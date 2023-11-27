Минкульт признал усадьбу Барбана в Киеве памятником культуры
24 ноября Министерство культуры и информационной политики приняло решение, что дом Барбана на Обсерваторной, 6 в Киеве необходимо внести в Государственный реестр недвижимых памятников.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛІГА.net, об этом сообщили в общественной организации "Усадьба Барбана".
"Это существенная победа в деле сохранения Усадьбы. Также это признание работы команды Мапы Реновации, сообщества Усадьбы Барбана и ученых, которые приложились к созданию учетной документации, провели основательное историческое, архивное и натурное исследование дома", — говорится в сообщении.
Согласно процедуре, еще нужно согласование от Департамента охраны культурного наследия КГГА.
Как отмечается, на месте исторического дома хотели построить 12-этажный жилой комплекс. В августе 2021 года была предпринята попытка самовольного сноса исторического комплекса зданий. Тогда Совет национальной безопасности и обороны Украины созвал экстренное заседание, на котором обязал КГГА предоставить зданию статус памятника, а владельца его восстановить. Однако тогда Минкульт так и не включил усадьбу в реестр недвижимых памятников Украины.
В августе 2023 года застройщик сорвал пломбу с дома Барбана, сбил мемориальную табличку писателю Джону Стейнбеку и сорвал флаги Украины и США.
Дом Барбана — исторический одноэтажный дом. Усадьба была возведена в конце XIX века для Александра Барбана. Здание представляет собой редкий образец одноэтажного жилья среднего класса с кирпичным декором. Дом украшен неоклассическим декором — рустами, наличниками, сложным карнизом.
Здание известно, в частности, пребыванием здесь лауреата Нобелевской премии Джона Стейбека и отца военной фотожурналистики — Роберта Капы.
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Коли те саме зроблять для помістя Чернігівського купця що розташоване на Подолі недалеко від кінотеатру Жовтень!
Його купили якісь проросійські падлюки ще за ригівських часів, і він стоїть руйнується. Колись цей купець і його заводи на Подолі були так би мовити 'градообразуючими'!