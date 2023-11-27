У РФ нестача кваліфікованої робочої сили, мігрантів відправляють на війну, - ISW

Росія стикнулася з серйозними проблемами у сфері трудової міграції на тлі непослідовної та суперечливої політики Кремля, яка позбавляє росіян, що втекли з РФ, та трудових мігрантів стимулів до роботи в країні, водночас намагаючись збільшити російський промисловий потенціал та чисельність збройних сил.

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Росія надалі стикається з дефіцитом робочої сили, а Кремль позбавляє росіян, що втекли з Росії, та трудових мігрантів стимулів до роботи в країні.

Так, голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін 25 листопада заявив, що багато росіян, які покинули Росію через повномасштабне вторгнення в Україну, повертаються до Росії, оскільки не змогли знайти роботу за кордоном.

Володін попередив, що Росія не "чекає їх з розпростертими обіймами", і заявив, що вони "зрадили Росію, родичів і друзів".

Один відомий російський блогер погодився із заявами Володіна, але зазначив, що Росія продовжує стикатися з гострою нестачею кваліфікованої робочої сили, і охарактеризував кількість росіян, які повертаються, як "катастрофічно малу".

Пропагандист додав, що нестача робочої сили збільшила кількість мігрантів, які шукають роботу в Росії, і критикував російську владу за їх "політику відкритих дверей" щодо міграції.

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"Схоже, що російський уряд намагається поєднати неузгоджені та конкуруючі цілі, віддаючи пріоритет мобілізації, щоб відправити робочу силу на передову, одночасно впроваджуючи політику, яка обмежує перспективи мігрантів працювати в Росії", - підкреслили в ISW.

Крім того, російські правоохоронні органи також примушують мігрантів як з російським громадянством, так і без громадянства до російської військової служби, що ще більше зменшує здатність мігрантів поповнювати робочу силу в РФ.

"Непослідовна та суперечлива політика Кремля спрямована на досягнення взаємосуперечливих цілей: зменшити негативні наслідки для внутрішньої російської робочої сили, одночасно позбавляючи мігрантів стимулів працювати в Росії та заохочуючи росіян повертатися з-за кордону, не надаючи їм можливості працювати і намагаючись залучити їх до участі у війні, від якої вони втекли. Однак погана реалізація цієї політики не створила жодних явних чи неминучих загроз російській економіці, чи військовим зусиллям на цей момент", - підкреслили в ISW.