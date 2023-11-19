Россия может вернуть на вооружение самолет М-55, - британская разведка
РФ планирует вернуть самолеты М-55 для усиления ограниченных возможностей российской системы разведки, наблюдения, захвата целей и рекогносцировки над территорией Украины.
Об этом говорится в отчете британской разведки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства обороны Великобритании.
"Россияне ранее использовали самолет М-55 в качестве исследовательской платформы для изучения земли. Однако недавно было зафиксировано, что он перевозит военную разведывательную капсулу, разработанную для использования на российских истребителях", - говорится в отчете.
По мнению британских разведчиков, критическим недостатком российской стратегии закупок есть ее неспособность создать адекватный потенциал разведки, наблюдения и выявления целей.
"Это критически важно для своевременного и точного преследования целей воздушными, морскими и наземными силами.
Есть реалистичная возможность того, что М-55 вернется на передовую службу, чтобы усилить ограниченные возможности россии ISTAR над Украиной. Работа на большой высоте позволяет датчикам работать на значительном расстоянии", - подчеркнули в минобороны Британии.
При этом разведка предполагает, что М-55 будет выполнять миссии относительно безопасного воздушного пространства России.
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Вот только жаль, что там люди говно...
РД-36-51А стал первым в мире газотурбинным двигателем, предназначенным для осуществления длительного сверхзвукового полёта без использования форсажной камеры.
Всего выпущено около 50 двигателей!
РД-36-51А - для пассажирского самолёта Ту-144Д. РД-36-51В - высотный для самолёта http://aviaros.narod.ru/m-17.htm М-17 . Отличался нерегулируемым соплом и подачей кислорода в камеру сгорания. Технические харктеристики
Габариты, мм:
длина
диаметр 5976
1486 Масса, кг 3900 Расход воздуха через компрессор, кг/с - Степень повышения давления в компрессоре - Температура газа перед турбиной, К 1160 Взлётная тяга, кгс 20000 Частота вращения ротора, об/мин. - Ресурс. - (одному Богу известно)!
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