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Новини Фінансова допомога Україні
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Від початку року Україна отримала $35 млрд фінансової підтримки, а потреби до кінця року становлять $45 млрд, - голова НБУ Пишний

пишний

Україна розраховує, що отримає необхідну їй фінансову підтримку. Від початку року Київ отримав $35 мільярдів, тоді як потреби до кінця року становлять $45 мільярдів.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю міжнародному виданню The Banker, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Звичайно, ми стежимо за ситуацією в країнах-донорах і природним є те, що ми стурбовані. З початку року Україна отримала понад 35 млрд доларів фінансової підтримки. Наші потреби до кінця року становлять 45 млрд доларів. Ми розраховуємо, що всі ці кошти прийдуть в Україну і всі необхідні рішення будуть знайдені", – зазначиві він.

Пишний також висловив упевненість, що 300 млрд доларів заморожених західними країнами активів російського центробанку підуть на відновлення України.

"Дебати про правові підстави для передавання російських активів Україні тривають, але останнім часом активізувалася дискусія про переведення в Україну доходів, отриманих від російських активів, які залишаються в обігу. Над цим наполегливо працюють українські дипломати та юристи", – повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія збільшить фінансову допомогу українцям, - глава МЗС Кемерон

гроші (965) Пишний Андрій (152) допомога і підтримка (1159)


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Топ коментарі
+23
тобто 35 на 10 місяців якось вистачило, а на останні два місяці треба ще 10?... хтось на мальдіви зібрався відпочити від справ праведних?...
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19.11.2023 16:22
+15
Пишні забаганки!
Ніде не злипнеться?
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19.11.2023 16:23
+13
Запитує він у прокурорів і суддів з зарплатами по 100-200 тис. на місяць
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19.11.2023 16:28
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тобто 35 на 10 місяців якось вистачило, а на останні два місяці треба ще 10?... хтось на мальдіви зібрався відпочити від справ праведних?...
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19.11.2023 16:22 Відповісти
Логичный вопрос)
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19.11.2023 16:26 Відповісти
А Ви подивіться Єрмака на FOX NEWS Правий був його соратник ПРи владі Бандюковича- ТАКИМ ДЕНЕГ НИКТО НЕ ДАСТ!
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19.11.2023 16:49 Відповісти
Послухав дідусь Байден ГОЛОВНОГО. ВЛАДНОГО БАРИГУ УКРАЇНИ - та й вийшов сам лобіювати допомогу Україні перед своїм істеблішмєнтом та суспільством . Та такими словами, що навіть найзапекліші вражини України поперхнуться . Навіть на Банковій про Майдан з обсеру згадають!
https://www.youtube.com/watch?v=1txCZWlySTA&lc=UgwgcSQTjtj7uXdUNg14AaABAg
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19.11.2023 16:57 Відповісти
У країні мафіозного олігарха від правосуддя сховало під своєю КРИШЄЙ відомство , котре зобовʼязане служити безпеці країни . А суд ледве-ледве спромігся найкрутіше розграбування у світовій банківській історії цим мафіозі назвати незаконним - ЦЕ НА КІНЕЦЬ ДРУГОГО РОКУ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ тих, хто спирався на людей олігархів пятиколонників в Україні - ФІРТАША, КОЛОМОЙСЬКОГО й ГОЛОВНО банкуючого на війну з видачі України Кремлю з часів заснування Партії Регіонів -АХМЄТОВА . Й зараз він менеджує цей процес в уряді вірного раба ПР Єрмака .Все пішло по другому колу здачі України . Таким премога України не потрібна АБСОЛЮТНО
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19.11.2023 17:09 Відповісти
Пишні забаганки!
Ніде не злипнеться?
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19.11.2023 16:23 Відповісти
Ти у напівголодних пенсіонеров запитуєш?
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19.11.2023 16:27 Відповісти
Збираєшся пенсів черговими обіцянками забезпечувати ?
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19.11.2023 16:28 Відповісти
Це хворе створіння. Такой себе аналог Игорька Л.
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19.11.2023 16:32 Відповісти
ти статтю не читав, невіглас? Ім вже надали 35 млрд. зелених на рік.
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19.11.2023 16:46 Відповісти
Запитує він у прокурорів і суддів з зарплатами по 100-200 тис. на місяць
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19.11.2023 16:28 Відповісти
Брешеш, https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41080 законопроєкт № 8312 , обмежив зарплатню до 67 тис.
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19.11.2023 16:43 Відповісти
))))) "законоПРОЄКТ" !!!!!
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19.11.2023 16:57 Відповісти
закон прийнято. За-262 Проти-2 Рішення прийняте
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19.11.2023 17:10 Відповісти
Это лапша. Это не о зарплатах.
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19.11.2023 18:15 Відповісти


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо удосконалення правового регулювання питань,
пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану»
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Новим етапом повномасштабної агресивної війни, яку держава-агресор
Російська Федерація розв'язала і продовжує вести проти України та
Українського народу, є знищення об'єктів критичної інфраструктури,
спрямоване на порушення життєво важливих функцій та/або послуг, втрату
спроможності держави задовольнити критичні потреби суспільства.
Наслідком цього може стати завдання значної шкоди здоров'ю та добробуту
населення України, дестабілізація системи державного управління та
унеможливлення виконання державою своїх функцій.
Такі методи ведення війни державою-агресором суперечать
положенням IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та
додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня
1907 року, а також нормам міжнародного гуманітарного права та вимагають
від України невідкладних заходів щодо забезпечення безпеки і стійкості
критичної інфраструктури, а також запровадження та здійснення заходів
правового режиму воєнного стану.
Одним із важливих правових заходів в умовах режиму воєнного стану,
який служитиме швидкій ліквідації надзвичайної ситуації у сфері критичної
інфраструктури, може стати примусове відчуження майна, а також примусове
вилучення майна у держави, визнаної Верховною Радою України державою-
агресором та/або майна її резидентів.
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із
здійсненням заходів правового режиму воєнного стану" (далі - законопроект)
розроблено з метою удосконалення правового регулювання окремих аспектів
примусового відчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану.
2. Цілі та завдання законопроекту
Головним завданням законопроекту є удосконалення правового
регулювання окремих аспектів здійснення примусового відчуження майна в
умовах правового режиму воєнного стану.
3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону
Законопроект передбачає удосконалення правого регулювання
окремих аспектів здійснення заходів примусового відчуження майна під час
дії правового режиму воєнного стану, зокрема щодо здійснення оцінки такого
майна, складання актів примусового відчуження, надання документів про
оцінку майна, яке підлягає примусовому відчуженню, власникам такого майна
або уповноваженим ними представникам, а також надає Міністерству оборони
України як центральному органу управління Збройними Силами України
повноваження на управління вилученим майно, а саме: корпоративними
правами (частками, акціями).
4.Стан нормативно-правової бази
В відповідній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-
правові акти:
- Конституція України;
- Цивільний кодекс України;
- Закон України «Про оборону України»;
- Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
- Закон України «Про правовий режим воєнного стану»;
- Закон України «Про управління об'єктами державної власності»;
- Закон України «Про правовий режим майна у Збройних Силах
України»;
- Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення
майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».
5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту
У разі прийняття законопроекту реалізація його положень не вплине на
показники Державного бюджету України.
6. Очікувані правові та соціальн наслідки прийняття
законопроекту
Прийняття законопроекту дозволить забезпечити удосконалення
правового регулювання окремих аспектів здійснення заходів примусового
відчуження майна та управління ним під час дії правового режиму воєнного
стану, що надасть додаткові можливості для ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації на об'єктах критичної інфраструктури.
Народні депутати України
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19.11.2023 18:14 Відповісти
як би не утримання всього керівного апарату України
та хоч якийсь контроль цін на послуги в держтендерах,
цих грошей вистачилоб до літа 2024
а так їх не вистачає навіть до кінця 2023
і глибоко похххх.й зеленим що війна і що гроші чужу
бо люба зарплати держслужбовця це соціалка,
і суддівська в 320к
і наглчдових рад в 450к
і в депутатів 220к
як що місячну зарплату цих трох гандонів, поділити на 3к добавки пенсіонерам
то ****, допомогу отримають 330 пристарілих людей!!!!
а тих що вище не 3 не 300 і не 3000
іх ***** тридцять тисяч а може й більше!!!!
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19.11.2023 18:24 Відповісти
різдво, новий рік, онукам нове барахло дарувати треба, та й собі за кордоном на коралових пляжах попраздникувати.
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19.11.2023 16:25 Відповісти
Данина..
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19.11.2023 16:26 Відповісти
Від початку року Україна отримала $35 млрд фінансової підтримки, а потреби до кінця року становлять $45 млрд,

Можна зрозуміти, що ще 45 треба.

Пишний також висловив упевненість, що 300 млрд доларів заморожених західними країнами активів російського центробанку підуть на відновлення України.

"Дебати про правові підстави для передавання російських активів Україні тривають, але останнім часом активізувалася дискусія про переведення в Україну доходів, отриманих від російських активів

Знову ця мантра про купу грошей - доходи від 300 млрд, це не самі 300 млрд.
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19.11.2023 16:27 Відповісти
а статистика про те скільки зеленоморді вкрали є?
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19.11.2023 16:37 Відповісти
Ти щось знаєш про те, хто і що вкрав? То не мовчи повідомляй факти, а не кидай тут лайно на вентилятор.
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19.11.2023 16:58 Відповісти
татарову повідомляти ? чи прокурору з дбришницей, в яких весілля було багатше чим у англійського принца ?
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19.11.2023 19:24 Відповісти
Пишний не називає причин цього обіцяного Заходом недофінансування України. Хоча вона на поверхні - це провал української дипломатії у виконанні охвістя ЄрЗе. Наприклад, дермак на тижні побував в США, і що виїздив? Риторичне питання... бабла не буде, Конгрес не затверджує бюджет з врахуванням інтересів України...
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19.11.2023 16:39 Відповісти
А скільки бабла вивезли за згодою Пишного ? А..... а ?
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19.11.2023 16:42 Відповісти
...на фуйовлення! Ці кошти, мають ідти на потреби армії, і бажано, щоб а ні пишний а ні Зе- команда до них не наближалась!
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19.11.2023 16:42 Відповісти
Заголовки писати ... принаймні так , як оцей, ще треба вміти.
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19.11.2023 16:42 Відповісти
Міністерство оборони України. "Станом на 1 липня 2023 року обсяг простроченої дебіторської заборгованості становив 33 млрд 309 млн грн., з яких частка боргів українських підприємств склала 67,5%."
Це гроші, що МО кудись перерахувало і нічого не отримало.

Зі звіту рахункової палати України (про результати аудиту ефективності використання
коштів державного бюджету, передбачених Міністерству оборони
України для придбання речового майна та забезпечення харчування).
"Придбання найбільш вживаних продуктів харчування здійснювалося за цінами, які в
середньому на 30 відс. перевищували ринкові."

Треба менше красти - тоді і грошей хвататиме.
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19.11.2023 16:42 Відповісти
Не нажеруться ніяк.
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19.11.2023 16:49 Відповісти
Пишному треба оновити свій Роллс-Ройс,бо старий набрид вже.
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19.11.2023 16:49 Відповісти
А скільки вкрала ця влада ?
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19.11.2023 16:54 Відповісти
Пора начинать выковыривать тротуарную плитку, асфальт, отрыгнуть яйца по 17,00 грн., закрыть телемарафон, перестать финансировать ОПу !
Чтобы закрыть потребность - пошерстить военкомов, расчехлить Беню и Ко, пройтись по судьям, прокурорам и т.п.
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19.11.2023 16:55 Відповісти
Якраз отих десять бракує щоб ''чесно розкрасти''
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19.11.2023 16:56 Відповісти
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19.11.2023 17:09 Відповісти
Менше красти потрібно
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19.11.2023 18:04 Відповісти
Є величезний резерв - божевільні зарплати і пенсії суддям та система їх пільг. Наприклад розмір пенсій вартовим закону складає від 50 000 до 200 000 грн. Вони однак тільки масово беруть хабарі, а рішення виносять такі що суперечать закону і здоровому глузду, верховний суд взагалі ні по КПК ні по ЦПК , ні по КАСУ , не розглядає обставин справ. які розглядав навіть суд третього рейху. савейський і всі інші включаючи Европейський Суд з прав людини. Реформування судів призвело до різниці у 5 разів між зарплатами суддів в США по зрівнянню середньою зарплатою американця і суддів в Україні по відношенню до середньої зарплати українця в сторону збільшення прибутку саме українських судів. Цей насос з бюджету на користь неприкасаємих брахманів слід відключати. Там буде ще один військовий бюджет. До речі формальний привід до революції, звергнення і розстрілу чаушеску було саме одне із дебільних рішень румунського суду того періоду.
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19.11.2023 18:06 Відповісти
Всього-навсього потрібно менше красти "зеленоригівській" команді і народу України і Армії України допомоги вистачить.
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19.11.2023 18:13 Відповісти
пнх.
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19.11.2023 18:31 Відповісти
Що, неможна тицяти на кнопку принтера?
Хіба, попередник не від того наклав в штанці від масштабів і спромігся скористатись залишком розуму для звільнення?
Хлопці слово дефолт, борги нікуди не зникали.
Це вам не обмінників валюти лишити табличок.
Друкуйте і далі пам'ятні монетки, бо вам вже треба з укрпоштою на конвертах зупинятися.
Націоналізатори- приватизртори)))
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19.11.2023 23:42 Відповісти
 
 