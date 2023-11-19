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Новини
18 022 49

Росія може повернути на озброєння літак М-55, - британська розвідка

літак,м-55

РФ планує повернути літаки М-55  для посилення обмежених можливостей російської системи розвідки, спостереження, захоплення цілей та рекогносцировки над територією України.

Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

"Росіяни раніше використовували літак М-55 як дослідницьку платформу для вивчення землі. Однак нещодавно була зафіксовано, що він перевозить військову розвідувальну капсулу, розроблену для використання на російських винищувачах", - йдеться у звіті.

На думку британських розвідників, критичним недоліком російської стратегії закупівель є її нездатність створити адекватний потенціал розвідки, спостереження та виявлення цілей.

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"Це критично важливо для своєчасного та точного переслідування цілей повітряними, морськими та наземними силами.
Існує реалістична можливість того, що М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежені можливості Росії ISTAR над Україною. Робота на великій висоті дозволяє датчикам працювати на значній відстані", - наголосили у міноборони Британії.

При цьому розвідка припускає, що М-55 виконуватиме місії з відносно безпечного повітряного простору Росії.

Автор: 

Велика Британія (5571) літак (2900) зовнішня розвідка (465)


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Топ коментарі
+13
Кацапам вже нічого не допоможе , бо Україна їм не по зубах 😠
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19.11.2023 12:45
+12
А еще у рашистов в эксплуатации всего один путлер в холодильнике и пять его двойников.
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19.11.2023 13:35
+7
Московитам не хватает глаз. Это хорошо. Считалось, что у них безлимит снарядов, безлимит бронетехники и ракет. В действительности все заканчивается. Рано или поздно и с мясом проблемы начнутся.
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19.11.2023 13:29
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завалити раму то було найкраще досягнення для винищувача у ВВ2
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19.11.2023 12:40 Відповісти
Кацапам вже нічого не допоможе , бо Україна їм не по зубах 😠
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19.11.2023 12:45 Відповісти
Чимсь схожий на Focke-Wulf Fw 189 Uhu

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19.11.2023 12:47 Відповісти
Тю, а чем бы кацапы были не похожи на гитлеровских нацистов... Я уже молчу о том , шо плагиат нет, да и схож с оригиналом.
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19.11.2023 13:09 Відповісти
Хм... Ну в Википедии написано, что он у них всего один. И характеристики у него не фонтан.
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19.11.2023 12:49 Відповісти
один в эксплуатации. построено всего 5.
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19.11.2023 12:54 Відповісти
Ну в эксплуатации же всего 1.
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19.11.2023 12:58 Відповісти
А еще у рашистов в эксплуатации всего один путлер в холодильнике и пять его двойников.
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19.11.2023 13:35 Відповісти
Ахах.... Ну да)
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19.11.2023 13:39 Відповісти
І понад сто мільйонів таких самих ****** населення.
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19.11.2023 14:12 Відповісти
Эх ты, Россия, страна ты моя
Нефти до жопы, угля до х*я
Лес до небес да и дичи полно.
Вот только жаль, что там люди говно...
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19.11.2023 18:56 Відповісти
А що ви хотіли, якщо "русский", за правилами їхньої ж говірки, є прикметник, що відповідає на запитання "чий?". Тобто, "русский" - це раб за визначенням. З усіма відповідними наслідками.
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19.11.2023 19:01 Відповісти
"Русский" это калька с мардовского рускань, слово в чейном падеже, означает принадлежность к чему либо: к руске - то есть к мардве, руске самоназвание мардвы, переводится как род, племя, народ. Вчым матчасц. ПС. Русский значит "из мардвы".
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20.11.2023 00:59 Відповісти
Вивчайте правила рідної говірки.
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20.11.2023 07:02 Відповісти
Які чини.
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21.11.2023 15:31 Відповісти
Морфологію, великий знавче, морфологію
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21.11.2023 21:09 Відповісти
Вжэ вивчыв: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE) Морфологія - розділ граматики, що вивчає форму та будову слова. И чё.
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23.11.2023 21:41 Відповісти
Прутнянаплече. Здаєтьсятакприйнятовідповідати на *********.
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24.11.2023 06:57 Відповісти
Вуйкорасте сасай памаленьку. Так зрозуміло.
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01.12.2023 09:40 Відповісти
Віддзеркалавідійди
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01.12.2023 17:48 Відповісти
Ти чьо на двох аккаунтах сидиш шакшота камунаглістова.
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01.12.2023 21:37 Відповісти
Чмокнипрутняхуйлівськийнедоумок.
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01.12.2023 23:39 Відповісти
Урюкогамасекавыйкамунаглистсасайфакмалчееатопадависся. ПС. І вчи мастосрану мову шакшота.
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02.12.2023 09:49 Відповісти
О1 З ************, як і завжди полізло про дупу і про факи. Які ж ви однакові, коли не розумієте того, що вам пишуть. Таневідповівтипротечичмокнешпрутня.
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02.12.2023 10:23 Відповісти
Сасайфакамовчєєсасаидкритинудегенеративне.
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02.12.2023 21:33 Відповісти
Таневідповівтипротечичмокнешпрутня. То так, чи ні?
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02.12.2023 22:08 Відповісти
Кажутобімовчеесасайфаквуйкорастеатопадависся.
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05.12.2023 09:53 Відповісти
Тиневідповівпротечичмокнешпрутня. То так, чи ні?
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05.12.2023 19:06 Відповісти
Ось він з підвісним радаром розвідки.
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19.11.2023 12:54 Відповісти
Ну так это и есть Focke-Wulf краденый у немцев еще тыщу лет как. )))
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19.11.2023 13:07 Відповісти
Після підриву А 50 в Білорусі козломорді хвастались, що в них такого добра завалісь. Відать, оскудєла (без развєдкі) без тебя Земля, раз витягнули релікта з музею.
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19.11.2023 12:54 Відповісти
Побудовано п'ять одиниць, експлуатується - одна.
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19.11.2023 13:01 Відповісти
наши могли бы использовать для тех же целей привязные аэростаты по схеме тандем и триплет.
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19.11.2023 13:09 Відповісти
Кацапы этот М-55 из Т-55 напильником доработали, как в старом анекдоте.
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19.11.2023 13:13 Відповісти
Московитам не хватает глаз. Это хорошо. Считалось, что у них безлимит снарядов, безлимит бронетехники и ракет. В действительности все заканчивается. Рано или поздно и с мясом проблемы начнутся.
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19.11.2023 13:29 Відповісти
Уже. Кацапи, як свідчить історія, починають помічати власні втрати лише тоді коли безповоротні втрати перевищують 300 000 а вулиці наповнюються військовими інвалідами. Процес уже вийшов на "стартовий рівень" постановки "революційного питання" "кто віноват?".
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19.11.2023 16:05 Відповісти
Нужна С-300ПМУ2 с ракетами 48Н6Е2
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19.11.2023 13:30 Відповісти
Нема у нас таких і ніколи не було.
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19.11.2023 15:51 Відповісти
Я и не говорю что они есть, я говорю что они нужны для того чтобы достать этот пепелац
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19.11.2023 17:40 Відповісти
Построено 5. В эксплуатации всего адын штука.
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19.11.2023 13:51 Відповісти
У всех кацапских самолетов очень большие проблемы с двигателями и авианикой (это было всегда, у украинских предприятий с этим было получше), на этом хламе 30-летней давности стоит почти тот же движок, что стоял на Ту-144, после печальных катастроф (проблемы с двигателями) его сняли с эксплуатации в аэрофлоте! Это летающий гроб, не знаю как с него будет прыгать летчик (скорее всего никак)!
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19.11.2023 16:17 Відповісти
Разработка турбореактивного бесфорсажного двигателя РД-36-51 для сверхзвукового пассажирского самолёта http://aviaros.narod.ru/tu-144.htm Ту-144Д в ОКБ-36 П.А.Колесова (с 1966 - Рыбинское КБ машиностроения) началась в 1964 году. Стендовые испытания проводились в 1973-1975 годах. Серийное производство организовано на Рыбинском машиностроительном заводе.

РД-36-51А стал первым в мире газотурбинным двигателем, предназначенным для осуществления длительного сверхзвукового полёта без использования форсажной камеры.

Всего выпущено около 50 двигателей!

РД-36-51А - для пассажирского самолёта Ту-144Д. РД-36-51В - высотный для самолёта http://aviaros.narod.ru/m-17.htm М-17 . Отличался нерегулируемым соплом и подачей кислорода в камеру сгорания. Технические харктеристики

Габариты, мм:
длина
диаметр 5976
1486 Масса, кг 3900 Расход воздуха через компрессор, кг/с - Степень повышения давления в компрессоре - Температура газа перед турбиной, К 1160 Взлётная тяга, кгс 20000 Частота вращения ротора, об/мин. - Ресурс. - (одному Богу известно)!
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19.11.2023 16:21 Відповісти
Почему тогда кацевские компании, если верить гуглу, выпускали до короны по 80+ вертолетов и 15+ самолетов без учета военных и малой авиации? Если у вас с этим по лучше, дайте пожалуйста статистку, сколько аппаратов выпустили компании в Украине например с 2015 по 2019 года.
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19.11.2023 17:14 Відповісти
А причем здесь количество? Во вторую мировую совок выпускал десятки тысяч самолетов в год, но треть и до фронта не долетала. Конструкторская школа в СССР была неплохой, модели самолетов обладали хорошими аэродинамическими качествами, а вот двигатели в совке всегда были ахилесовой пятой, как правило дешовые копии западных аналогов, но без соблюдения правил и технологий изготовления (особенно материалов) с ужасным качеством сборки (а бы как, лишь дать большое количество-план, за невыполнение которого были серьезные наказания)!
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19.11.2023 18:19 Відповісти
Британська розвідка як капітан Америка.
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19.11.2023 16:17 Відповісти
Британська розвідка діє, як капітан Очевидність.
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19.11.2023 16:37 Відповісти
На великій висоті легше збити так, щоб ніто не зрозумів що це було.
Лебеді у кисневих масках летіли собі у вирій, аж тут назустріч М-55 ...
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19.11.2023 18:02 Відповісти
 
 