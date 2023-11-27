Негода перешкоджає тактичній авіації ворога, вітер може зносити безпілотники, але росіяни можуть використовувати крилаті ракети, - Повітряні сили

Зимова негода, сильний вітер ускладнюють роботу тактичної авіації та впливають на безпілотники, які може просто здувати.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Наступили холоди, також вітер серйозний, погана видимість - це все впливає на дії авіації, ускладнює роботу тактичної авіації. Щодо БПЛА, то залежить, який вітер, якщо сильний вітер, то це може впливати й просто здувати ті безпілотники. Менше це впливає на крилаті ракети", - зазначив Ігнат.

Речник ПС додав, що негода також впливає і на використання ворогом безпілотників.

"Так само як ми говорили минулого року про обмерзання, якщо йде швидкий перехід з плюса в мінус, тобто може вкриватися льодяною скоринкою фюзеляж літака, і це може впливати, аж до того, що він може просто впасти. Це дійсно ускладнює. Щодо роботи ППО - теж ускладнює, якщо зенітні ракетні системи можуть без проблем знищувати літальні апарати, засоби повітряного нападу ворога, тобто крилаті ракети, дрони, то вже для вогневих груп погана видимість - це дуже негативний фактор для ефективності їх роботи", - сказав Ігнат.

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