В Совете Безопасности ООН призвали защищать верующих УПЦ МП

С февраля 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало в Украине 10 случаев физического насилия и шесть случаев угроз между верующими разных православных общин. Реакцию правоохранителей на это назвали "неадекватной".

Об этом говорится в сообщении на сайте ООН, информирует Цензор.НЕТ.

Помощница Генерального секретаря по правам человека УВКПЧ Илзе Брандс Кэрис во время заседания Совбеза ООН 17 ноября отметила рост напряженности между верующими Украинской православной церкви московского патриархата и Православной церкви Украины. По ее словам, в ряде случаев эта напряженность переросла в насилие

"Пока идет война и оккупация, мы призываем все стороны обеспечить всем людям в Украине полную свободу исповедования своей религии или убеждения в соответствии с международным законом о правах человека", - сказала Кэрис.

С 24 февраля 2022 года было задокументировано 10 случаев физического насилия и шесть случаев угрозы насилия из-за споров между верующими разных православных юрисдикций. В то же время Кэрис заявила, что "реакция украинских правоохранительных органов в этих случаях была неадекватной".

Также читайте: Совбез ООН не способен принять решение о российской агрессии и войне на Ближнем Востоке, необходимо реформирование, - глава Генассамблеи Фрэнсис

"Они не смогли расследовать инциденты в достаточной степени и принять меры по защите членов УПЦ", - пояснила она.

Кэрис упомянула, что с февраля 2022 года из более 6600 уголовных дел, возбужденных за коллаборационизм и другие преступления, связанные войной, 68 касаются священнослужителей УПЦ. Она добавила, что по крайней мере по 26 делам с участием священников УВКПЧ выразило обеспокоенность справедливостью уголовного судопроизводства.