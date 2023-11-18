Окупанти тричі за день атакували Нікополь дронами-камікадзе
Російські окупанти упродовж дня тричі атакували Нікополь дронами-камікадзе і з важкої артилерії били по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Від ранку ворог тричі атакував Нікополь дронами-камікадзе. А по Марганецькій громаді два рази цілив з важкої артилерії.
Пошкоджена адмінбудівля. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що нині на Дніпропетровщині триває повітряна тривога.
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Огусто
показати весь коментар18.11.2023 18:54 Відповісти Мені подобається 0
Eight Wonder
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Sergey Rafalovych
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pc igrock #513261
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