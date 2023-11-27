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На прошлой неделе Воздушные силы уничтожили 124 из 126 "шахедов", - Генштаб ВСУ

уламки,шахедів

За неделю Воздушные силы уничтожили 124 "шахеда", авиация нанесла 53 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В течение прошлой недели в результате боевой работы Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной было уничтожено 124 из 126 вражеских ударных беспилотников типа "Шахед"", - рассказал Ковалев.

Он добавил, что авиация Сил обороны нанесла за прошедшую неделю 53 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, один – по пункту управления, 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск, по информации пресс-секретаря Генштаба, в течение прошлой недели нанесли поражение по 35 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов, 2 - по средствам противовоздушной обороны, 5 - пунктам управления российских захватчиков, 6 - по складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 14 – по артиллерийским средствам на огневых позициях и по логистическому центру противника.

Автор: 

беспилотник (3516) Генштаб ВС (6172) уничтожение (6803)


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Було 71 з 75 , тепер 124 з 126 . Завтра буде 152 з 150 ...
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27.11.2023 10:38 Ответить
Це за тиждень
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27.11.2023 10:59 Ответить
За один день: 75 - 71 = не збито 4. За тиждень: 126 - 124 = не збито всього 2. Куди поділись ще 2 не збитих?
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27.11.2023 11:34 Ответить
Так ніби в той же день уточнювали: окремим постом повітряні сили написали "+3". тобто 74/75

Можливо ті 3 шахеди не потрапили у ціль, то зарахували у знищені. Треба ж якось підбадьорювати населення...
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27.11.2023 11:56 Ответить
Так то воно так . Але говорилося про руйнування в двох різних районах Києва . Так що не дуже б'ється лише один не збитий шахед
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27.11.2023 11:59 Ответить
 
 