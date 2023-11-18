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Окупанти тричі за день атакували Нікополь дронами-камікадзе

дніпропетровщина,нікополь

Російські окупанти упродовж дня тричі атакували Нікополь дронами-камікадзе і з важкої артилерії били по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Від ранку ворог тричі атакував Нікополь дронами-камікадзе. А по Марганецькій громаді два рази цілив з важкої артилерії.

Пошкоджена адмінбудівля. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що нині на Дніпропетровщині триває повітряна тривога.

Також читайте: Рашисти обстріляли Марганецьку громаду Дніпропетровщини, Нікополь атаковано дроном-камікадзе

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обстріл (28378) Нікополь (1182) Дніпропетровська область (3704)


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Тааак, арта закінчується, тепер дрони пішли. Наступний етап С-300, Іскандери?
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18.11.2023 18:54 Відповісти
Там хватает этого дерьма, к большому сожалению, еще и пухляш с кнр подгоняет этому биомусору много старого оружия.
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18.11.2023 19:02 Відповісти
а де наші дрони чому ми не запускаємо рої на кацапські міста
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18.11.2023 19:21 Відповісти
начебто бояться через ЗАЕС відповідати, ще й зарплату персоналу платять з бюджета
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18.11.2023 19:26 Відповісти
 
 