Росія може повернути на озброєння літак М-55, - британська розвідка
РФ планує повернути літаки М-55 для посилення обмежених можливостей російської системи розвідки, спостереження, захоплення цілей та рекогносцировки над територією України.
Про це йдеться у звіті британської розвідки, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Міністерства оборони Великої Британії.
"Росіяни раніше використовували літак М-55 як дослідницьку платформу для вивчення землі. Однак нещодавно була зафіксовано, що він перевозить військову розвідувальну капсулу, розроблену для використання на російських винищувачах", - йдеться у звіті.
На думку британських розвідників, критичним недоліком російської стратегії закупівель є її нездатність створити адекватний потенціал розвідки, спостереження та виявлення цілей.
"Це критично важливо для своєчасного та точного переслідування цілей повітряними, морськими та наземними силами.
Існує реалістична можливість того, що М-55 повернеться на передову службу, щоб посилити обмежені можливості Росії ISTAR над Україною. Робота на великій висоті дозволяє датчикам працювати на значній відстані", - наголосили у міноборони Британії.
При цьому розвідка припускає, що М-55 виконуватиме місії з відносно безпечного повітряного простору Росії.
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Вот только жаль, что там люди говно...
РД-36-51А стал первым в мире газотурбинным двигателем, предназначенным для осуществления длительного сверхзвукового полёта без использования форсажной камеры.
Всего выпущено около 50 двигателей!
РД-36-51А - для пассажирского самолёта Ту-144Д. РД-36-51В - высотный для самолёта http://aviaros.narod.ru/m-17.htm М-17 . Отличался нерегулируемым соплом и подачей кислорода в камеру сгорания. Технические харктеристики
Габариты, мм:
длина
диаметр 5976
1486 Масса, кг 3900 Расход воздуха через компрессор, кг/с - Степень повышения давления в компрессоре - Температура газа перед турбиной, К 1160 Взлётная тяга, кгс 20000 Частота вращения ротора, об/мин. - Ресурс. - (одному Богу известно)!
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