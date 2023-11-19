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У Раді Безпеки ООН закликали захищати вірян УПЦ МП

оон,радбез

З лютого 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало  в Україні 10 випадків фізичного насильства та шість випадків погроз між вірянами різних православних громад. Реакцію правоохоронців на це назвали "неадекватною".

Про це йдеться у повідомленні на сайті ООН, інформує Цензор.НЕТ.

Помічниця Генерального секретаря з прав людини УВКПЛ Ілзе Брандс Керіс під час засідання Ради безпеки ООН 17 листопада відзначила зростання напруженості між вірянами Української православної церкви московського патріархату та Православної церкви України. За її словами, у низці випадків ця напруженість переросла у насилля

"Поки тривають війна та окупація, ми закликаємо всі сторони забезпечити всім людям в Україні повну свободу сповідувати та сповідувати свою релігію чи переконання відповідно до міжнародного права прав людини", - сказала Керіс.

З 24 лютого 2022 року було задокументовано 10 випадків фізичного насильства та шість випадків загрози насильства через суперечки між вірянами різних православних юрисдикцій. Водночас Керіс заявила, що "реакція українських правоохоронних органів у цих випадках була неадекватною".

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"Вони не змогли розслідувати інциденти достатньою мірою та вжити заходів для захисту членів УПЦ", - пояснила вона.

Керіс згадала, що з лютого 2022 року з понад 6600 кримінальних справ, порушених за колабораціонізм та інші злочини, пов’язані війною, 68 стосуються священнослужителів УПЦ. Вона додала, що принаймні у 26 справах за участю священників УВКПЛ висловило стурбованість щодо справедливості кримінального судочинства.

Автор: 

ООН (3345) УПЦ МП (1208) Радбез ООН (852)


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Топ коментарі
+74
Іпануті в ООН занепокоїлися)
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19.11.2023 14:21
+61
Агентура рашистська при раді безпеки ООН пробудилася."словесним поносом" .ПІСЛЯ ВЛИВАННЯ ЧЕРГОВОЇ ПОРЦІЇ "живильної грошової маси від куйла"
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19.11.2023 14:24
+47
А ще вірян ХАМАСу тож!!! І прочіх талібо-ігіло-гітлерівців.
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19.11.2023 14:23
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ИДИТЕ ***** сб оон..................................................................
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19.11.2023 15:22 Відповісти
А рада безпеки, чомусь не говоре про справжніх вірян, православних, яких знищують свинопси "мсс" маскофськой секти Сатани, з антихрістом куйло, та рогатєнькиім в рясі куйньдьой? Так виходить що в ООН сидять антисеміти та русофоби-нацисти? До речі, спочатку виясніть, яка релігія у свинопсів? А потім захищайте людей, от цих істот, невідомого походження!
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19.11.2023 15:28 Відповісти
оон - це купка праздних халявщиків, які ніколи не робили ніякої роботи, ні аналітичної ні практичної
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19.11.2023 15:32 Відповісти
Ну а хтось очікував іншого? Скільки зомбованих людей не можна втрачати
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19.11.2023 15:39 Відповісти
Ця імпортентна організація яка не спроможня засудити рашиську агресію і геноцид проти українського народу ,стала на захист церкви колоборантів.Давно пора розпустити цю нікчемну організацію.
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19.11.2023 15:41 Відповісти
(ОЙ)бнуті...
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19.11.2023 15:42 Відповісти
Ну то які проблєми? Нехай ООН поповнює сили ванюшек, які до нас приперлися асвабаждать. Защіщять рускаязичних.
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19.11.2023 15:45 Відповісти
Надмірна толерантність до добра не доведе:

https://www.dw.com/uk/u-nimeccini-obureni-vistupom-predstavnika-talibanu-v-meceti-kelna/a-67481824?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml У Німеччині обурені виступом таліба в мечеті Кельна

Як казав Конфуцій "мудра людина обмежує себе навіть у добрих справах".
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19.11.2023 15:47 Відповісти
Йдіть в дупу,нікчемні покидьки.
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19.11.2023 16:00 Відповісти
Під час жорстокої війни, в якій московська церква діє на боці агресора, це занепокоєння ООН нагадує, якби лікар був дуже занепокоєний прищиком на носі під час гострого апендициту.
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19.11.2023 16:07 Відповісти
Рада безпеки ООН - ПНХ !!!
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19.11.2023 16:25 Відповісти
А я бы пошёл дальше и выделил под масковский патриархат отдельную землю или даже город для их деятельности!
Ну, там, где-то в районе Бахмута, Авдеевки......
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19.11.2023 16:38 Відповісти
Вони ще не досить глибоко занепокоєні.. тому нехай йдуть на йух підара гутереша..
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19.11.2023 16:52 Відповісти
Ей, Радбез ООН! А що там з ПЦУ в Криму? Все норм, всі ваші закони, права і свободи дотримано? Чи за те, щоб про те говорити ніхто не забашляв і, значить, нічого і не було?
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19.11.2023 17:01 Відповісти
оон-сборище террористов которым забашляла рашка!
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19.11.2023 17:05 Відповісти
Чий секретар з того ООНу, такі і речення!!
20$ є 20$!!!
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19.11.2023 18:15 Відповісти
Якщо ООН занепокоїлось сатаністами від терористів, томожуть забрати до себе і оберігати. Потрібно себе вести так, як Ізраїль, послати всіх нах і робити свою справу. А московська цекрква на совісті Президента Зеленського і його більшості Верховної Ради, вже б давно її заборонили, один раз отримали б занепокоєність чи стурбованість і забулися б за цих терористів в рясі.
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19.11.2023 18:28 Відповісти
В ООН постійно занепокоені, мабуть діагноз і пора приймати ліки бо стан занепокоєності перейде в депресію
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19.11.2023 18:35 Відповісти
Оху..но Обдаровані Недоумки
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19.11.2023 18:41 Відповісти
хай далі лижуть сраку путіна та хамаса, на більше воно не годині, політика то не про них
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19.11.2023 19:20 Відповісти
Собаки гавка, а караван йде... все далі і далі від московського сатанату.
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19.11.2023 19:36 Відповісти
А раду безпеки ООН не турбує що серед них сидить агресор, який кожен день бомбить українські міста?

тому нехай мовчать про церкву агресора .
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19.11.2023 19:55 Відповісти
ООН организовало СССР. А сейчас это офис путина под вывеской "ООН"
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19.11.2023 20:12 Відповісти
Вірян захистимо. Попів нах за порєбрік!
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19.11.2023 20:18 Відповісти
Ні ні.Попів особливо захистимо,х.йло ж москворотих захищає.
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19.11.2023 22:49 Відповісти
так немає ж такої організації як УПЦ МП, є РПЦ. В ООН не можуть навіть сформолювати свою думку )
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19.11.2023 20:58 Відповісти
Що спільного в ООН і адекватності?
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19.11.2023 21:03 Відповісти
oon- kupleni kacapamy ****** !!! a pro viryan Ukrains'koi tserkvy u Krymu vony ne pam'yatayut' !!!! ****** !!!
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19.11.2023 21:33 Відповісти
Саме адекватне рішення ООН. Свинособаки захищають москворотих,а ми захищаємо РПЦ і всім щастя.
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19.11.2023 22:47 Відповісти
Там вірою не пахне, це ідолопоклонникам, а за ідолами стоять нечисті духи, як написано в Біблії. Чекісти підкупляють цю велику блудницю та використовують ієрархів в інформаційній війні
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20.11.2023 04:46 Відповісти
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