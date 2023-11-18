Оккупанты трижды за день атаковали Никополь дронами-камикадзе
Российские оккупанты в течение дня трижды атаковали Никополь дронами-камикадзе и из тяжелой артиллерии били по Марганецкой громаде на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"С утра враг трижды атаковал Никополь дронами-камикадзе. А по Марганецкой громаде два раза целил из тяжелой артиллерии.
Повреждено админздание. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что сейчас в Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.
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Огусто
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Eight Wonder
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Sergey Rafalovych
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pc igrock #513261
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