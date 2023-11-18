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Новини Відео Війна
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Наші захисники врятували український дрон, який ледь не потонув. ВIДЕО

У мережі ширяться кадри порятунку українського "Мавіка", який ледь не втонув. Наші воїни знайшли дрон та відремонтували його.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

Наші захисники врятували український дрон, який ледь не потонув 01

"Ці зворушливі кадри свідчать про те, наскільки важливі дрони в сучасній війні і як дбайливо до зібраних на донати українців "пташок" ставляться українські військовослужбовці. Цей звільнений від дніпровського водного полону дрон отримає необхідну першу екстрену допомогу, висохне, почистить пір'їнки і обов'язково зробить свій внесок у нашу перемогу", - додали у дописі під відео.

Дивіться: Спецпризначенці СБУ уразили ворожі САУ, танки, БМП та БТР окупантів. ВIДЕО

Автор: 

ЗСУ (7544) дрони (4699)


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Топ коментарі
+17
Вони так і ставляться. Жодній копійці, що до їх кишені потрапила, не дадуть зникнути без особистої користі.
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18.11.2023 12:04
+9
Якби ще наші "можновладці" ставилися подібним чином до наших податків....
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18.11.2023 12:01
+8
а зе, *****!!!
марафон головне!!!
все головне крім оборони
орк хрен полізе в воду чи в болото
бо у орка воно є
єму дав президент *****
а нашим збирають по копійці і всього не вистачає!!!
а як що цей дрон на балансі то за нього комбат ще й відрахує 10крат.
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18.11.2023 12:21
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Якби ще наші "можновладці" ставилися подібним чином до наших податків....
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18.11.2023 12:01 Відповісти
Вони так і ставляться. Жодній копійці, що до їх кишені потрапила, не дадуть зникнути без особистої користі.
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18.11.2023 12:04 Відповісти
хоть бы водолаз не простудился.
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18.11.2023 12:02 Відповісти
а зе, *****!!!
марафон головне!!!
все головне крім оборони
орк хрен полізе в воду чи в болото
бо у орка воно є
єму дав президент *****
а нашим збирають по копійці і всього не вистачає!!!
а як що цей дрон на балансі то за нього комбат ще й відрахує 10крат.
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18.11.2023 12:21 Відповісти
Ви тут подивіться, більшість проти усіх, бо у них війна на дивані. Винні усі,але тільки не самі. Маніпуляція, фейки,відверта брехня, а людям хоч би що. Моя хата скраю
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18.11.2023 12:46 Відповісти
я теж на диваня бо 57 і дві операції на хребті
але я з дочкою від 2014 року потратив на ато оос та й тепер близько 20к баксів
і у мене ВСІ батьки моїх онучок реальні УБД,
маене та моїч онучок боронять четверо.
і цю підарастичну владу я не обирав чоч і погодився з волею народу.
а цей їбливий народ не хоче виправляти свою помилку.
от в чому проблема.
зе їх наібав, а вони мовчать
мене він не наібав бо я йому не вірив ще тоді.
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18.11.2023 14:13 Відповісти
Читаю наразі редактора,його звернення до міністра оборони України за блокування на протидронові програми. Що діється? Невже замовлення ЗСУ не має значення і авторитету, тільки через скарги і суспільний резонанс
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18.11.2023 12:36 Відповісти
Дорогі Воїни , Ви найкращі та наша опора і надія ,
пишаюся Вами і вашими вчинками 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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18.11.2023 12:43 Відповісти
Навіщо такі подвиги? Держава ж вже витратила на дрони цього року 40 мільярдів повновісних гривень. Там все небо має бути вкрите тими дронами.
Принаймні нам такі байки розповідають.
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18.11.2023 12:55 Відповісти
 
 