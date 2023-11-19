Россия может вернуть на вооружение самолет М-55, - британская разведка

РФ планирует вернуть самолеты М-55 для усиления ограниченных возможностей российской системы разведки, наблюдения, захвата целей и рекогносцировки над территорией Украины.

Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.

"Россияне ранее использовали самолет М-55 в качестве исследовательской платформы для изучения земли. Однако недавно было зафиксировано, что он перевозит военную разведывательную капсулу, разработанную для использования на российских истребителях", - говорится в отчете.

По мнению британских разведчиков, критическим недостатком российской стратегии закупок есть ее неспособность создать адекватный потенциал разведки, наблюдения и выявления целей.

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"Это критически важно для своевременного и точного преследования целей воздушными, морскими и наземными силами.

Есть реалистичная возможность того, что М-55 вернется на передовую службу, чтобы усилить ограниченные возможности россии ISTAR над Украиной. Работа на большой высоте позволяет датчикам работать на значительном расстоянии", - подчеркнули в минобороны Британии.

При этом разведка предполагает, что М-55 будет выполнять миссии относительно безопасного воздушного пространства России.