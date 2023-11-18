Наши защитники спасли едва не утонувший украинский дрон. ВИДЕО

В сети распространяются кадры спасения едва не утонувшего украинского "Мавика". Наши воины нашли дрон и отремонтировали его.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

"Эти трогательные кадры свидетельствуют о том, насколько важны дроны в современной войне и как бережно к собранным на донаты украинцев "птицам" относятся украинские военнослужащие. Этот освобожденный от днепровского водного плена дрон получит необходимую первую экстренную помощь, высохнет, почистит перышки и обязательно внесет свой вклад в нашу победу", - добавили в сообщении под видео.

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