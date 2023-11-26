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Во время атаки россиян дрон повредил в Киеве Патриарший собор УГКЦ

угкц,обстріл

В результате последней массированной атаки российских беспилотников по Киеву был поврежден Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Департаменте информации УГКЦ.

Во время атаки один из "шахедов" был сбит в Днепровском районе, недалеко от Патриаршего собора и резиденции Главы УГКЦ. Ударная волна повредила дверь и выбила окна в соборе. Большим разрушениям подверглась многоэтажка вблизи храма.

"В результате дроновой атаки на Киев было повреждено шесть окон в подвальном помещении Патриаршего собора. Взрывной волной выбило стеклопакеты. Была повреждена фурнитура на четырех дверях храма, из дверных замков все повырывало", - рассказал директор Строительной дирекции при Патриархе УГКЦ Василий Букатюк.

Смотрите также: Последствия ночной атаки дронов на Киев. ВИДЕО

Кроме храма, по его словам, пострадала и резиденция Главы Церкви – в Патриаршей резиденции и Патриаршей курии повреждена фурнитура трех дверей.

Кроме того, зафиксированы незначительные повреждения фасада Патриаршего собора. На его территории собрали много обломков беспилотника разного размера. "В обмен на подарки от святого Николая будем иметь оригинальные сувениры", - отмечает Блаженнийший Святослав.

Автор: 

обстрел (26835) Собор (54) УГКЦ (243)


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Топ комментарии
+27
Напевне вам не відомо, що УГКЦ будують не лише храми, ате й притулки і їдальні для безхатченків і жертв домашнього насилля. І не лише у Києві, а й по всій Україні. А також реставрують власні храми, на які державп не виділяє кошти. Як вважаєте, проектами має займатися сам Св'ятослав?
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26.11.2023 23:01
+14
Можливо саме туди цей дрон і летів. Кацапи вважають УГКУ і зокрема Блаженнійшого Св'ятослава одним із стовпів українства. Декілька св'ященників КГКУ зі східних єпархій вже роки знаходяться у полоні і міняти їх кацапи не збираються. Багато св'ященників є капеланами у ЗСУ. З парафій на фронт регулярно відправляється різноманітна допомога. Як і в прифронтові населені пункти. Зокрема і по лінії "Карітас".
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26.11.2023 23:10
+12
земля від Київської громади, а на будівництво?
про пожертви чув?
ні, тільки за доширак живеш ?
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26.11.2023 23:40
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Напевне вам не відомо, що УГКЦ будують не лише храми, ате й притулки і їдальні для безхатченків і жертв домашнього насилля. І не лише у Києві, а й по всій Україні. А також реставрують власні храми, на які державп не виділяє кошти. Як вважаєте, проектами має займатися сам Св'ятослав?
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26.11.2023 23:01 Ответить
земля від Київської громади, а на будівництво?
про пожертви чув?
ні, тільки за доширак живеш ?
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26.11.2023 23:40 Ответить
гоша є гоша
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27.11.2023 04:40 Ответить
Гоша розуміється на церковних справах як безмозгла на нацбезпеці. Він не вартий дискусії
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27.11.2023 03:20 Ответить
Чому нахлібник, якщо це не державна посада? Ну будють вони собі храми, хай і будують, адже це не за бюджетні кошти...
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26.11.2023 23:02 Ответить
Німці офіційно податки сплачують на церкву. У нас добровільні внески.
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27.11.2023 01:13 Ответить
така сома як і в кацапських фсб попів-3.14дерасів !!! УГКЦ як і ПЦУ є роукраїнська Церква !!! Скажу більше у роки 2Світової Голова УГКЦ, граф А. Шептицькій Благословив українців Галичини на переховування євреїв, єврейських дітей віфд переслідування німців !!! Одночасно він Благословив українців на вступ до 1 української дивізії Січових Стрільців Галичина для боротьби з червоним комунізмом !!!
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26.11.2023 23:27 Ответить
ви можете висловити свою "думку" більш широко ???
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26.11.2023 23:33 Ответить
до чого тут Церква, зокрема УКГЦ та ПЦУ ??? може Україну просрали ті хто в 2019 році, надивившись по тупих олігархічних помойках, типу Г+Г, інтера-цвинтара, тупих 95-анальних, прокацапських серіальчиків, під гаслами "хуже не будеит", "хоть паржом", "надо проста перестать стрелять", "аб би не Порошенко" проголосував за цього 4-х разового ухилянта від служби в ЗСУ, сценічного піскограя та усю його зе-банду ???



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26.11.2023 23:45 Ответить
яка це Церква ******** ??? можливо ви путаєте українську Церкву з кацапською окупаційною фсб сектою у рясах ... ???
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26.11.2023 23:50 Ответить
а що була тоді на території окупованої, червоними комуно-нацистами, у 1932-33 рр., України якась Церква ??? ще царську, імперську рпц за більше як 10 років при владі червона більшовицька влада знищила до тла !!! УГКЦ діяла тоді на території Галичини і Волині (схід Польщі, тепер захід України) ... до речі українці Галичини, Волині тоді збирали зерно, інші продукти і пробували передовати їз через кордон, але червоні окупанти цю допомогу або не пускали, або відпазу на кордоні конфісковували - відповідно до голодних вона не попадала !!!
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27.11.2023 00:11 Ответить
нам треба було самим боротись а не недіятись. як завжди на когось і питання. а що ви зробили чи робите для Украіни поливаєте церкву брудом?
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27.11.2023 04:46 Ответить
Трясця, що каСапи вже вивчили мову ? Чи це наші підлабузники та перевертні піднімають голову ? Цього вуйка-каСапа треба знайти. Обов'язково. І ліквідувати.
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27.11.2023 00:01 Ответить
прошу пана, що я написав тут не так ??? прошу аргументувати, а не погрозувати - я воших погроз не боюся ...
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27.11.2023 00:15 Ответить
Оксана це москальський бот. Мову вивчив.
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27.11.2023 09:24 Ответить
Все просто. ******** навчили "свою" аніразу не пижжену нейромережу синхронного перекладу.
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27.11.2023 09:37 Ответить
расПутінський безбожник РПЦ-ГБ ?
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26.11.2023 23:42 Ответить
Не пофіг, раз коментуєте. 😊
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26.11.2023 23:03 Ответить
Трохи фігнею займаюсь, так, потриндеть. А ви б вчились, якщо є чим
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26.11.2023 23:12 Ответить
Спробуйте оком, а не очкОм, так зручніше.
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26.11.2023 23:48 Ответить
Ви мені лестите, Володарка міст! 😊 На жаль, я не адмін.
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27.11.2023 00:10 Ответить
Спробуй деревней.
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27.11.2023 09:26 Ответить
Унаслідок..резиденція..пздц просто.
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26.11.2023 22:59 Ответить
Можливо саме туди цей дрон і летів. Кацапи вважають УГКУ і зокрема Блаженнійшого Св'ятослава одним із стовпів українства. Декілька св'ященників КГКУ зі східних єпархій вже роки знаходяться у полоні і міняти їх кацапи не збираються. Багато св'ященників є капеланами у ЗСУ. З парафій на фронт регулярно відправляється різноманітна допомога. Як і в прифронтові населені пункти. Зокрема і по лінії "Карітас".
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26.11.2023 23:10 Ответить
Звісно, туди і летів
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26.11.2023 23:33 Ответить
в "гніздо уніатів-бєндеровцев"
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26.11.2023 23:44 Ответить
Трясця, що каСапи вже вивчили мову ? Чи це наші підлабузники та перевертні піднімають голову ? Цього даста-пилюгу треба знайти. Обов'язково. І ліквідувати.
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27.11.2023 00:03 Ответить
Нарахували. Що не так? А мені вона недоступна, бо податки справно платила))

І таких як я - більшість. Зараз ще комуналку піднімуть))
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26.11.2023 23:58 Ответить
Ви хвора? Податки до пенсії люди платять.
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27.11.2023 00:15 Ответить
Провокаторша. Тебе повісити треба разом з папірцем на субсидію. Які податки з пенсії платиш ? І скільки ? Вийди не Хрещатик, я тебе своїми руками удавлю, каСапка.
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27.11.2023 08:38 Ответить
Аби шо ляпнути, повішайся само. Якщо мізками не користуєшся. Люди платять податки й здійснюють відрахування в пенсфонд. Щоб потім пенсію отримувати. Може то для тебе новина. А, субсидію не отримую, не парься.
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27.11.2023 09:08 Ответить
Заклинило? На адвокатів є кошти, а на комуналку ні?))
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27.11.2023 00:00 Ответить
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27.11.2023 00:14 Ответить
Ви самокритичні))
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27.11.2023 00:34 Ответить
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27.11.2023 00:50 Ответить
Дебіл, ***... Афоризм твого співвітчизника. Ти вже й українську вивчив ? Церква - неприбуткова організація. Вона законом захищена від податків.
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27.11.2023 00:06 Ответить
Неприбуткова? да ти що
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27.11.2023 00:08 Ответить
А в америці прибуткова. І податки сплачуються більше ніж заводів
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27.11.2023 00:22 Ответить
Чому навала Шахедів (Герань) відбулась вчора вночі саме напередодні дня скорботи ? Просте співпадіння. В кремлі знали про негоду, яка йде на Україну. Треба було знищити всі об'єкти інфраструктури, що дають Києву тепло. І Київ потрапив би у лапи Холода. Не дурні там у кремлі. Знають, що роблять.
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26.11.2023 23:57 Ответить
І ці членограї знають, що роблять
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27.11.2023 00:05 Ответить
нічого святого в кацапах немає
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27.11.2023 00:13 Ответить
Дати б оцим місцевим попісювачам томосом по голові, може б мізки на місце стали.
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27.11.2023 00:19 Ответить
Що це у ***ботів получка скоро? Чи кінець місяця, а план не виконали?
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27.11.2023 01:16 Ответить
черти они и есть черти.
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27.11.2023 07:05 Ответить
Вылезли тут поработать прислужники ФСБ и РПЦ -Такая себе типа "Оксана" регистрация - 23.10 23, Фантомас и прочее прорашисткое кацапье , или просто фсбшные кроты.

И они, даже если будут писать на украинском, от них смердит гнилой рашистской мерзостью. Они по-другому не могут. И они даже не понимают, что это "видно насквозь.

Ни один нормальный украинец не будет радоваться повреждению одного из главных соборов Украины.
И главу УГКЦ Святослава украинцы уважают.
Ничего у вас "товарисчи" не выйдет. От вас разит фашистским русским миром.

Просьба к нормальным людям не входить с ними в дисскуссию. У них уже в их мозгах стоят дюбеля расейского шовинизма. Им стать людьми уже ничего не поможкт

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27.11.2023 07:57 Ответить
 
 