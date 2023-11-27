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Новини
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Негода перешкоджає тактичній авіації ворога, вітер може зносити безпілотники, але росіяни можуть використовувати крилаті ракети, - Повітряні сили

ракети

Зимова негода, сильний вітер ускладнюють роботу тактичної авіації та впливають на безпілотники, які може просто здувати.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Наступили холоди, також вітер серйозний, погана видимість - це все впливає на дії авіації, ускладнює роботу тактичної авіації. Щодо БПЛА, то залежить, який вітер, якщо сильний вітер, то це може впливати й просто здувати ті безпілотники. Менше це впливає на крилаті ракети", - зазначив Ігнат.

Речник ПС додав, що негода також впливає і на використання ворогом безпілотників. 

"Так само як ми говорили минулого року про обмерзання, якщо йде швидкий перехід з плюса в мінус, тобто може вкриватися льодяною скоринкою фюзеляж літака, і це може впливати, аж до того, що він може просто впасти. Це дійсно ускладнює. Щодо роботи ППО - теж ускладнює, якщо зенітні ракетні системи можуть без проблем знищувати літальні апарати, засоби повітряного нападу ворога, тобто крилаті ракети, дрони, то вже для вогневих груп погана видимість - це дуже негативний фактор для ефективності їх роботи", - сказав Ігнат.

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Автор: 

негода (755) обстріл (28156) Повітряні сили (2579) Ігнат (786)


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*********, не підказуй!
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27.11.2023 11:48 Відповісти
Щось сумнів бере, поки Юрій на фронті, вони окрас не змінили часом? Ще підкажіть куди пускати а де перечекати непогоду.
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27.11.2023 11:52 Відповісти
Наступили холоди, також вітер серйозний, погана видимість

Нагадує витяг зі шкільного твору (4 клас) на тему "Осінь"
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27.11.2023 12:02 Відповісти
на місце Щеневтіка мітить?!
теж зайо..ує щохвилинними відосіками!
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27.11.2023 12:05 Відповісти
 
 