Во время атаки россиян дрон повредил в Киеве Патриарший собор УГКЦ

В результате последней массированной атаки российских беспилотников по Киеву был поврежден Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте информации УГКЦ.

Во время атаки один из "шахедов" был сбит в Днепровском районе, недалеко от Патриаршего собора и резиденции Главы УГКЦ. Ударная волна повредила дверь и выбила окна в соборе. Большим разрушениям подверглась многоэтажка вблизи храма.

"В результате дроновой атаки на Киев было повреждено шесть окон в подвальном помещении Патриаршего собора. Взрывной волной выбило стеклопакеты. Была повреждена фурнитура на четырех дверях храма, из дверных замков все повырывало", - рассказал директор Строительной дирекции при Патриархе УГКЦ Василий Букатюк.

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Кроме храма, по его словам, пострадала и резиденция Главы Церкви – в Патриаршей резиденции и Патриаршей курии повреждена фурнитура трех дверей.

Кроме того, зафиксированы незначительные повреждения фасада Патриаршего собора. На его территории собрали много обломков беспилотника разного размера. "В обмен на подарки от святого Николая будем иметь оригинальные сувениры", - отмечает Блаженнийший Святослав.