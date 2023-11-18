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Новости Видео Война
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Наши защитники спасли едва не утонувший украинский дрон. ВИДЕО

В сети распространяются кадры спасения едва не утонувшего украинского "Мавика". Наши воины нашли дрон и отремонтировали его.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

Наши защитники спасли едва не утонувший украинский дрон 01

"Эти трогательные кадры свидетельствуют о том, насколько важны дроны в современной войне и как бережно к собранным на донаты украинцев "птицам" относятся украинские военнослужащие. Этот освобожденный от днепровского водного плена дрон получит необходимую первую экстренную помощь, высохнет, почистит перышки и обязательно внесет свой вклад в нашу победу", - добавили в сообщении под видео.

Смотрите также: Спецназовцы СБУ поразили вражеские САУ, танки, БМП и БТР оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

ВСУ (6587) дроны (3917)


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Топ комментарии
+17
Вони так і ставляться. Жодній копійці, що до їх кишені потрапила, не дадуть зникнути без особистої користі.
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18.11.2023 12:04
+9
Якби ще наші "можновладці" ставилися подібним чином до наших податків....
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18.11.2023 12:01
+8
а зе, *****!!!
марафон головне!!!
все головне крім оборони
орк хрен полізе в воду чи в болото
бо у орка воно є
єму дав президент *****
а нашим збирають по копійці і всього не вистачає!!!
а як що цей дрон на балансі то за нього комбат ще й відрахує 10крат.
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18.11.2023 12:21
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Якби ще наші "можновладці" ставилися подібним чином до наших податків....
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18.11.2023 12:01 Ответить
Вони так і ставляться. Жодній копійці, що до їх кишені потрапила, не дадуть зникнути без особистої користі.
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18.11.2023 12:04 Ответить
хоть бы водолаз не простудился.
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18.11.2023 12:02 Ответить
а зе, *****!!!
марафон головне!!!
все головне крім оборони
орк хрен полізе в воду чи в болото
бо у орка воно є
єму дав президент *****
а нашим збирають по копійці і всього не вистачає!!!
а як що цей дрон на балансі то за нього комбат ще й відрахує 10крат.
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18.11.2023 12:21 Ответить
Ви тут подивіться, більшість проти усіх, бо у них війна на дивані. Винні усі,але тільки не самі. Маніпуляція, фейки,відверта брехня, а людям хоч би що. Моя хата скраю
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18.11.2023 12:46 Ответить
я теж на диваня бо 57 і дві операції на хребті
але я з дочкою від 2014 року потратив на ато оос та й тепер близько 20к баксів
і у мене ВСІ батьки моїх онучок реальні УБД,
маене та моїч онучок боронять четверо.
і цю підарастичну владу я не обирав чоч і погодився з волею народу.
а цей їбливий народ не хоче виправляти свою помилку.
от в чому проблема.
зе їх наібав, а вони мовчать
мене він не наібав бо я йому не вірив ще тоді.
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18.11.2023 14:13 Ответить
Читаю наразі редактора,його звернення до міністра оборони України за блокування на протидронові програми. Що діється? Невже замовлення ЗСУ не має значення і авторитету, тільки через скарги і суспільний резонанс
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18.11.2023 12:36 Ответить
Дорогі Воїни , Ви найкращі та наша опора і надія ,
пишаюся Вами і вашими вчинками 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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18.11.2023 12:43 Ответить
Навіщо такі подвиги? Держава ж вже витратила на дрони цього року 40 мільярдів повновісних гривень. Там все небо має бути вкрите тими дронами.
Принаймні нам такі байки розповідають.
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18.11.2023 12:55 Ответить
 
 