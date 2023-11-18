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Оккупанты трижды за день атаковали Никополь дронами-камикадзе

днепропетровщина,никополь

Российские оккупанты в течение дня трижды атаковали Никополь дронами-камикадзе и из тяжелой артиллерии били по Марганецкой громаде на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"С утра враг трижды атаковал Никополь дронами-камикадзе. А по Марганецкой громаде два раза целил из тяжелой артиллерии.

Повреждено админздание. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что сейчас в Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.

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Автор: 

обстрел (27057) Никополь (1014) Днепропетровская область (3933)


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Тааак, арта закінчується, тепер дрони пішли. Наступний етап С-300, Іскандери?
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18.11.2023 18:54 Ответить
Там хватает этого дерьма, к большому сожалению, еще и пухляш с кнр подгоняет этому биомусору много старого оружия.
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18.11.2023 19:02 Ответить
а де наші дрони чому ми не запускаємо рої на кацапські міста
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18.11.2023 19:21 Ответить
начебто бояться через ЗАЕС відповідати, ще й зарплату персоналу платять з бюджета
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18.11.2023 19:26 Ответить
 
 