На прошлой неделе Воздушные силы уничтожили 124 из 126 "шахедов", - Генштаб ВСУ

За неделю Воздушные силы уничтожили 124 "шахеда", авиация нанесла 53 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В течение прошлой недели в результате боевой работы Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной было уничтожено 124 из 126 вражеских ударных беспилотников типа "Шахед"", - рассказал Ковалев.

Он добавил, что авиация Сил обороны нанесла за прошедшую неделю 53 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, один – по пункту управления, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск, по информации пресс-секретаря Генштаба, в течение прошлой недели нанесли поражение по 35 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов, 2 - по средствам противовоздушной обороны, 5 - пунктам управления российских захватчиков, 6 - по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 14 – по артиллерийским средствам на огневых позициях и по логистическому центру противника.