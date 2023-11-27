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Оккупанты захватили часть промзоны в Авдеевке, – ISW

зсу

Геолокационные кадры за 26 ноября указывают, что российские войска незначительно продвинулись северо-западнее Красногоровки (7 км северо-западнее Авдеевки) и в восточной части промышленной зоны на юго-восточной окраине Авдеевки.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

На видео с геолокацией за 26 ноября видно, как российская бронетехника атакует украинские позиции в северной части промзоны на юго-восточной окраине Авдеевки.

Российские военные блогеры преимущественно утверждали, что российские войска 26 ноября захватили всю промышленную зону у железнодорожной станции Ясиноватая-2, но ISW пока не нашел визуального подтверждения этих утверждений.

26 ноября российские войска также продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись юго-западнее Первомайского (24 км восточнее Купянска).

Читайте: Враг хочет найти слабину в обороне, чтобы снова оккупировать Купянск, - Сухопутные войска

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские атаки вблизи Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска), Ивановки (20 км юго-восточнее Купянска), Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового) и поблизости Серебрянского леса (10 км юго-западнее Кременной).

Автор: 

боевые действия (3912) Авдеевка (2443) ISW (493)


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Топ комментарии
+55
Зелені підараси,де наші пояси оборони по 3-5 ешелонів з бетоном та мінами??!!Мародери їбані!
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27.11.2023 07:33
+44
Це ви про ті 600 км. оборонних споруд у три лінії що у 16 році побудувала вся країна при Пороху - окопи у повний ріст, бетонні доти, дзоти... так зеленский їх давно здав, ще у 19, своїм - просто перестать стрелять та нужно отвести войска. Отам десь під Авдіївкою та Мар'їнкою ще щось не здали тому так довго і тримають хлопці фронт. А нові лінії - та тіки он новий міністр оборони намагається зробити якусь комісію, яка буде вивчати доцільність будівництва обороних споруд на фронтах. А так - оті окопи по пояс і, що риють у ручну наші війскові, є наші останні лінії оборони.
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27.11.2023 08:06
+30
марафон брехні самий перший розпосюдив цю інформацію!
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27.11.2023 06:53
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27.11.2023 21:34 Ответить
Я вірю в Залужного та ЗСУ. Тому насрати, що там орки тимчасово захопили
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27.11.2023 21:43 Ответить
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