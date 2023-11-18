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Новини Війна
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Центр стратегічних комунікацій спростував розповсюджений пропагандистом Соловйовим фейк про нібито взяття в полон вагітної військової ЗСУ

фейк,вагітна

Відео з нібито вагітною військовослужбовицею ЗСУ, яку нібито взяли в полон росіяни, – фейкове

Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Брехня: українці відправляють на передову вагітних жінок – доказом цього слугує відео, на якому росіяни беруть в полон вагітну жінку-військовослужбовця ЗСУ. Такий ролик показав топ-пропагандист кремля соловйов.

Правда: відео, яке тиражують росіяни, – підробка. На такі докази фальсифікації вказали журналісти проєкту "Без брехні":

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• форма жінки у кадрі – чиста, не затерта. При цьому пропагандисти стверджують, що військовослужбовиця – з передової. Крім цього, відсутнє спорядження – розгрузки, ремінь із обвісами, наколінники, у плитоносці немає плит. Немає у неї і зброї;

• обличчя полоненої не видно. На відео вона сидить спиною або боком до військових, що з точки зору безпеки, тих, хто бере в полон – неправильно. Бо таким чином вони не бачать те, що може бути приховано у жінки спереду – наприклад, граната;

• місцевість не схожа на ту, де ведуться інтенсивні бойові дії. Не чути звуків вибухів, пострілів;

• жінка на відео ніби навмисно сидить і чекає, поки її візьмуть в полон.

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І найголовніше: вагітність – підстава для звільнення зі служби. Вагітна військовослужбовиця ЗСУ просто не могла опинитися на передовій", - йдеться у повідомленні.

Центр стратегічних комунікацій спростував розповсюджений пропагандистом Соловйовим фейк про нібито взяття в полон вагітної військової ЗСУ 01

Автор: 

пропаганда (2799) фейк (743) ЗСУ (7531)


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Топ коментарі
+14
а хто виконував роль вагітної у ролику? знов Бєзруков?
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18.11.2023 21:45
+7
В роли беременной мамашка из Славянска( та что про распятого мальчика)?
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18.11.2023 21:47
+4
Та не може бути !!!!!! Русня бреше???!!!! Ну все, мое життя вже ніколи не буде таким як раніше...
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18.11.2023 21:47
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а хто виконував роль вагітної у ролику? знов Бєзруков?
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18.11.2023 21:45 Відповісти
Нет, это был кизяк Бабай, после чего ему сделали кесарево, причём насовсем.
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18.11.2023 21:56 Відповісти
Та не може бути !!!!!! Русня бреше???!!!! Ну все, мое життя вже ніколи не буде таким як раніше...
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18.11.2023 21:47 Відповісти
В роли беременной мамашка из Славянска( та что про распятого мальчика)?
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18.11.2023 21:47 Відповісти
Восємь лєт правєла будучі бєрємєннай в украінскай тюрьмє.
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18.11.2023 21:56 Відповісти
Неля штепа
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18.11.2023 22:29 Відповісти
А еще, она почему то в синих кроссовках.
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18.11.2023 21:49 Відповісти
Це давня кацапська традиція - сині тапки як зброя українських ДРГ...

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19.11.2023 07:19 Відповісти
Там ще з'явилися байки, що до них перелетів на Су-27 український пілот.
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18.11.2023 21:49 Відповісти
Якийсь вагітний удмурт
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18.11.2023 21:50 Відповісти
Да то діарея солов'я, переодягнулося у жіноче вбрання, хоче показати на якому місяці вагітності! Мабуть скоро піде у декретну відпустку...
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18.11.2023 22:00 Відповісти
Россиянам точно нужен дедушка Фрейд
То у них МАЛЬЧИКИ В ТРУСИКАХ - распятые
То женщины военнослужащие - НЕПРЕМЕННО БЕРЕМЕННЫЕ
Все вечно крутится вокруг гениталий
Или детских - как в 2014
Или женских - как сегодня
Стесняюсь спросить
Они там в будущем с животными что- то замутят?
Или уже займутся некрофилией?
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18.11.2023 22:35 Відповісти
Кацапи , ваша відверта і підла брехня про Украіну ,

нікого не цікавить , бо ви маніпулятори і неземні потвори , здохніть 😠
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18.11.2023 22:41 Відповісти
Цей центр він у Соловйова працює на півставки? Якби не спростовували то ніхто б і уваги не звернув на черговий висєр припадошного...
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18.11.2023 22:59 Відповісти
Перепрошую.."соловйов".
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18.11.2023 23:06 Відповісти
в кацапоублюдків зовсім немає стримуючих контурів у психіці
встромити їм ніж у шоколадне око та провернути разів 5
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18.11.2023 23:36 Відповісти
Тупий кацапський фейк. Не те, що навіть лице не показали. В такому випадку вже б було відео допиту на камеру, назване прізвище, де служила, і т.д. Все в кацапів через дупу скрепну.
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19.11.2023 00:43 Відповісти
Вірити цьому скотиняке, - значить не поважати себе.
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19.11.2023 07:35 Відповісти
 
 