У Раді Безпеки ООН закликали захищати вірян УПЦ МП

З лютого 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало в Україні 10 випадків фізичного насильства та шість випадків погроз між вірянами різних православних громад. Реакцію правоохоронців на це назвали "неадекватною".

Про це йдеться у повідомленні на сайті ООН, інформує Цензор.НЕТ.

Помічниця Генерального секретаря з прав людини УВКПЛ Ілзе Брандс Керіс під час засідання Ради безпеки ООН 17 листопада відзначила зростання напруженості між вірянами Української православної церкви московського патріархату та Православної церкви України. За її словами, у низці випадків ця напруженість переросла у насилля

"Поки тривають війна та окупація, ми закликаємо всі сторони забезпечити всім людям в Україні повну свободу сповідувати та сповідувати свою релігію чи переконання відповідно до міжнародного права прав людини", - сказала Керіс.

З 24 лютого 2022 року було задокументовано 10 випадків фізичного насильства та шість випадків загрози насильства через суперечки між вірянами різних православних юрисдикцій. Водночас Керіс заявила, що "реакція українських правоохоронних органів у цих випадках була неадекватною".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радбез ООН нездатен ухвалити рішення щодо російської агресії та війни на Близькому Сході, необхідне реформування, - голова Генасамблеї Френсіс

"Вони не змогли розслідувати інциденти достатньою мірою та вжити заходів для захисту членів УПЦ", - пояснила вона.

Керіс згадала, що з лютого 2022 року з понад 6600 кримінальних справ, порушених за колабораціонізм та інші злочини, пов’язані війною, 68 стосуються священнослужителів УПЦ. Вона додала, що принаймні у 26 справах за участю священників УВКПЛ висловило стурбованість щодо справедливості кримінального судочинства.