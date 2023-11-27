РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10964 посетителя онлайн
Новости
1 770 12

МИД уже определился с кандидатурой на должность посла Украины в Чехии, очень скоро он окажется в Праге, - Перебийнис

чехія

В настоящее время МИД определился с кандидатурой на должность нового посла Украины в Чешской Республике. Очень скоро он будет представлен.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел и бывший посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на чешском ТВ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International.

"Жаль, но, как оказалось, в сегодняшних условиях трудно найти кандидатуру, которая хорошо отвечала бы этой должности. Однако могу вас заверить, что мы уже нашли такую кандидатуру. Надеюсь, что очень скоро украинский посол, и, по-моему, очень хороший , окажется в Праге", - сказал Перебийнис.

В то же время, он не смог сообщить, прибудет ли новый посол в Чехию до конца года, а также не назвал его имя в соответствии с традициями дипломатии.

Должность посла Украины в Чехии остается вакантной почти полтора года после того, как Евгений Перебийнис вступил в должность в МИД.

Читайте также: Зеленский принял верительные грамоты новых послов Турции, Чехии и Люксембурга. ФОТО

Министр обороны Чехии Яна Чернохова отметила в понедельник, что Евгений Перебийнис "столь твердо и решительно установил правила сотрудничества, что формальное отсутствие посла не является серьезным осложнением". Кроме того, полтора года, за которые шла ротация, министр считает большим сроком.

Ранее еженедельник Respekt писал, что украинское диппредставительство в Чехии может возглавить действующий посол Украины в Польше Василий Зварыч.

В настоящее время дипломатическое представительство Украины в Чехии возглавляет временный поверенный в делах Виталий Усатый.

Читайте: Зеленский назначил послов в Данию и Чили

Автор: 

посол (1793) Чехия (1698) Перебийнис (75)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+3
майстер тантричного сексу ???
показать весь комментарий
27.11.2023 13:07
+2
Мар'яна?......
показать весь комментарий
27.11.2023 13:08
+1
дизайнер
показать весь комментарий
27.11.2023 13:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дизайнер
показать весь комментарий
27.11.2023 13:06 Ответить
майстер тантричного сексу ???
показать весь комментарий
27.11.2023 13:07 Ответить
мабудь безумна.....
показать весь комментарий
27.11.2023 13:42 Ответить
Президент Чехії замітив,що такі посади мають обіймати компетентні люди з відповідною освітою. Це про питання дипломатичного вирішення війни, де він говорив,що не має такого рішення на сьогодні, а ось про самих дипломатів сказав чітко
показать весь комментарий
27.11.2023 13:08 Ответить
Мар'яна?......
показать весь комментарий
27.11.2023 13:08 Ответить
В Болгарію Зебіл призначив сексологиню а в Чехію відправе проктологиню 🙂
показать весь комментарий
27.11.2023 13:09 Ответить
Рєзніков уже за кордоном.
показать весь комментарий
27.11.2023 13:11 Ответить
Ну є ж найчесніший екс-міністр з яйцями по 70. Ну не всюди ж призначати без'яйційну істоту?
показать весь комментарий
27.11.2023 13:15 Ответить
Боюсь даже представить!
показать весь комментарий
27.11.2023 13:15 Ответить
Рєзніков?
Чи є ще більше біосміття на таку посаду?
показать весь комментарий
27.11.2023 13:25 Ответить
Не об'являють прізвище не з-за традицій дипломатії, а з-за того, що це викличе повстання у лавах екскортниць та невдоволення народу і нерозуміння дипломатичного світу.
показать весь комментарий
27.11.2023 13:36 Ответить
 
 