Наши защитники спасли едва не утонувший украинский дрон. ВИДЕО
В сети распространяются кадры спасения едва не утонувшего украинского "Мавика". Наши воины нашли дрон и отремонтировали его.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.
"Эти трогательные кадры свидетельствуют о том, насколько важны дроны в современной войне и как бережно к собранным на донаты украинцев "птицам" относятся украинские военнослужащие. Этот освобожденный от днепровского водного плена дрон получит необходимую первую экстренную помощь, высохнет, почистит перышки и обязательно внесет свой вклад в нашу победу", - добавили в сообщении под видео.
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+17 Деніс Войцеховський
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марафон головне!!!
все головне крім оборони
орк хрен полізе в воду чи в болото
бо у орка воно є
єму дав президент *****
а нашим збирають по копійці і всього не вистачає!!!
а як що цей дрон на балансі то за нього комбат ще й відрахує 10крат.
але я з дочкою від 2014 року потратив на ато оос та й тепер близько 20к баксів
і у мене ВСІ батьки моїх онучок реальні УБД,
маене та моїч онучок боронять четверо.
і цю підарастичну владу я не обирав чоч і погодився з волею народу.
а цей їбливий народ не хоче виправляти свою помилку.
от в чому проблема.
зе їх наібав, а вони мовчать
мене він не наібав бо я йому не вірив ще тоді.
пишаюся Вами і вашими вчинками 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Принаймні нам такі байки розповідають.