В РФ нехватка квалифицированной рабочей силы, мигрантов отправляют на войну, - ISW

Россия столкнулась с серьезными проблемами в сфере трудовой миграции на фоне непоследовательной и противоречивой политики Кремля, лишающей сбежавших из РФ россиян и трудовых мигрантов стимулов к работе в стране, в то же время пытаясь увеличить российский промышленный потенциал и численность вооруженных сил.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Россия в дальнейшем сталкивается с дефицитом рабочей силы, а Кремль лишает сбежавших из России россиян и трудовых мигрантов стимулов к работе в стране.

Так, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин 25 ноября заявил, что многие россияне, покинувшие Россию из-за полномасштабного вторжения в Украину, возвращаются в Россию, поскольку не смогли найти работу за границей.

Володин предупредил, что Россия не "ждет их с распростертыми объятиями", и заявил, что они "предали Россию, родственников и друзей".

Один известный российский блогер согласился с заявлениями Володина, но отметил, что Россия продолжает сталкиваться с острой нехваткой квалифицированной рабочей силы, и охарактеризовал количество возвращающихся россиян как "катастрофически малое".

Пропагандист добавил, что недостаток рабочей силы увеличил количество мигрантов, ищущих работу в России, и критиковал российские власти за их "политику открытых дверей" по миграции.

Читайте: Позорно, что россия использует мигрантов в качестве инструмента, - фон дер Ляйен

"Похоже, что российское правительство пытается соединить несогласованные и конкурирующие цели, отдавая приоритет мобилизации, чтобы отправить рабочую силу на передовую, одновременно внедряя политику, ограничивающую перспективы мигрантов работать в России", - подчеркнули в ISW.

Кроме того, российские правоохранительные органы также принуждают мигрантов как с российским гражданством, так и без гражданства к российской военной службе, что еще больше уменьшает способность мигрантов пополнять рабочую силу в РФ.

"Непоследовательная и противоречивая политика Кремля направлена на достижение взаимно противоречивых целей: уменьшить негативные последствия для внутренней российской рабочей силы, одновременно лишая мигрантов стимулов работать в России и поощряя россиян возвращаться из-за границы, не предоставляя им возможности работать и пытаясь привлечь их к участию в войне, от которой они сбежали. Однако плохая реализация этой политики не создала никаких явных или неизбежных угроз российской экономике или военным усилиям на данный момент", - подчеркнули в ISW.