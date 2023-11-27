Во время пожара во Львове погиб мужчина и ребенок, - ГСЧС

Мужчина и ребенок погибли во время пожара в квартире многоэтажного дома во Львове.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС во Львовской области.

В сообщении отмечается: "Город Львов. На пожаре погиб мужчина 1987 года рождения и ребенок 2017 года рождения.

26 ноября в 14:57 спасатели получили сообщение о пожаре во Львове на ул. Петлюры. Пожар возник в квартире на 4 этаже девятиэтажного жилого дома.

К моменту прибытия пожарных к месту происшествия из окна квартиры выбивался густой черный дым.

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Во время проведения разведки задымленной квартиры пожарные обнаружили двух погибших мужчину 1987 года рождения и ребенка 2017 года рождения. Также, чрезвычайники из задымленных помещений спасательными устройствами спасли 6 человек и еще 20 человек вывели на свежий воздух.

В 15:47 пожарные локализовали пожар и в 15:48 ликвидировали.

К ликвидации пожара привлекалось 25 спасателей и 5 единиц спецтехники".

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