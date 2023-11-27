В РФ нехватка квалифицированной рабочей силы, мигрантов отправляют на войну, - ISW
Россия столкнулась с серьезными проблемами в сфере трудовой миграции на фоне непоследовательной и противоречивой политики Кремля, лишающей сбежавших из РФ россиян и трудовых мигрантов стимулов к работе в стране, в то же время пытаясь увеличить российский промышленный потенциал и численность вооруженных сил.
Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Россия в дальнейшем сталкивается с дефицитом рабочей силы, а Кремль лишает сбежавших из России россиян и трудовых мигрантов стимулов к работе в стране.
Так, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин 25 ноября заявил, что многие россияне, покинувшие Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину, возвращаются в Россию, поскольку не смогли найти работу за границей.
Володин предупредил, что Россия не "ждет их с распростертыми объятиями", и заявил, что они "предали Россию, родственников и друзей".
Один известный российский блогер согласился с заявлениями Володина, но отметил, что Россия продолжает сталкиваться с острой нехваткой квалифицированной рабочей силы, и охарактеризовал количество возвращающихся россиян как "катастрофически малое".
Пропагандист добавил, что недостаток рабочей силы увеличил количество мигрантов, ищущих работу в России, и критиковал российские власти за их "политику открытых дверей" по миграции.
"Похоже, что российское правительство пытается соединить несогласованные и конкурирующие цели, отдавая приоритет мобилизации, чтобы отправить рабочую силу на передовую, одновременно внедряя политику, ограничивающую перспективы мигрантов работать в России", - подчеркнули в ISW.
Кроме того, российские правоохранительные органы также принуждают мигрантов как с российским гражданством, так и без гражданства к российской военной службе, что еще больше уменьшает способность мигрантов пополнять рабочую силу в РФ.
"Непоследовательная и противоречивая политика Кремля направлена на достижение взаимно противоречивых целей: уменьшить негативные последствия для внутренней российской рабочей силы, одновременно лишая мигрантов стимулов работать в России и поощряя россиян возвращаться из-за границы, не предоставляя им возможности работать и пытаясь привлечь их к участию в войне, от которой они сбежали. Однако плохая реализация этой политики не создала никаких явных или неизбежных угроз российской экономике или военным усилиям на данный момент", - подчеркнули в ISW.
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https://www.radiosvoboda.org/a/********-vuhilni-shakhty-zhinky-viyna/32695783.html
не на часи
А вообще ,последние новости идут из разряда вонусоседакоровасдохла. Такая себе мотивационная ерунда.
Ну а по нам - требуются ВЕЗДЕ, никто не идет там где в белую, по понятным причинам.
Але кацапи на такі роботи не підуть бо високо себе цінують
Думають що якщо є кацапський диплом то вони затребувані?
На гарних посадах в ЄС працюють місцеві
А ті хто туди їде повині розраховувати на погані роботи
Чомусь українці можуть роками працювати за кордоном на жахливих роботах
І добре що кацапи повертаються назад
Бо Європа не для них