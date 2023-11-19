С начала года Украина получила $35 млрд финансовой поддержки, а потребности до конца года составляют $45 млрд, - глава НБУ Пышный

Украина рассчитывает, что получит необходимую финансовую поддержку. С начала года Киев получил $35 миллиардов, в то время как потребности до конца года составляют $45 миллиардов.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью международному изданию The Banker, сообщает Цензор.НЕТ.

"Конечно, мы следим за ситуацией в странах-донорах и естественно то, что мы обеспокоены. С начала года Украина получила более 35 млрд долларов финансовой поддержки. Наши потребности до конца года составляют 45 млрд долларов. Мы рассчитываем, что все эти средства придут в Украину и все необходимые решения будут найдены", – отметили он.

Пышный также выразил уверенность, что 300 млрд долларов замороженных западными странами активов российского центробанка пойдут на восстановление Украины.

"Дебаты о правовых основаниях для передачи российских активов Украине продолжаются, но в последнее время активизировалась дискуссия о переводе в Украину доходов, полученных от остающихся в обращении российских активов. Над этим упорно работают украинские дипломаты и юристы", – сообщил он.

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