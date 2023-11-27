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Минулого тижня Повітряні сили знищили 124 із 126 "шахедів", - Генштаб ЗСУ

уламки,шахедів

За тиждень Повітряні сили знищили 124 "шахеди", авіація завдала 53 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Укрінформ.

"Протягом минулого тижня в результаті бойової роботи Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною було знищено 124 із 126 ворожих ударних безпілотників типу "Шахед", - розповів Ковальов.

Він додав, що авіація Сил оборони  завдала за минулий тиждень 53 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, один - по пункту управління, 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ, за інформацією речника Генштабу, протягом минулого тижня завдали ураження по 35 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, 2 - по засобах протиповітряної оборони, 5 - пунктах управління російських загарбників, 6 - по складах боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, 14 - по артилерійських засобах на вогневих позиціях і по логістичному центру противника.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби російські окупанти застосували 87 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", усі знищено, - Генштаб

Автор: 

безпілотник (4073) Генштаб ЗС (6470) знищення (7114)


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Було 71 з 75 , тепер 124 з 126 . Завтра буде 152 з 150 ...
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27.11.2023 10:38 Відповісти
Це за тиждень
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27.11.2023 10:59 Відповісти
За один день: 75 - 71 = не збито 4. За тиждень: 126 - 124 = не збито всього 2. Куди поділись ще 2 не збитих?
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27.11.2023 11:34 Відповісти
Так ніби в той же день уточнювали: окремим постом повітряні сили написали "+3". тобто 74/75

Можливо ті 3 шахеди не потрапили у ціль, то зарахували у знищені. Треба ж якось підбадьорювати населення...
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27.11.2023 11:56 Відповісти
Так то воно так . Але говорилося про руйнування в двох різних районах Києва . Так що не дуже б'ється лише один не збитий шахед
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27.11.2023 11:59 Відповісти
 
 