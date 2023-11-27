Орбан угрожает сорвать декабрьский саммит лидеров ЕС по финансовой помощи Украине, - Bloomberg

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил сорвать саммит лидеров Европейского Союза, который состоится в декабре. На встрече будет обсуждаться финансовая помощь Украине и вопрос о начале переговоров по вступлению государства в ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что на встрече дипломатов на прошлой неделе Венгрия заявила, что хочет провести "стратегическое обсуждение" финансовой поддержки ЕС Украины и того, как российские санкции оказали влияние на страны ЕС, прежде чем вообще говорить о предоставлении дополнительной финансовой помощи или обязательств в сфере безопасности.

Венгрия также блокирует переговоры по вступлению Украины и среднесрочный смотр бюджета ЕС. Конфронтационный тон Орбана свидетельствует о том, что его, возможно, больше не пугают угрозы прекратить финансирование из Брюсселя, отмечает агентство.

Глава Евросовета Шарль Мишель сегодня посетит Будапешт, чтобы встретиться с Орбаном, но чиновники ЕС готовятся к худшему.

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