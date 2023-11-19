Росія може повернути на озброєння літак М-55, - британська розвідка

РФ планує повернути літаки М-55 для посилення обмежених можливостей російської системи розвідки, спостереження, захоплення цілей та рекогносцировки над територією України.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

"Росіяни раніше використовували літак М-55 як дослідницьку платформу для вивчення землі. Однак нещодавно була зафіксовано, що він перевозить військову розвідувальну капсулу, розроблену для використання на російських винищувачах", - йдеться у звіті.

На думку британських розвідників, критичним недоліком російської стратегії закупівель є її нездатність створити адекватний потенціал розвідки, спостереження та виявлення цілей.

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"Це критично важливо для своєчасного та точного переслідування цілей повітряними, морськими та наземними силами.

Існує реалістична можливість того, що М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежені можливості Росії ISTAR над Україною. Робота на великій висоті дозволяє датчикам працювати на значній відстані", - наголосили у міноборони Британії.

При цьому розвідка припускає, що М-55 виконуватиме місії з відносно безпечного повітряного простору Росії.