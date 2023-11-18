Наші захисники врятували український дрон, який ледь не потонув. ВIДЕО
У мережі ширяться кадри порятунку українського "Мавіка", який ледь не втонув. Наші воїни знайшли дрон та відремонтували його.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
"Ці зворушливі кадри свідчать про те, наскільки важливі дрони в сучасній війні і як дбайливо до зібраних на донати українців "пташок" ставляться українські військовослужбовці. Цей звільнений від дніпровського водного полону дрон отримає необхідну першу екстрену допомогу, висохне, почистить пір'їнки і обов'язково зробить свій внесок у нашу перемогу", - додали у дописі під відео.
Топ коментарі
+17 Деніс Войцеховський
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+9 Red_Sky_On
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+8 Юрій Вінгорськи
показати весь коментар18.11.2023 12:21
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марафон головне!!!
все головне крім оборони
орк хрен полізе в воду чи в болото
бо у орка воно є
єму дав президент *****
а нашим збирають по копійці і всього не вистачає!!!
а як що цей дрон на балансі то за нього комбат ще й відрахує 10крат.
але я з дочкою від 2014 року потратив на ато оос та й тепер близько 20к баксів
і у мене ВСІ батьки моїх онучок реальні УБД,
маене та моїч онучок боронять четверо.
і цю підарастичну владу я не обирав чоч і погодився з волею народу.
а цей їбливий народ не хоче виправляти свою помилку.
от в чому проблема.
зе їх наібав, а вони мовчать
мене він не наібав бо я йому не вірив ще тоді.
пишаюся Вами і вашими вчинками 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Принаймні нам такі байки розповідають.