Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС по финансовой помощи Украине, - Bloomberg
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил сорвать саммит лидеров Европейского Союза, который состоится в декабре. На встрече будет обсуждаться финансовая помощь Украине и вопрос о начале переговоров по вступлению государства в ЕС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что на встрече дипломатов на прошлой неделе Венгрия заявила, что хочет провести "стратегическое обсуждение" финансовой поддержки ЕС Украины и того, как российские санкции оказали влияние на страны ЕС, прежде чем вообще говорить о предоставлении дополнительной финансовой помощи или обязательств в сфере безопасности.
Венгрия также блокирует переговоры по вступлению Украины и среднесрочный смотр бюджета ЕС. Конфронтационный тон Орбана свидетельствует о том, что его, возможно, больше не пугают угрозы прекратить финансирование из Брюсселя, отмечает агентство.
Глава Евросовета Шарль Мишель сегодня посетит Будапешт, чтобы встретиться с Орбаном, но чиновники ЕС готовятся к худшему.
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Типу«ми намагалися,але орбан не дозволив»...
Сильна і незалежна Україна нікому не потрібна.Крім українцям.І то не всім.
Те саме зі снарядами ,, кричали - зробимо , нам треба лише гроші ,, тепер - гроші знайшлися а снарядів всеодно немає .
Ця пустопорожня балаканина вже
заїдістала ..
Краще б взагалі - мовчали .
..
Як же ж була права Великобританія, яка гупнула дверима у цій шарашці.
внесок угорщини близько відсотка а воні на все єс