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Новини
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Вночі окупанти запустили невелику кількість БПЛА із розділенням на групи, - Ігнат

шахеди

В ніч на 26 листопада російські загарбники здійснили атаку невеликою кількістю безпілотників.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні якраз була типова атака, нетипова була учора, і ми бачили, які були результати бойової роботи ППО: рекордна кількість ударних БПЛА була знищена. Сьогодні ворог вдався до звичної тактики – атака невеликою кількістю, розділення на групи, навіть 9 безпілотників, які були випущені з Приморсько-Ахтарська, теж по групах розділялися", - розповів Ігнат.

Він відзначив ефективну роботу мобільних вогневих груп  та зазначив, що Сили оборони завжди відстежують рух ворожих безпілотників

"Мобільні вогневі групи відпрацьовують дедалі краще, ми покладаємо великі надії на мобільні вогневі групи усіх Сил оборони зрозуміло чому - нам потрібно берегти наші зенітні керовані ракети", - додав речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ППО знищила 8 "шахедів" з 9, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4073) Повітряні сили (2579) Ігнат (786)


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Топ коментарі
+5
Здохнуть кацапи на українській землі разом із іранськими Шахедами 😡
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26.11.2023 12:32
+3
Саме так. Бо такої кількості масованих тривалих ракетних і дронових атак не зазнавала жодна країна в світі
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26.11.2023 13:35
+2
це ж по марафету цапи безнадійні ідіоти і Щеневтік герой і нічого він не проїбав,то все папередніки,ЄС,НАТО
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26.11.2023 13:05
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Здохнуть кацапи на українській землі разом із іранськими Шахедами 😡
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26.11.2023 12:32 Відповісти
Може вже пора задуматись над створенням таборів для інтернованих з членів "5-ї колони"?
Список з 48 осіб є в Стефанчука
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26.11.2023 12:36 Відповісти
Долітаються...нехай не сумніваються...
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26.11.2023 12:37 Відповісти
це ж по марафету цапи безнадійні ідіоти і Щеневтік герой і нічого він не проїбав,то все папередніки,ЄС,НАТО
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26.11.2023 13:05 Відповісти
Я уж думал опять расскажет что все, "шахеды" закончились по этому так мало запустили)
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26.11.2023 12:41 Відповісти
Оно передумало дефакто)...
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26.11.2023 12:45 Відповісти
Це робота розвідника всіх часів і народів,а також співмешканця Гогі неперевершеного Буданова .Скоро вилізе,давно не чути було
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26.11.2023 13:08 Відповісти
Вночі окупанти запустили невелику кількість БПЛА

Гуйня, кароч...
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26.11.2023 12:47 Відповісти
Саме так. Бо такої кількості масованих тривалих ракетних і дронових атак не зазнавала жодна країна в світі
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26.11.2023 13:35 Відповісти
 
 