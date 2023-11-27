РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10964 посетителя онлайн
Новости
2 662 10

Депутата ривненского облсовета Суховича, незаконно обогатившегося на миллионы долларов, отправили под стражу, - ГБР

дбр

Суд отправил под стражу депутата ривненского облсовета, руководителя лесной отрасли региона, которого ГБР разоблачило на владении незаконным состоянием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По материалам ГБР суд отправил под стражу депутата Ривненского областного совета, который является и заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСХП "Леса Украины". Также он по решению суда может внести залог в 192 млн гривен.

Читайте: ДБР разоблачило депутата ровенского облсовета и руководителя лесной отрасли региона Суховича в незаконном обогащении на миллионы долларов. ФОТОрепортаж

Напомним, что ГБР разоблачило депутата Ривненского областного совета Виталия Суховича, который является также заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСХП "Леса Украины", на  незадекларированном состоянии на миллионы долларов.

Во время обысков у него было обнаружено и изъято более 4 млн долларов США в разной валюте. Также правоохранители обнаружили три элитных автомобиля "AUDI Q8", "MERCEDES-BENZ GLE 350E", "BMW X5", драгоценности и дорогие часы, в частности элитной марки Раtek philippe, золотые монеты, слитки золота и т.д.

Государственное предприятие "Леса Украины" в посте в телеграме отметило, что информация о незаконной деятельности Суховича была собрана при содействии Департамента безопасности ГП "Леса Украины".

Автор: 

арест (10454) депутат (3306) Ровно (528) ГБР (2964) незаконное обогащение (146)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Вагітного та під варту-так він просто там може апарасіцца...
показать весь комментарий
27.11.2023 14:28
+1
Опа, вільна каса! Тобто місце
показать весь комментарий
27.11.2023 14:41
+1
Послом в Чехію?
показать весь комментарий
27.11.2023 15:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вагітного та під варту-так він просто там може апарасіцца...
показать весь комментарий
27.11.2023 14:28 Ответить
а як це, депутата, та без рішення ВР тай під варту??
то виходить що й депутати не всі "рівні"
одних можна зразу пакувати а других через вр.
бо депутат є депутат, і покуй він від громади чи від ВР
але ні....
показать весь комментарий
27.11.2023 15:57 Ответить
Розкуркулити багатьох треба..
показать весь комментарий
27.11.2023 14:31 Ответить
Опа, вільна каса! Тобто місце
показать весь комментарий
27.11.2023 14:41 Ответить
Послом в Чехію?
показать весь комментарий
27.11.2023 15:01 Ответить
В Чехію вже призначили, він підходить послом в Англію, бо дерева і капуста, то не яйця по 17 грн.
показать весь комментарий
27.11.2023 15:10 Ответить
Поки що не оголосили офіційно.
показать весь комментарий
27.11.2023 15:16 Ответить
Поліського лісового офісу
==================
Йа худєйю
показать весь комментарий
27.11.2023 15:38 Ответить
А серед депутатів є хоч одна порядна людина ?
показать весь комментарий
27.11.2023 15:55 Ответить
Татарова спасли, курку с золотыми яйцами Резникова спасли, Резниченко-Хланту спасли, Столара спасли, завхоза Януковича Кравца и его сына спасли, Кушнира и его жену спасли, Баканова спасли, правки Лозового спасуют, и этого лесоруба спасут
показать весь комментарий
27.11.2023 19:41 Ответить
 
 