і в цілому на війні
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18.11.2023 19:59
+4
отак технології і попадають до русні, потім транзитом до китаю, а вже потім передові бпла "узкій глаз" в зворотньому напрямку до ****** прямують. таж схема з іраном. ну таке, але де наші табуни мопєдів які вже в 10й раз зелепуки поставили і налагодили на конвеєр?
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18.11.2023 23:01
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яскравий приклад як працюють санкції)
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18.11.2023 18:47 Відповісти
Шо є то є
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18.11.2023 18:49 Відповісти
Тільки добре перевірте таке блюзнірство. Іншого слова й не підібрати.
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18.11.2023 19:01 Відповісти
это уже похоже на анекдот. у них наверное ещё и посольство раши и консульства раши работают....
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18.11.2023 19:17 Відповісти
Так, а де вони нє работають, крім України?
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18.11.2023 19:45 Відповісти
сумно але гроші керуют світом і поки у Московії гроші вона буде мати і західну зброю і західних політиків. у нас немаае грошей а ті що дают наша влада розпихуе по кішеням. все це відбиваеться на армії і в цілому на війні
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18.11.2023 19:59 Відповісти
Треба, на такі випадки, мати протиугонну систему - маленький бах.
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18.11.2023 20:42 Відповісти
Гроші не пахнуть. Бізнес- є бізнес.
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18.11.2023 22:35 Відповісти
отак технології і попадають до русні, потім транзитом до китаю, а вже потім передові бпла "узкій глаз" в зворотньому напрямку до ****** прямують. таж схема з іраном. ну таке, але де наші табуни мопєдів які вже в 10й раз зелепуки поставили і налагодили на конвеєр?
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18.11.2023 23:01 Відповісти
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18.11.2023 23:18 Відповісти
 
 