Окупанти тричі за день атакували Нікополь дронами-камікадзе

Російські окупанти упродовж дня тричі атакували Нікополь дронами-камікадзе і з важкої артилерії били по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Від ранку ворог тричі атакував Нікополь дронами-камікадзе. А по Марганецькій громаді два рази цілив з важкої артилерії.



Пошкоджена адмінбудівля. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих", - йдеться в повідомленні.



Також повідомляється, що нині на Дніпропетровщині триває повітряна тривога.

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