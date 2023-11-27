МИД уже определился с кандидатурой на должность посла Украины в Чехии, очень скоро он окажется в Праге, - Перебийнис

В настоящее время МИД определился с кандидатурой на должность нового посла Украины в Чешской Республике. Очень скоро он будет представлен.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел и бывший посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на чешском ТВ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Radio Prague International.

"Жаль, но, как оказалось, в сегодняшних условиях трудно найти кандидатуру, которая хорошо отвечала бы этой должности. Однако могу вас заверить, что мы уже нашли такую кандидатуру. Надеюсь, что очень скоро украинский посол, и, по-моему, очень хороший , окажется в Праге", - сказал Перебийнис.

В то же время, он не смог сообщить, прибудет ли новый посол в Чехию до конца года, а также не назвал его имя в соответствии с традициями дипломатии.

Должность посла Украины в Чехии остается вакантной почти полтора года после того, как Евгений Перебийнис вступил в должность в МИД.

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Министр обороны Чехии Яна Чернохова отметила в понедельник, что Евгений Перебийнис "столь твердо и решительно установил правила сотрудничества, что формальное отсутствие посла не является серьезным осложнением". Кроме того, полтора года, за которые шла ротация, министр считает большим сроком.

Ранее еженедельник Respekt писал, что украинское диппредставительство в Чехии может возглавить действующий посол Украины в Польше Василий Зварыч.

В настоящее время дипломатическое представительство Украины в Чехии возглавляет временный поверенный в делах Виталий Усатый.

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