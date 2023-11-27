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У РФ нестача кваліфікованої робочої сили, мігрантів відправляють на війну, - ISW

рф,мігранти,робітник

Росія стикнулася з серйозними проблемами у сфері трудової міграції на тлі непослідовної та суперечливої політики Кремля, яка позбавляє росіян, що втекли з РФ, та трудових мігрантів стимулів до роботи в країні, водночас намагаючись збільшити російський промисловий потенціал та чисельність збройних сил.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Росія надалі стикається з дефіцитом робочої сили, а Кремль позбавляє росіян, що втекли з Росії, та трудових мігрантів стимулів до роботи в країні.

Так, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін 25 листопада заявив, що багато росіян, які покинули Росію через повномасштабне вторгнення в Україну, повертаються до Росії, оскільки не змогли знайти роботу за кордоном.

Володін попередив, що Росія не "чекає їх з розпростертими обіймами", і заявив, що вони "зрадили Росію, родичів і друзів".

Один відомий російський блогер погодився із заявами Володіна, але зазначив, що Росія продовжує стикатися з гострою нестачею кваліфікованої робочої сили, і охарактеризував кількість росіян, які повертаються, як "катастрофічно малу".

Пропагандист додав, що нестача робочої сили збільшила кількість мігрантів, які шукають роботу в Росії, і критикував російську владу за їх "політику відкритих дверей" щодо міграції.

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"Схоже, що російський уряд намагається поєднати неузгоджені та конкуруючі цілі, віддаючи пріоритет мобілізації, щоб відправити робочу силу на передову, одночасно впроваджуючи політику, яка обмежує перспективи мігрантів працювати в Росії", - підкреслили в ISW.

Крім того, російські правоохоронні органи також примушують мігрантів як з російським громадянством, так і без громадянства до російської військової служби, що ще більше зменшує здатність мігрантів поповнювати робочу силу в РФ.

"Непослідовна та суперечлива політика Кремля спрямована на досягнення взаємосуперечливих цілей: зменшити негативні наслідки для внутрішньої російської робочої сили, одночасно позбавляючи мігрантів стимулів працювати в Росії та заохочуючи росіян повертатися з-за кордону, не надаючи їм можливості працювати і намагаючись залучити їх до участі у війні, від якої вони втекли. Однак погана реалізація цієї політики не створила жодних явних чи неминучих загроз російській економіці, чи військовим зусиллям на цей момент", - підкреслили в ISW.

Автор: 

мігранти (1105) росія (64846) ISW (653)


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Топ коментарі
+9
Вся суть новини в останньому реченні
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27.11.2023 07:50
+4
Кацапи повертаються в Росію не тому, що вони такі "патріоти" Просто вони (як завжди) "полезли со свиным рылом в калашный ряд"! Про них можна сказать словами когось з французських "просвітителів" часів Реставрації : "Вони нічого не забули і нічому не навчилися!" (Так він сказав про французських дворян, які пересиділи Революцію та Імперію у Великобританії і повернулися до Франції з Людовіком 18-тим ) Ці теж такі самі Вони приїхали в Грузію, Казахстан та Узбекистан і думали, що вони приїхали в "саветские республики", де вони - "старшие братья", а навкруги них - "чурки нерусские"! А коли зіткнулися зі зневагою, (а то - й відкритою неприязню) - "апешили" : "Как эта так? Нас тут считают "втарым сортам?!!!" Вони ж до такого не звикли!
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27.11.2023 08:00
+4
Мені цікаво почути аналіз від наших експердів про забезпеченість в Україні кваліфікованою силою і «успішну» мобілізацію. За рашку я взагалі не переживаю, бо якщо вони почнуть мобілізувати як в Україні, то зможуть набрати мільйони кацапів.

Українські жінки замінюють у шахтах чоловіків, які пішли на фронт: фоторепортаж із-під землі

22 листопада 2023, 21:26Вперше в історії вугільної галузі в Україні дозволили жінкам працювати під землею

https://www.radiosvoboda.org/a/********-vuhilni-shakhty-zhinky-viyna/32695783.html
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27.11.2023 08:18
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27.11.2023 07:50 Відповісти
Мігоантів кацапи відправляють до Фінляндії, Норвегії та Швеції. Почитайте Ilta Sanomat. Місцеві у шоці від навали. Лізуть по лісах, озерах замерших, пішком та на велосипедах
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27.11.2023 08:37 Відповісти
До сраки нам рузьге проблеми!
Не збираємось ми "слідкувати за вашою рукою"!
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27.11.2023 07:52 Відповісти
Кацапи повертаються в Росію не тому, що вони такі "патріоти" Просто вони (як завжди) "полезли со свиным рылом в калашный ряд"! Про них можна сказать словами когось з французських "просвітителів" часів Реставрації : "Вони нічого не забули і нічому не навчилися!" (Так він сказав про французських дворян, які пересиділи Революцію та Імперію у Великобританії і повернулися до Франції з Людовіком 18-тим ) Ці теж такі самі Вони приїхали в Грузію, Казахстан та Узбекистан і думали, що вони приїхали в "саветские республики", де вони - "старшие братья", а навкруги них - "чурки нерусские"! А коли зіткнулися зі зневагою, (а то - й відкритою неприязню) - "апешили" : "Как эта так? Нас тут считают "втарым сортам?!!!" Вони ж до такого не звикли!
показати весь коментар
27.11.2023 08:00 Відповісти
Мені цікаво почути аналіз від наших експердів про забезпеченість в Україні кваліфікованою силою і «успішну» мобілізацію. За рашку я взагалі не переживаю, бо якщо вони почнуть мобілізувати як в Україні, то зможуть набрати мільйони кацапів.

Українські жінки замінюють у шахтах чоловіків, які пішли на фронт: фоторепортаж із-під землі

22 листопада 2023, 21:26Вперше в історії вугільної галузі в Україні дозволили жінкам працювати під землею

https://www.radiosvoboda.org/a/********-vuhilni-shakhty-zhinky-viyna/32695783.html
показати весь коментар
27.11.2023 08:18 Відповісти
Мені от теж незрозумілі такі новини. Україна сидить на дотаціяїх заходу. На наступний рік треба 41 млрд. Держборг в наступному році буде на рівні 100 відсотків. З демографією практично катастрофа. А нас заспокоюють що в кацапів гостарбайтерів не вистачає.
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27.11.2023 09:37 Відповісти
не шатайте лодку
не на часи
А вообще ,последние новости идут из разряда вонусоседакоровасдохла. Такая себе мотивационная ерунда.
Ну а по нам - требуются ВЕЗДЕ, никто не идет там где в белую, по понятным причинам.
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27.11.2023 10:07 Відповісти
істотам, у яких немає економіки, насцяти на це все. Головне завдання - знищити українців будь-якою ціною.
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27.11.2023 08:19 Відповісти
Стаття ні про що.
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27.11.2023 08:26 Відповісти
Та пох, свинособаки будуть кору дуба гризти, але за путіна підуть здихати в окопи. Це, як наші зебіли і оманський ішак
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27.11.2023 08:26 Відповісти
З мігрантів цей найнижчий гатунок біосміття за нікчемний папірець з обіцянками перетворюються в найманих вбивць, тобто героєф расии
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27.11.2023 08:35 Відповісти
Кацапи не змогли знайти роботу в ЄС? Так в ЄС є багато робіт які не потребують кваліфікації
Але кацапи на такі роботи не підуть бо високо себе цінують
Думають що якщо є кацапський диплом то вони затребувані?
На гарних посадах в ЄС працюють місцеві
А ті хто туди їде повині розраховувати на погані роботи
Чомусь українці можуть роками працювати за кордоном на жахливих роботах
І добре що кацапи повертаються назад
Бо Європа не для них
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27.11.2023 08:40 Відповісти
московити хоч і тупі але ви правильно сказали--високо себе цінують ..
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27.11.2023 08:45 Відповісти
У нас ситуація тоже не айс
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27.11.2023 08:45 Відповісти
московити пруть на війну то емігрантів то зеків а наші зеки хрен куди підуть ...сидять в теплих бараках та ще їх і охороняють
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27.11.2023 08:47 Відповісти
Найбільше дивують пару мільйонів українців, які нормально собі сидять на паРаші, працюють.
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27.11.2023 09:04 Відповісти
То вже не українці, лише назва.
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27.11.2023 09:11 Відповісти
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27.11.2023 09:27 Відповісти
 
 