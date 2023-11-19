Від початку року Україна отримала $35 млрд фінансової підтримки, а потреби до кінця року становлять $45 млрд, - голова НБУ Пишний

Україна розраховує, що отримає необхідну їй фінансову підтримку. Від початку року Київ отримав $35 мільярдів, тоді як потреби до кінця року становлять $45 мільярдів.

Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю міжнародному виданню The Banker, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Звичайно, ми стежимо за ситуацією в країнах-донорах і природним є те, що ми стурбовані. З початку року Україна отримала понад 35 млрд доларів фінансової підтримки. Наші потреби до кінця року становлять 45 млрд доларів. Ми розраховуємо, що всі ці кошти прийдуть в Україну і всі необхідні рішення будуть знайдені", – зазначиві він.

Пишний також висловив упевненість, що 300 млрд доларів заморожених західними країнами активів російського центробанку підуть на відновлення України.

"Дебати про правові підстави для передавання російських активів Україні тривають, але останнім часом активізувалася дискусія про переведення в Україну доходів, отриманих від російських активів, які залишаються в обігу. Над цим наполегливо працюють українські дипломати та юристи", – повідомив він.

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