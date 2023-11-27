Непогода препятствует тактической авиации врага, ветер может сносить беспилотники, но россияне могут использовать крылатые ракеты, - Воздушные силы

Зимняя непогода, сильный ветер усложняют работу тактической авиации и влияют на беспилотники, которые может просто сдувать.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН.

"Наступили холода, также ветер серьезный, плохая видимость - это все влияет на действия авиации, усложняет работу тактической авиации. Что касается БПЛА, то зависит, какой ветер, если сильный ветер, то это может влиять и просто сдувать беспилотники. Меньше это влияет на крылатые ракеты", - отметил Игнат.

Спикер ПС добавил, что непогода также влияет и на использование врагом беспилотников.

"Так же как мы говорили в прошлом году об обледенении, если идет быстрый переход из плюса в минус, то есть может покрываться ледяной корочкой фюзеляж самолета, и это может влиять, вплоть до того, что он может просто упасть. Это действительно усложняет. Что касается работы ПВО – тоже усложняет, если зенитные ракетные системы могут без проблем уничтожать летательные аппараты, средства воздушного нападения врага, то есть крылатые ракеты, дроны, то уже для огневых групп плохая видимость – это очень отрицательный фактор для эффективности их работы", – сказал Игнат.

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