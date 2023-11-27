Під час пожежі у Львові загинув чоловік та дитина, - ДСНС
Чоловік та дитина загинули сьогодні під час пожежі у квартирі багатоповерхового будинку у Львові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.
У повідомленні зазначається: "Місто Львів. На пожежі загинув чоловік 1987 року народження та дитина 2017 року народження.
26 листопада о 14:57 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Петлюри. Пожежа виникла в квартирі на 4 поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.
На момент прибуття вогнеборців до місця події з вікна квартири вибивався густий чорний дим.
Під час проведення розвідки задимленої квартири вогнеборці виявили двох загиблих чоловіка 1987 року народження та дитину 2017 року народження. Також, надзвичайники із задимлених помешкань за допомогою рятувальних пристроїв врятували 6 людей та ще 20 людей вивели на свіже повітря.
О 15:47 вогнеборці локалізували пожежу та о 15:48 ліквідували.
До ліквідації пожежі залучалось 25 рятувальники та 5 одиниць спецтехніки".
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