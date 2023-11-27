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В РФ нехватка квалифицированной рабочей силы, мигрантов отправляют на войну, - ISW

рф,мігранти,робітник

Россия столкнулась с серьезными проблемами в сфере трудовой миграции на фоне непоследовательной и противоречивой политики Кремля, лишающей сбежавших из РФ россиян и трудовых мигрантов стимулов к работе в стране, в то же время пытаясь увеличить российский промышленный потенциал и численность вооруженных сил.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Россия в дальнейшем сталкивается с дефицитом рабочей силы, а Кремль лишает сбежавших из России россиян и трудовых мигрантов стимулов к работе в стране.

Так, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин 25 ноября заявил, что многие россияне, покинувшие Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину, возвращаются в Россию, поскольку не смогли найти работу за границей.

Володин предупредил, что Россия не "ждет их с распростертыми объятиями", и заявил, что они "предали Россию, родственников и друзей".

Один известный российский блогер согласился с заявлениями Володина, но отметил, что Россия продолжает сталкиваться с острой нехваткой квалифицированной рабочей силы, и охарактеризовал количество возвращающихся россиян как "катастрофически малое".

Пропагандист добавил, что недостаток рабочей силы увеличил количество мигрантов, ищущих работу в России, и критиковал российские власти за их "политику открытых дверей" по миграции.

Читайте: Позорно, что россия использует мигрантов в качестве инструмента, - фон дер Ляйен

"Похоже, что российское правительство пытается соединить несогласованные и конкурирующие цели, отдавая приоритет мобилизации, чтобы отправить рабочую силу на передовую, одновременно внедряя политику, ограничивающую перспективы мигрантов работать в России", - подчеркнули в ISW.

Кроме того, российские правоохранительные органы также принуждают мигрантов как с российским гражданством, так и без гражданства к российской военной службе, что еще больше уменьшает способность мигрантов пополнять рабочую силу в РФ.

"Непоследовательная и противоречивая политика Кремля направлена на достижение взаимно противоречивых целей: уменьшить негативные последствия для внутренней российской рабочей силы, одновременно лишая мигрантов стимулов работать в России и поощряя россиян возвращаться из-за границы, не предоставляя им возможности работать и пытаясь привлечь их к участию в войне, от которой они сбежали. Однако плохая реализация этой политики не создала никаких явных или неизбежных угроз российской экономике или военным усилиям на данный момент", - подчеркнули в ISW.

Автор: 

мигранты (979) россия (95308) ISW (493)


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Топ комментарии
+9
Вся суть новини в останньому реченні
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27.11.2023 07:50
+4
Кацапи повертаються в Росію не тому, що вони такі "патріоти" Просто вони (як завжди) "полезли со свиным рылом в калашный ряд"! Про них можна сказать словами когось з французських "просвітителів" часів Реставрації : "Вони нічого не забули і нічому не навчилися!" (Так він сказав про французських дворян, які пересиділи Революцію та Імперію у Великобританії і повернулися до Франції з Людовіком 18-тим ) Ці теж такі самі Вони приїхали в Грузію, Казахстан та Узбекистан і думали, що вони приїхали в "саветские республики", де вони - "старшие братья", а навкруги них - "чурки нерусские"! А коли зіткнулися зі зневагою, (а то - й відкритою неприязню) - "апешили" : "Как эта так? Нас тут считают "втарым сортам?!!!" Вони ж до такого не звикли!
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27.11.2023 08:00
+4
Мені цікаво почути аналіз від наших експердів про забезпеченість в Україні кваліфікованою силою і «успішну» мобілізацію. За рашку я взагалі не переживаю, бо якщо вони почнуть мобілізувати як в Україні, то зможуть набрати мільйони кацапів.

Українські жінки замінюють у шахтах чоловіків, які пішли на фронт: фоторепортаж із-під землі

22 листопада 2023, 21:26Вперше в історії вугільної галузі в Україні дозволили жінкам працювати під землею

https://www.radiosvoboda.org/a/********-vuhilni-shakhty-zhinky-viyna/32695783.html
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27.11.2023 08:18
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Вся суть новини в останньому реченні
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27.11.2023 07:50 Ответить
Мігоантів кацапи відправляють до Фінляндії, Норвегії та Швеції. Почитайте Ilta Sanomat. Місцеві у шоці від навали. Лізуть по лісах, озерах замерших, пішком та на велосипедах
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27.11.2023 08:37 Ответить
До сраки нам рузьге проблеми!
Не збираємось ми "слідкувати за вашою рукою"!
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27.11.2023 07:52 Ответить
Кацапи повертаються в Росію не тому, що вони такі "патріоти" Просто вони (як завжди) "полезли со свиным рылом в калашный ряд"! Про них можна сказать словами когось з французських "просвітителів" часів Реставрації : "Вони нічого не забули і нічому не навчилися!" (Так він сказав про французських дворян, які пересиділи Революцію та Імперію у Великобританії і повернулися до Франції з Людовіком 18-тим ) Ці теж такі самі Вони приїхали в Грузію, Казахстан та Узбекистан і думали, що вони приїхали в "саветские республики", де вони - "старшие братья", а навкруги них - "чурки нерусские"! А коли зіткнулися зі зневагою, (а то - й відкритою неприязню) - "апешили" : "Как эта так? Нас тут считают "втарым сортам?!!!" Вони ж до такого не звикли!
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27.11.2023 08:00 Ответить
Мені цікаво почути аналіз від наших експердів про забезпеченість в Україні кваліфікованою силою і «успішну» мобілізацію. За рашку я взагалі не переживаю, бо якщо вони почнуть мобілізувати як в Україні, то зможуть набрати мільйони кацапів.

Українські жінки замінюють у шахтах чоловіків, які пішли на фронт: фоторепортаж із-під землі

22 листопада 2023, 21:26Вперше в історії вугільної галузі в Україні дозволили жінкам працювати під землею

https://www.radiosvoboda.org/a/********-vuhilni-shakhty-zhinky-viyna/32695783.html
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27.11.2023 08:18 Ответить
Мені от теж незрозумілі такі новини. Україна сидить на дотаціяїх заходу. На наступний рік треба 41 млрд. Держборг в наступному році буде на рівні 100 відсотків. З демографією практично катастрофа. А нас заспокоюють що в кацапів гостарбайтерів не вистачає.
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27.11.2023 09:37 Ответить
не шатайте лодку
не на часи
А вообще ,последние новости идут из разряда вонусоседакоровасдохла. Такая себе мотивационная ерунда.
Ну а по нам - требуются ВЕЗДЕ, никто не идет там где в белую, по понятным причинам.
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27.11.2023 10:07 Ответить
істотам, у яких немає економіки, насцяти на це все. Головне завдання - знищити українців будь-якою ціною.
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27.11.2023 08:19 Ответить
Стаття ні про що.
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27.11.2023 08:26 Ответить
Та пох, свинособаки будуть кору дуба гризти, але за путіна підуть здихати в окопи. Це, як наші зебіли і оманський ішак
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27.11.2023 08:26 Ответить
З мігрантів цей найнижчий гатунок біосміття за нікчемний папірець з обіцянками перетворюються в найманих вбивць, тобто героєф расии
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27.11.2023 08:35 Ответить
Кацапи не змогли знайти роботу в ЄС? Так в ЄС є багато робіт які не потребують кваліфікації
Але кацапи на такі роботи не підуть бо високо себе цінують
Думають що якщо є кацапський диплом то вони затребувані?
На гарних посадах в ЄС працюють місцеві
А ті хто туди їде повині розраховувати на погані роботи
Чомусь українці можуть роками працювати за кордоном на жахливих роботах
І добре що кацапи повертаються назад
Бо Європа не для них
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27.11.2023 08:40 Ответить
московити хоч і тупі але ви правильно сказали--високо себе цінують ..
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27.11.2023 08:45 Ответить
У нас ситуація тоже не айс
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27.11.2023 08:45 Ответить
московити пруть на війну то емігрантів то зеків а наші зеки хрен куди підуть ...сидять в теплих бараках та ще їх і охороняють
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27.11.2023 08:47 Ответить
Найбільше дивують пару мільйонів українців, які нормально собі сидять на паРаші, працюють.
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27.11.2023 09:04 Ответить
То вже не українці, лише назва.
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27.11.2023 09:11 Ответить
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27.11.2023 09:27 Ответить
 
 