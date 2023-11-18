Центр стратегічних комунікацій спростував розповсюджений пропагандистом Соловйовим фейк про нібито взяття в полон вагітної військової ЗСУ
Відео з нібито вагітною військовослужбовицею ЗСУ, яку нібито взяли в полон росіяни, – фейкове
Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Брехня: українці відправляють на передову вагітних жінок – доказом цього слугує відео, на якому росіяни беруть в полон вагітну жінку-військовослужбовця ЗСУ. Такий ролик показав топ-пропагандист кремля соловйов.
Правда: відео, яке тиражують росіяни, – підробка. На такі докази фальсифікації вказали журналісти проєкту "Без брехні":
• форма жінки у кадрі – чиста, не затерта. При цьому пропагандисти стверджують, що військовослужбовиця – з передової. Крім цього, відсутнє спорядження – розгрузки, ремінь із обвісами, наколінники, у плитоносці немає плит. Немає у неї і зброї;
• обличчя полоненої не видно. На відео вона сидить спиною або боком до військових, що з точки зору безпеки, тих, хто бере в полон – неправильно. Бо таким чином вони не бачать те, що може бути приховано у жінки спереду – наприклад, граната;
• місцевість не схожа на ту, де ведуться інтенсивні бойові дії. Не чути звуків вибухів, пострілів;
• жінка на відео ніби навмисно сидить і чекає, поки її візьмуть в полон.
І найголовніше: вагітність – підстава для звільнення зі служби. Вагітна військовослужбовиця ЗСУ просто не могла опинитися на передовій", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То у них МАЛЬЧИКИ В ТРУСИКАХ - распятые
То женщины военнослужащие - НЕПРЕМЕННО БЕРЕМЕННЫЕ
Все вечно крутится вокруг гениталий
Или детских - как в 2014
Или женских - как сегодня
Стесняюсь спросить
Они там в будущем с животными что- то замутят?
Или уже займутся некрофилией?
нікого не цікавить , бо ви маніпулятори і неземні потвори , здохніть 😠
встромити їм ніж у шоколадне око та провернути разів 5