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Новости Война
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Центр стратегических коммуникаций опроверг распространенный пропагандистом Соловьевым фейк о якобы взятии в плен беременной военнослужащей ВСУ

фейк,беременная

Видео с якобы беременной военнослужащей ВСУ, которую якобы взяли в плен россияне – фейковое.

Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ложь: украинцы отправляют на передовую беременных женщин – доказательством этого служит видео, на котором россияне берут в плен беременную женщину-военнослужащую ВСУ. Такой ролик показал топ-пропагандист кремля соловьев.

Правда: видео, которое тиражируют россияне – подделка. На такие доказательства фальсификации указали журналисты проекта "Без лжи":

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• форма женщины в кадре – чистая, не затертая. При этом пропагандисты утверждают, что военнослужащая – с передовой. Кроме этого, отсутствует снаряжение – разгрузки, ремень с обвесами, наколенники, в плитоноске нет плит. Нет у нее и оружия;

• лица пленной не видно. На видео она сидит спиной или боком к военным, что, с точки зрения безопасности тех, кто берет в плен, – неправильно. Ибо таким образом они не видят, что может быть спрятано у женщины спереди – например, граната;

• местность не похожа на ту, где ведутся интенсивные боевые действия. Не слышно звуков взрывов, выстрелов;

• женщина на видео как-будто специально сидит и ждет, пока ее возьмут в плен. 

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И самое главное: беременность – основание для увольнения со службы. Беременная военнослужащая ВСУ попросту не могла оказаться на передовой", - говорится в сообщении.

Центр стратегических коммуникаций опроверг распространенный пропагандистом Соловьевым фейк о якобы взятии в плен беременной военнослужащей ВСУ 01

Автор: 

пропаганда (3673) фейк (678) ВСУ (6577)


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Топ комментарии
+14
а хто виконував роль вагітної у ролику? знов Бєзруков?
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18.11.2023 21:45
+7
В роли беременной мамашка из Славянска( та что про распятого мальчика)?
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18.11.2023 21:47
+4
Та не може бути !!!!!! Русня бреше???!!!! Ну все, мое життя вже ніколи не буде таким як раніше...
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18.11.2023 21:47
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а хто виконував роль вагітної у ролику? знов Бєзруков?
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18.11.2023 21:45 Ответить
Нет, это был кизяк Бабай, после чего ему сделали кесарево, причём насовсем.
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18.11.2023 21:56 Ответить
Та не може бути !!!!!! Русня бреше???!!!! Ну все, мое життя вже ніколи не буде таким як раніше...
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18.11.2023 21:47 Ответить
В роли беременной мамашка из Славянска( та что про распятого мальчика)?
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18.11.2023 21:47 Ответить
Восємь лєт правєла будучі бєрємєннай в украінскай тюрьмє.
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18.11.2023 21:56 Ответить
Неля штепа
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18.11.2023 22:29 Ответить
А еще, она почему то в синих кроссовках.
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18.11.2023 21:49 Ответить
Це давня кацапська традиція - сині тапки як зброя українських ДРГ...

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19.11.2023 07:19 Ответить
Там ще з'явилися байки, що до них перелетів на Су-27 український пілот.
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18.11.2023 21:49 Ответить
Якийсь вагітний удмурт
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18.11.2023 21:50 Ответить
Да то діарея солов'я, переодягнулося у жіноче вбрання, хоче показати на якому місяці вагітності! Мабуть скоро піде у декретну відпустку...
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18.11.2023 22:00 Ответить
Россиянам точно нужен дедушка Фрейд
То у них МАЛЬЧИКИ В ТРУСИКАХ - распятые
То женщины военнослужащие - НЕПРЕМЕННО БЕРЕМЕННЫЕ
Все вечно крутится вокруг гениталий
Или детских - как в 2014
Или женских - как сегодня
Стесняюсь спросить
Они там в будущем с животными что- то замутят?
Или уже займутся некрофилией?
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18.11.2023 22:35 Ответить
Кацапи , ваша відверта і підла брехня про Украіну ,

нікого не цікавить , бо ви маніпулятори і неземні потвори , здохніть 😠
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18.11.2023 22:41 Ответить
Цей центр він у Соловйова працює на півставки? Якби не спростовували то ніхто б і уваги не звернув на черговий висєр припадошного...
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18.11.2023 22:59 Ответить
Перепрошую.."соловйов".
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18.11.2023 23:06 Ответить
в кацапоублюдків зовсім немає стримуючих контурів у психіці
встромити їм ніж у шоколадне око та провернути разів 5
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18.11.2023 23:36 Ответить
Тупий кацапський фейк. Не те, що навіть лице не показали. В такому випадку вже б було відео допиту на камеру, назване прізвище, де служила, і т.д. Все в кацапів через дупу скрепну.
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19.11.2023 00:43 Ответить
Вірити цьому скотиняке, - значить не поважати себе.
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19.11.2023 07:35 Ответить
 
 