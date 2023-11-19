Від початку року Україна отримала $35 млрд фінансової підтримки, а потреби до кінця року становлять $45 млрд, - голова НБУ Пишний
Україна розраховує, що отримає необхідну їй фінансову підтримку. Від початку року Київ отримав $35 мільярдів, тоді як потреби до кінця року становлять $45 мільярдів.
Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю міжнародному виданню The Banker, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Звичайно, ми стежимо за ситуацією в країнах-донорах і природним є те, що ми стурбовані. З початку року Україна отримала понад 35 млрд доларів фінансової підтримки. Наші потреби до кінця року становлять 45 млрд доларів. Ми розраховуємо, що всі ці кошти прийдуть в Україну і всі необхідні рішення будуть знайдені", – зазначиві він.
Пишний також висловив упевненість, що 300 млрд доларів заморожених західними країнами активів російського центробанку підуть на відновлення України.
"Дебати про правові підстави для передавання російських активів Україні тривають, але останнім часом активізувалася дискусія про переведення в Україну доходів, отриманих від російських активів, які залишаються в обігу. Над цим наполегливо працюють українські дипломати та юристи", – повідомив він.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України щодо удосконалення правового регулювання питань,
пов'язаних із здійсненням заходів правового режиму воєнного стану»
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Новим етапом повномасштабної агресивної війни, яку держава-агресор
Російська Федерація розв'язала і продовжує вести проти України та
Українського народу, є знищення об'єктів критичної інфраструктури,
спрямоване на порушення життєво важливих функцій та/або послуг, втрату
спроможності держави задовольнити критичні потреби суспільства.
Наслідком цього може стати завдання значної шкоди здоров'ю та добробуту
населення України, дестабілізація системи державного управління та
унеможливлення виконання державою своїх функцій.
Такі методи ведення війни державою-агресором суперечать
положенням IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на суходолі та
додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 18 жовтня
1907 року, а також нормам міжнародного гуманітарного права та вимагають
від України невідкладних заходів щодо забезпечення безпеки і стійкості
критичної інфраструктури, а також запровадження та здійснення заходів
правового режиму воєнного стану.
Одним із важливих правових заходів в умовах режиму воєнного стану,
який служитиме швидкій ліквідації надзвичайної ситуації у сфері критичної
інфраструктури, може стати примусове відчуження майна, а також примусове
вилучення майна у держави, визнаної Верховною Радою України державою-
агресором та/або майна її резидентів.
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів щодо удосконалення правового регулювання питань, пов'язаних із
здійсненням заходів правового режиму воєнного стану" (далі - законопроект)
розроблено з метою удосконалення правового регулювання окремих аспектів
примусового відчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану.
2. Цілі та завдання законопроекту
Головним завданням законопроекту є удосконалення правового
регулювання окремих аспектів здійснення примусового відчуження майна в
умовах правового режиму воєнного стану.
3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону
Законопроект передбачає удосконалення правого регулювання
окремих аспектів здійснення заходів примусового відчуження майна під час
дії правового режиму воєнного стану, зокрема щодо здійснення оцінки такого
майна, складання актів примусового відчуження, надання документів про
оцінку майна, яке підлягає примусовому відчуженню, власникам такого майна
або уповноваженим ними представникам, а також надає Міністерству оборони
України як центральному органу управління Збройними Силами України
повноваження на управління вилученим майно, а саме: корпоративними
правами (частками, акціями).
4.Стан нормативно-правової бази
В відповідній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-
правові акти:
- Конституція України;
- Цивільний кодекс України;
- Закон України «Про оборону України»;
- Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
- Закон України «Про правовий режим воєнного стану»;
- Закон України «Про управління об'єктами державної власності»;
- Закон України «Про правовий режим майна у Збройних Силах
України»;
- Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення
майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».
5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту
У разі прийняття законопроекту реалізація його положень не вплине на
показники Державного бюджету України.
6. Очікувані правові та соціальн наслідки прийняття
законопроекту
Прийняття законопроекту дозволить забезпечити удосконалення
правового регулювання окремих аспектів здійснення заходів примусового
відчуження майна та управління ним під час дії правового режиму воєнного
стану, що надасть додаткові можливості для ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації на об'єктах критичної інфраструктури.
Народні депутати України
та хоч якийсь контроль цін на послуги в держтендерах,
цих грошей вистачилоб до літа 2024
а так їх не вистачає навіть до кінця 2023
і глибоко похххх.й зеленим що війна і що гроші чужу
бо люба зарплати держслужбовця це соціалка,
і суддівська в 320к
і наглчдових рад в 450к
і в депутатів 220к
як що місячну зарплату цих трох гандонів, поділити на 3к добавки пенсіонерам
то ****, допомогу отримають 330 пристарілих людей!!!!
а тих що вище не 3 не 300 і не 3000
іх ***** тридцять тисяч а може й більше!!!!
Можна зрозуміти, що ще 45 треба.
Пишний також висловив упевненість, що 300 млрд доларів заморожених західними країнами активів російського центробанку підуть на відновлення України.
"Дебати про правові підстави для передавання російських активів Україні тривають, але останнім часом активізувалася дискусія про переведення в Україну доходів, отриманих від російських активів
Знову ця мантра про купу грошей - доходи від 300 млрд, це не самі 300 млрд.
Це гроші, що МО кудись перерахувало і нічого не отримало.
Зі звіту рахункової палати України (про результати аудиту ефективності використання
коштів державного бюджету, передбачених Міністерству оборони
України для придбання речового майна та забезпечення харчування).
"Придбання найбільш вживаних продуктів харчування здійснювалося за цінами, які в
середньому на 30 відс. перевищували ринкові."
Треба менше красти - тоді і грошей хвататиме.
Чтобы закрыть потребность - пошерстить военкомов, расчехлить Беню и Ко, пройтись по судьям, прокурорам и т.п.
Хіба, попередник не від того наклав в штанці від масштабів і спромігся скористатись залишком розуму для звільнення?
Хлопці слово дефолт, борги нікуди не зникали.
Це вам не обмінників валюти лишити табличок.
Друкуйте і далі пам'ятні монетки, бо вам вже треба з укрпоштою на конвертах зупинятися.
Націоналізатори- приватизртори)))