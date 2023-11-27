Мінкульт визнав садибу Барбана в Києві пам’яткою культури
24 листопада Міністерство культури та інформаційної політики ухвалило рішення, що будинок Барбана на Обсерваторній, 6 в Києві потрібно внести до Державного реєстру нерухомих пам’яток.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА.net, про це повідомили в громадській організації "Садиба Барбана".
"Це суттєва перемога у справі щодо збереження Садиби. Також це визнання праці команди Мапи реновації, спільноти Садиби Барбана та науковців, які доклались до створення облікової документації, провели ґрунтовне історичне, архівне та натурне дослідження будинку", - йдеться у повідомлені.
Згідно з процедурою, ще потрібно погодження від Департаменту охорони культурної спадщини КМДА.
Як зазначається, на місці історичної садиби хотіли збудувати 12-поверховий житловий комплекс. У серпні 2021 року була спроба самовільного знесення історичного комплексу будівель. Тоді Рада національної безпеки й оборони України скликала екстрене засідання, на якому зобов’язала КМДА надати будівлі статус памʼятки, а власника — її відновити. Однак, тоді Мінкульт так і не включив садибу до реєстру нерухомих пам'яток України.
У серпні 2023 року забудовник зірвав пломбу із садиби Барбана, збив меморіальну табличку письменнику Джону Стейнбеку та зірвав прапори України та США.
Садиба Барбана — історичний одноповерховий будинок. Садибу було зведено наприкінці XIX століття для Олександра Барбана. Будівля є рідкісним зразком одноповерхового житла середнього класу із цегляним декором. Садиба прикрашена неокласичним декором — рустами, лиштвами, складним карнизом.
Будівля відома зокрема перебуванням тут лауреата Нобелівської премії Джона Стейбека та батька військової фотожурналістики — Роберта Капи.
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Коли те саме зроблять для помістя Чернігівського купця що розташоване на Подолі недалеко від кінотеатру Жовтень!
Його купили якісь проросійські падлюки ще за ригівських часів, і він стоїть руйнується. Колись цей купець і його заводи на Подолі були так би мовити 'градообразуючими'!