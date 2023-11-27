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МЗС вже визначилося з кандидатурою на посаду посла України у Чехії, дуже скоро він опиниться в Празі, - Перебийніс

чехія

Наразі МЗС визначилося із кандидатурою на посаду нового посла України в Чеській Республіці. Дуже скоро він буде представлений.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ і колишній посол України в Чехії Євген Перебийніс на чеському ТБ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Radio Prague International.

"Шкода, але, як виявилося, у сьогоднішніх умовах важко знайти кандидатуру, яка б добре відповідала цій посаді. Однак можу вас запевнити, що ми вже знайшли таку кандидатуру. Сподіваюся, що дуже скоро український посол, і, як на мене, дуже хороший, опиниться в Празі", - сказав Перебийніс.

Водночас він не зміг повідомити, чи прибуде новий посол до Чехії до кінця року, а також не назвав його ім'я відповідно до традицій дипломатії.

Посада посла України в Чехії залишається вакантною майже півтора року після того, як Євген Перебийніс обійняв посаду у МЗС.

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Міністр оборони Чехії Яна Чернохова зазначила у понеділок, що Євген Перебийніс "настільки твердо і рішуче встановив правила співпраці, що формальна відсутність посла не є серйозним ускладненням". З іншого боку, півтора року, протягом яких йшла ротація, міністр вважає великим терміном.

Раніше тижневик Respekt писав, що українське диппредставництво у Чехії може очолити чинний посол України в Польщі Василь Зварич.

Нині дипломатичне представництво України у Чехії очолює тимчасовий повірений у справах Віталій Усатий.

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Автор: 

посол (1094) Чехія (1602) Перебийніс (67)


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Топ коментарі
+3
майстер тантричного сексу ???
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27.11.2023 13:07
+2
Мар'яна?......
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27.11.2023 13:08
+1
дизайнер
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27.11.2023 13:06
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27.11.2023 13:06 Відповісти
майстер тантричного сексу ???
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27.11.2023 13:07 Відповісти
мабудь безумна.....
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27.11.2023 13:42 Відповісти
Президент Чехії замітив,що такі посади мають обіймати компетентні люди з відповідною освітою. Це про питання дипломатичного вирішення війни, де він говорив,що не має такого рішення на сьогодні, а ось про самих дипломатів сказав чітко
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27.11.2023 13:08 Відповісти
Мар'яна?......
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27.11.2023 13:08 Відповісти
В Болгарію Зебіл призначив сексологиню а в Чехію відправе проктологиню 🙂
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27.11.2023 13:09 Відповісти
Рєзніков уже за кордоном.
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27.11.2023 13:11 Відповісти
Ну є ж найчесніший екс-міністр з яйцями по 70. Ну не всюди ж призначати без'яйційну істоту?
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27.11.2023 13:15 Відповісти
Боюсь даже представить!
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27.11.2023 13:15 Відповісти
Рєзніков?
Чи є ще більше біосміття на таку посаду?
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27.11.2023 13:25 Відповісти
Не об'являють прізвище не з-за традицій дипломатії, а з-за того, що це викличе повстання у лавах екскортниць та невдоволення народу і нерозуміння дипломатичного світу.
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27.11.2023 13:36 Відповісти
 
 