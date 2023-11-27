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Новости Помощь Украине
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Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС по финансовой помощи Украине, - Bloomberg

орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил сорвать саммит лидеров Европейского Союза, который состоится в декабре. На встрече будет обсуждаться финансовая помощь Украине и вопрос о начале переговоров по вступлению государства в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что на встрече дипломатов на прошлой неделе Венгрия заявила, что хочет провести "стратегическое обсуждение" финансовой поддержки ЕС Украины и того, как российские санкции оказали влияние на страны ЕС, прежде чем вообще говорить о предоставлении дополнительной финансовой помощи или обязательств в сфере безопасности.

Венгрия также блокирует переговоры по вступлению Украины и среднесрочный смотр бюджета ЕС. Конфронтационный тон Орбана свидетельствует о том, что его, возможно, больше не пугают угрозы прекратить финансирование из Брюсселя, отмечает агентство.

Глава Евросовета Шарль Мишель сегодня посетит Будапешт, чтобы встретиться с Орбаном, но чиновники ЕС готовятся к худшему.

Читайте: Мишель едет на переговоры с Орбаном об ультиматуме Венгрии по Украине

Автор: 

Венгрия (1926) Евросоюз (17052) Виктор Орбан (460)


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Топ комментарии
+17
Тобто стара угорька шльондра на викликах з кремля продовжує тероризувати ЄС...
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27.11.2023 09:26
+17
З цим підаром все зрозуміло давно. Цікаво, хто писав статут ЄС? Що в них за правила такі? Це ж дно. 🤦
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27.11.2023 09:27
+15
Та вже виженіть цих уйобків з ЄС, беззубікі довбані...
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27.11.2023 09:22
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Та вже виженіть цих уйобків з ЄС, беззубікі довбані...
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27.11.2023 09:22 Ответить
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27.11.2023 09:58 Ответить
Тобто стара угорька шльондра на викликах з кремля продовжує тероризувати ЄС...
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27.11.2023 09:26 Ответить
Може,євросоюзу такий терор подобається.
Типу«ми намагалися,але орбан не дозволив»...
Сильна і незалежна Україна нікому не потрібна.Крім українцям.І то не всім.
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27.11.2023 10:31 Ответить
от падло смердюче
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27.11.2023 09:26 Ответить
З цим підаром все зрозуміло давно. Цікаво, хто писав статут ЄС? Що в них за правила такі? Це ж дно. 🤦
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27.11.2023 09:27 Ответить
Консерва кожен доллар отриманий ві ху*ла відробляе , а ЄС тримае за дурнів.
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27.11.2023 09:32 Ответить
То заявляють що в них є важелі впливу на ******* і тому він не стане на заваді , то тепер пропонують готуватись до найгіршого .
Те саме зі снарядами ,, кричали - зробимо , нам треба лише гроші ,, тепер - гроші знайшлися а снарядів всеодно немає .
Ця пустопорожня балаканина вже заїдістала ..
Краще б взагалі - мовчали .
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27.11.2023 09:32 Ответить
Україна пішла на поступки Угорщині і виключила ОТП банк зі списку спонсорів тероризму і що це дало. Московський терорист-холуй орбан став ще більше нагліти.З терористами переговори не ведуть, терористів знищують.
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27.11.2023 09:42 Ответить
Україні пора думати про власне виробництво крилатих ракет. Щоб москальнота не атакувала підприємство є підходяще місце розміщення -- 50-100м від Угорської границі...
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27.11.2023 09:43 Ответить
куйло купив для розколу ЄС угорський "колун" і польську сокиру "псякрев" .І НЕ ВИКЛЮЧЕНО,ЩО ВСЕ ЦЕ РАЗОМ ВЗЯТЕ Є ЄВРОПЕЙСЬКА АНТИУКРАЇНСЬКА АВАНТЮРА, ЯК ПРИМУСИТИ УКРАЇНУ ПІТИ НА УСТУПКИ КУЙЛУ...?Якщо добавити відсутність американської допомоги можливо до Нового року, а то і дальше, то "оманський план" вимальовується все реальніше, правда всіяний смертями сотень тисяч українського народу, вмитий кровью і понищеною Україною, котру із "зеленими злодіями" при владі, ніхто не буде відновлювати...
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27.11.2023 09:50 Ответить
Кацапи пообіцяли черговий транш за зірвану фін. допомогу, підху! лятник відпрацьовує. Європіди як завжди в ступорі.
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27.11.2023 09:52 Ответить
От тобі і Європа.Кожне чмо може вертіти її на кую.
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27.11.2023 09:59 Ответить
Так в цьому й полягає толерантність по-європідарські, отриувати задоволення , коли їх вертять і в прямому сенсі і в переносному
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27.11.2023 10:07 Ответить
Невже на це прокацапське лайно весь ЄС не може найти управу????...
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27.11.2023 10:28 Ответить
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27.11.2023 10:31 Ответить
Я тебе розумію Вітя . Але не розумію навіщо ти це робиш !?

..
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27.11.2023 10:58 Ответить
Цікаво, чому цій балакучій задниці, ще досі не запхали морквину? По сам хвістик
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27.11.2023 12:00 Ответить
Не було б Орбана, ЄС придумав би його. Дуже зручно.
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27.11.2023 12:02 Ответить
орбАн-yeბaн поставив весь Евро- союз раком.
Як же ж була права Великобританія, яка гупнула дверима у цій шарашці.
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27.11.2023 13:16 Ответить
Он работает на двоих--- на раху и ес. Чуть выгодно одним и не мало рахе перепадает. Надо дать торбану сорвать фин помощь нам. Эта помощь и так хромает на все 4 копыта членин книжку написал--- шаг вперёд, два назад. Хорошая книжка. Мы себе развяжем руки. Пора объявить о возвращении статуса страны с ЯО. Сами мы отдали, сами и вернем--- тактическое конечно. Во всяком случае стоит заявить давно. А втихаря давно делать. Пока ещё есть кому. Проверим на вшивость союзников, врагов и конечно себя!!! Давно пора.
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27.11.2023 17:48 Ответить
чому цього п!дара взагалі слухають,

внесок угорщини близько відсотка а воні на все єс
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27.11.2023 23:35 Ответить
значит вернуть санкции против отп, и также факи венграм на Закарпатье. Терять уже нечего
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28.11.2023 01:35 Ответить
 
 