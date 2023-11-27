Минулого тижня Повітряні сили знищили 124 із 126 "шахедів", - Генштаб ЗСУ

За тиждень Повітряні сили знищили 124 "шахеди", авіація завдала 53 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Протягом минулого тижня в результаті бойової роботи Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною було знищено 124 із 126 ворожих ударних безпілотників типу "Шахед", - розповів Ковальов.

Він додав, що авіація Сил оборони завдала за минулий тиждень 53 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, один - по пункту управління, 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ, за інформацією речника Генштабу, протягом минулого тижня завдали ураження по 35 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, 2 - по засобах протиповітряної оборони, 5 - пунктах управління російських загарбників, 6 - по складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, 14 - по артилерійських засобах на вогневих позиціях і по логістичному центру противника.

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