Депутата ривненского облсовета Суховича, незаконно обогатившегося на миллионы долларов, отправили под стражу, - ГБР

Суд отправил под стражу депутата ривненского облсовета, руководителя лесной отрасли региона, которого ГБР разоблачило на владении незаконным состоянием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По материалам ГБР суд отправил под стражу депутата Ривненского областного совета, который является и заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСХП "Леса Украины". Также он по решению суда может внести залог в 192 млн гривен.

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Напомним, что ГБР разоблачило депутата Ривненского областного совета Виталия Суховича, который является также заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСХП "Леса Украины", на незадекларированном состоянии на миллионы долларов.

Во время обысков у него было обнаружено и изъято более 4 млн долларов США в разной валюте. Также правоохранители обнаружили три элитных автомобиля "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Раtek philippe, золотые монеты, слитки золота и т.д.

Государственное предприятие "Леса Украины" в посте в телеграме отметило, что информация о незаконной деятельности Суховича была собрана при содействии Департамента безопасности ГП "Леса Украины".