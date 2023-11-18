Наші захисники врятували український дрон, який ледь не потонув. ВIДЕО

У мережі ширяться кадри порятунку українського "Мавіка", який ледь не втонув. Наші воїни знайшли дрон та відремонтували його.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

"Ці зворушливі кадри свідчать про те, наскільки важливі дрони в сучасній війні і як дбайливо до зібраних на донати українців "пташок" ставляться українські військовослужбовці. Цей звільнений від дніпровського водного полону дрон отримає необхідну першу екстрену допомогу, висохне, почистить пір'їнки і обов'язково зробить свій внесок у нашу перемогу", - додали у дописі під відео.

Дивіться: Спецпризначенці СБУ уразили ворожі САУ, танки, БМП та БТР окупантів. ВIДЕО