Центр стратегічних комунікацій спростував розповсюджений пропагандистом Соловйовим фейк про нібито взяття в полон вагітної військової ЗСУ

Відео з нібито вагітною військовослужбовицею ЗСУ, яку нібито взяли в полон росіяни, – фейкове

Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Брехня: українці відправляють на передову вагітних жінок – доказом цього слугує відео, на якому росіяни беруть в полон вагітну жінку-військовослужбовця ЗСУ. Такий ролик показав топ-пропагандист кремля соловйов.

Правда: відео, яке тиражують росіяни, – підробка. На такі докази фальсифікації вказали журналісти проєкту "Без брехні":

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіяни ширять фейкове "відеозвернення" Залужного із закликами до перевороту. ВIДЕО

• форма жінки у кадрі – чиста, не затерта. При цьому пропагандисти стверджують, що військовослужбовиця – з передової. Крім цього, відсутнє спорядження – розгрузки, ремінь із обвісами, наколінники, у плитоносці немає плит. Немає у неї і зброї;

• обличчя полоненої не видно. На відео вона сидить спиною або боком до військових, що з точки зору безпеки, тих, хто бере в полон – неправильно. Бо таким чином вони не бачать те, що може бути приховано у жінки спереду – наприклад, граната;

• місцевість не схожа на ту, де ведуться інтенсивні бойові дії. Не чути звуків вибухів, пострілів;

• жінка на відео ніби навмисно сидить і чекає, поки її візьмуть в полон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Створено сайт, на якому розібрали та спростували міфи роспропаганди про "Азов"

І найголовніше: вагітність – підстава для звільнення зі служби. Вагітна військовослужбовиця ЗСУ просто не могла опинитися на передовій", - йдеться у повідомленні.