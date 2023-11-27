Оккупанты захватили часть промзоны в Авдеевке, – ISW

Геолокационные кадры за 26 ноября указывают, что российские войска незначительно продвинулись северо-западнее Красногоровки (7 км северо-западнее Авдеевки) и в восточной части промышленной зоны на юго-восточной окраине Авдеевки.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

На видео с геолокацией за 26 ноября видно, как российская бронетехника атакует украинские позиции в северной части промзоны на юго-восточной окраине Авдеевки.

Российские военные блогеры преимущественно утверждали, что российские войска 26 ноября захватили всю промышленную зону у железнодорожной станции Ясиноватая-2, но ISW пока не нашел визуального подтверждения этих утверждений.

26 ноября российские войска также продолжили наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и подтвердили наступление. Геолокационные кадры, опубликованные 26 ноября, показывают, что российские войска незначительно продвинулись юго-западнее Первомайского (24 км восточнее Купянска).

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В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские атаки вблизи Синьковки (8 км северо-восточнее Купянска), Ивановки (20 км юго-восточнее Купянска), Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового) и поблизости Серебрянского леса (10 км юго-западнее Кременной).