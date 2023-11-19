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В Совете Безопасности ООН призвали защищать верующих УПЦ МП

оон,радбез

С февраля 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало в Украине 10 случаев физического насилия и шесть случаев угроз между верующими разных православных общин. Реакцию правоохранителей на это назвали "неадекватной".

Об этом говорится в сообщении на сайте ООН, информирует Цензор.НЕТ.

Помощница Генерального секретаря по правам человека УВКПЧ Илзе Брандс Кэрис во время заседания Совбеза ООН 17 ноября отметила рост напряженности между верующими Украинской православной церкви московского патриархата и Православной церкви Украины. По ее словам, в ряде случаев эта напряженность переросла в насилие

"Пока идет война и оккупация, мы призываем все стороны обеспечить всем людям в Украине полную свободу исповедования своей религии или убеждения в соответствии с международным законом о правах человека", - сказала Кэрис.

С 24 февраля 2022 года было задокументировано 10 случаев физического насилия и шесть случаев угрозы насилия из-за споров между верующими разных православных юрисдикций. В то же время Кэрис заявила, что "реакция украинских правоохранительных органов в этих случаях была неадекватной".

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"Они не смогли расследовать инциденты в достаточной степени и принять меры по защите членов УПЦ", - пояснила она.

Кэрис упомянула, что с февраля 2022 года из более 6600 уголовных дел, возбужденных за коллаборационизм и другие преступления, связанные войной, 68 касаются священнослужителей УПЦ. Она добавила, что по крайней мере по 26 делам с участием священников УВКПЧ выразило обеспокоенность справедливостью уголовного судопроизводства.

Автор: 

ООН (4165) УПЦ МП (1561) Совбез ООН (1106)


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Топ комментарии
+74
Іпануті в ООН занепокоїлися)
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19.11.2023 14:21
+61
Агентура рашистська при раді безпеки ООН пробудилася."словесним поносом" .ПІСЛЯ ВЛИВАННЯ ЧЕРГОВОЇ ПОРЦІЇ "живильної грошової маси від куйла"
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19.11.2023 14:24
+47
А ще вірян ХАМАСу тож!!! І прочіх талібо-ігіло-гітлерівців.
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19.11.2023 14:23
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ИДИТЕ ***** сб оон..................................................................
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19.11.2023 15:22 Ответить
А рада безпеки, чомусь не говоре про справжніх вірян, православних, яких знищують свинопси "мсс" маскофськой секти Сатани, з антихрістом куйло, та рогатєнькиім в рясі куйньдьой? Так виходить що в ООН сидять антисеміти та русофоби-нацисти? До речі, спочатку виясніть, яка релігія у свинопсів? А потім захищайте людей, от цих істот, невідомого походження!
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19.11.2023 15:28 Ответить
оон - це купка праздних халявщиків, які ніколи не робили ніякої роботи, ні аналітичної ні практичної
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19.11.2023 15:32 Ответить
Ну а хтось очікував іншого? Скільки зомбованих людей не можна втрачати
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19.11.2023 15:39 Ответить
Ця імпортентна організація яка не спроможня засудити рашиську агресію і геноцид проти українського народу ,стала на захист церкви колоборантів.Давно пора розпустити цю нікчемну організацію.
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19.11.2023 15:41 Ответить
(ОЙ)бнуті...
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19.11.2023 15:42 Ответить
Ну то які проблєми? Нехай ООН поповнює сили ванюшек, які до нас приперлися асвабаждать. Защіщять рускаязичних.
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19.11.2023 15:45 Ответить
Надмірна толерантність до добра не доведе:

https://www.dw.com/uk/u-nimeccini-obureni-vistupom-predstavnika-talibanu-v-meceti-kelna/a-67481824?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml У Німеччині обурені виступом таліба в мечеті Кельна

Як казав Конфуцій "мудра людина обмежує себе навіть у добрих справах".
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19.11.2023 15:47 Ответить
Йдіть в дупу,нікчемні покидьки.
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19.11.2023 16:00 Ответить
Під час жорстокої війни, в якій московська церква діє на боці агресора, це занепокоєння ООН нагадує, якби лікар був дуже занепокоєний прищиком на носі під час гострого апендициту.
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19.11.2023 16:07 Ответить
Рада безпеки ООН - ПНХ !!!
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19.11.2023 16:25 Ответить
А я бы пошёл дальше и выделил под масковский патриархат отдельную землю или даже город для их деятельности!
Ну, там, где-то в районе Бахмута, Авдеевки......
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19.11.2023 16:38 Ответить
Вони ще не досить глибоко занепокоєні.. тому нехай йдуть на йух підара гутереша..
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19.11.2023 16:52 Ответить
Ей, Радбез ООН! А що там з ПЦУ в Криму? Все норм, всі ваші закони, права і свободи дотримано? Чи за те, щоб про те говорити ніхто не забашляв і, значить, нічого і не було?
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19.11.2023 17:01 Ответить
оон-сборище террористов которым забашляла рашка!
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19.11.2023 17:05 Ответить
Чий секретар з того ООНу, такі і речення!!
20$ є 20$!!!
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19.11.2023 18:15 Ответить
Якщо ООН занепокоїлось сатаністами від терористів, томожуть забрати до себе і оберігати. Потрібно себе вести так, як Ізраїль, послати всіх нах і робити свою справу. А московська цекрква на совісті Президента Зеленського і його більшості Верховної Ради, вже б давно її заборонили, один раз отримали б занепокоєність чи стурбованість і забулися б за цих терористів в рясі.
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19.11.2023 18:28 Ответить
В ООН постійно занепокоені, мабуть діагноз і пора приймати ліки бо стан занепокоєності перейде в депресію
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19.11.2023 18:35 Ответить
Оху..но Обдаровані Недоумки
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19.11.2023 18:41 Ответить
хай далі лижуть сраку путіна та хамаса, на більше воно не годині, політика то не про них
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19.11.2023 19:20 Ответить
Собаки гавка, а караван йде... все далі і далі від московського сатанату.
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19.11.2023 19:36 Ответить
А раду безпеки ООН не турбує що серед них сидить агресор, який кожен день бомбить українські міста?

тому нехай мовчать про церкву агресора .
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19.11.2023 19:55 Ответить
ООН организовало СССР. А сейчас это офис путина под вывеской "ООН"
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19.11.2023 20:12 Ответить
Вірян захистимо. Попів нах за порєбрік!
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19.11.2023 20:18 Ответить
Ні ні.Попів особливо захистимо,х.йло ж москворотих захищає.
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19.11.2023 22:49 Ответить
так немає ж такої організації як УПЦ МП, є РПЦ. В ООН не можуть навіть сформолювати свою думку )
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19.11.2023 20:58 Ответить
Що спільного в ООН і адекватності?
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19.11.2023 21:03 Ответить
oon- kupleni kacapamy ****** !!! a pro viryan Ukrains'koi tserkvy u Krymu vony ne pam'yatayut' !!!! ****** !!!
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19.11.2023 21:33 Ответить
Саме адекватне рішення ООН. Свинособаки захищають москворотих,а ми захищаємо РПЦ і всім щастя.
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19.11.2023 22:47 Ответить
Там вірою не пахне, це ідолопоклонникам, а за ідолами стоять нечисті духи, як написано в Біблії. Чекісти підкупляють цю велику блудницю та використовують ієрархів в інформаційній війні
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20.11.2023 04:46 Ответить
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