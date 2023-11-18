Центр стратегических коммуникаций опроверг распространенный пропагандистом Соловьевым фейк о якобы взятии в плен беременной военнослужащей ВСУ

Видео с якобы беременной военнослужащей ВСУ, которую якобы взяли в плен россияне – фейковое.

Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Ложь: украинцы отправляют на передовую беременных женщин – доказательством этого служит видео, на котором россияне берут в плен беременную женщину-военнослужащую ВСУ. Такой ролик показал топ-пропагандист кремля соловьев.

Правда: видео, которое тиражируют россияне – подделка. На такие доказательства фальсификации указали журналисты проекта "Без лжи":

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• форма женщины в кадре – чистая, не затертая. При этом пропагандисты утверждают, что военнослужащая – с передовой. Кроме этого, отсутствует снаряжение – разгрузки, ремень с обвесами, наколенники, в плитоноске нет плит. Нет у нее и оружия;

• лица пленной не видно. На видео она сидит спиной или боком к военным, что, с точки зрения безопасности тех, кто берет в плен, – неправильно. Ибо таким образом они не видят, что может быть спрятано у женщины спереди – например, граната;

• местность не похожа на ту, где ведутся интенсивные боевые действия. Не слышно звуков взрывов, выстрелов;

• женщина на видео как-будто специально сидит и ждет, пока ее возьмут в плен.

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И самое главное: беременность – основание для увольнения со службы. Беременная военнослужащая ВСУ попросту не могла оказаться на передовой", - говорится в сообщении.